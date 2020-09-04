Recep İsminin Anlamı Nedir? Recep Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Recep ismi kutsal sayılan üç aylardan biridir, özellikle Türkiye’de ve belirli İslam ülkelerinde bu isim sıklıkla tercih edilmektedir.



Recep Ne Demek?



Recep ismi Arapça kökenli bir addır, oldukça eski dönemlerden bu güne kadar gelen bu isim aynı zamanda da dini olarak oldukça önemli zamanlardan birine aittir. Türkçe içerisinde de artık sabitlenmiş olan bu isim İslami açıdan da büyük bir önem taşımaktadır. Gösterişli ve heybetli anlamına gelen Recep aynı zamanda da hicri aylar içerisinde ki yedinci aydan biridir. Bununla beraber üç ayların başladığı ilk ay ismidir. Erkek çocuklar için tercih edilebilecek olan bu isim, özellikle İslami açıdan çocuğuna özel bir isim koymak isteyen kişilerin tercih edebileceği isim seçenekleri arasında yer almaktadır. Recep ismi yanında bir farklı isimle beraber de kullanıma uygundur.



Recep ismi bir hadiste sütten beyaz ve baldan tatlı, cennette bir ırmağın adı olarak geçmektedir. Sözlükte gösterişli ve heybetli anlamlarında açılanan bu isim hem bir ay adıdır hem de sıklıkla kullanılan bir isimdir. Özel anlamı sayesinde ailelerin rahatlıkla tercih edilebileceği bu isim Arabi aylarında yedincisidir ve kutsal sayılan aylardan birinin ismidir.



Recep İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Recep ismi Kur’an içerisinde geçmemektedir, ancak kişiler bu kutsal ve güzel anlamlı ismi çocuklarına rahat bir şekilde koyabilirler. Arapça kökenli olan bu isim, anlam bakımından oldukça özeldir bununla beraber caiz isimler arasında yer almaktadır. Genelde erkek çocukları için tercih edilen bu isim, sözlük anlamı bakımında da oldukça anlamlı ve güzeldir.