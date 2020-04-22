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22.04.2020 - 18:12 |

Rayon Kumaş Nedir? Rayon Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Rayon kumaş diğer bir adıyla viskon kumaş olarak da bilinmektedir. Kayın ağacı olan bir ürün olduğunu söylemek mümkün. Bu sebepten dolayı selülozik yapısı oldukça yüksektir. Son dönemlerde internet üzerinde en sık araştırılan kumaş türleri arasında yer alıyor. Peki, rayon kumaş nedir? Rayon kumaş özellikleri nelerdir? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

Rayon Kumaş Nedir? Rayon Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Rayon kumaş aynı zamanda yapay ipek kumaş olarak da öne çıkmaktadır. Ayrıca ışıltılı bir görünüm sunması ile parlak etkisi eşliğinde beğeni toplayan bir kumaş türüdür. Yapısal açıdan pamuğa benzediği söylemek gerekir. Üretim alanında bazı kimyasal işlemlerden geçtiğini dile getirmek mümkün. Yine de doğal ve sağlıklı bir kumaş yapısına sahiptir.

Rayon Kumaş Nedir?

Kayın ağacı liflerinden elde edilmek suretiyle üretimi gerçekleştirilen kumaşa rayon kumaş denmektedir. Doğal ve sağlıklı bir kumaş yapısı olduğu söylense bile bazı kimyasal işlemler üzerinden ele alındığı biliniyor. Ancak dayanıklı ve selülozik yapısı ile beraber yaygın olarak değerlendirilen kumaş türleri içerisinde bulunmaktadır. Pek çok kişi ürünün ne kadar sağlıklı olup olmadığı konusunda araştırma yapsa dahi, tekstil dünyasında sıkça kullanılmaktadır.

Rayon Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Rayon kumaş pek çok farklı özelliği ile farklı kullanım alanlarında değerlendirilen önemli kumaş türleri içerisinde bulunuyor.

- Kullanımı rahattır.
- Terleme yaratmaz.
- Dayanıklı bir yapıya sahiptir.
- Hafiftir.
- Yumuşak bir kumaştır.
- Teri kolaylıkla emer.
- Kaygan yapısı sayesinde tene uyumludur.
- Hava alır.
- Parlak bir görünüm sunar.

Bu özel kumaşı pek çok farklı alanda hem yaz hem de kış özellikle kıyafetlerde değerlendirmek mümkündür.

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