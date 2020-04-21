Rbc Nedir? Rbc Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Tahlil yapıldığı zaman, örnek olarak kan tahlili yapıldığında, doktorun istediği durumlara göre tahlil neticelerinde birçok unsurlar ile alakalı sayısal değerler yer almaktadır. Kimi kan tahlillerinde görülecek değerler arasındaki RBC sayısı da bulunur. Bu değer, vücudun sağlığı adına oldukça önemlidir. Gerek yüksekliği gerek düşüklüğü türlü hastalıklara işaret etmektedir.



Rbc Nedir?



RBC'nın açılımı, İngilizce dilinde ''Red Blood Cell'in kısaltması olarak tanımlanabilir. Türkçede alyuvar şeklinde tanımlanan kırmızı kan hücresi veya eritrosit kan içerisinde en fazla yer alan hücre çeşididir. Vücutta oldukça önemli bir görevi bulunur. Akciğerlerden aldıkları oksijeni, esnek olması sayesinde bedenin en dar yerlerine, en ince damarlarına ulaşıp, vücudun dokularına taşır.



Mikroskop altında kırmızı renkli ve yuvarlak olması sebebiyle Türkçe dilinde alyuvar adını almıştır. Bir alyuvarın, ortalama olarak çapı yaklaşık 16 mikron, ortalama hacmi 83 mikron küp şeklindedir. İnsanlarda bir tek alyuvar 270 milyon hemoglobin molekülünü içermektedir. Alyuvarların hücre zarında yer alan proteinler bireyden bireye değişir. Bu proteinlerle beraber kan grupları belirlenmiştir. Kan grubunun hangisi olduğu alyuvarların hücre zarında yer alan özel proteinlerle alakalıdır. RBC sayısı, vücuttaki dokulara ne kadar oksijen gittiğini gösterir.



Rbc Kaç Olmalı?



Kadınlarda 4.2 ile 5.4 milyon hücre- mikrolitre,

Erkeklerde 4.7 ile 6.1 milyon hücre- mikrolitre,

Hamilelerde, normal yetişkin hücre sayısından azıcık daha düşük,

Yeni doğanlarda 4.8 ile 7.2 milyon hücre- mikrolitre,

Çocuklarda ise 4.6 ile 4.8 milyon hücre- mikrolitre şeklindedir.



Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri



Alyuvarlar, vücuda oksijen taşımaktadırlar. Alyuvar sayısının çok olması vücuttaki başka ve ciddi sorunların göstergesi olabilir. Eritrosit sayısının çok olmasının sebebi, ciddi bir hastalığın habercisidir. RBC'nin yüksek olması; kalp rahatsızlığı ya da akciğer hastalığı, vücudun susuz kalması, böbrek hastalığı ve kanser ihtimalinden ötürüdür. RBC'nin yüksek olması bunlara bağlıdır.



RBC'nin düşük olması; yani kansızlık ya da anemi, kanda yeterince hemoglobin ya da alyuvar bulunmadığı anlamına gelmektedir. RBC'nin düşük çıkmasının nedeni; hamilelik, lösemi, kemik iliğiyle alakalı problemler, B12 vitamininin eksik olması, metabolik bozukluk, kemoterapide verilen ilaçlar, kanamalı enfeksiyonlar, aşırı kan kaybının olması, aşırı sıvı tüketilmesi, eritropoietin eksikliği gibi birçok neden kaynaklanıyor olabilir. B12 vitaminin yetersiz olması RBC'nin üretim hızını düşürerek, eritrositlerde olgunlaşmanın bozukluğu meydana gelmektedir. RBC'nin düşüklüğünün nedenleri, bu şekildedir.