Reebok’tan her adımda enerji dönüşümü sağlayan yepyeni bir model: Zig Kinetica

Dikkat çekici Zig-Zag tasarımı ve enerji dönüşümü üzerine dizayn edilen Zig Kinetica’da yer alan ZigTech teknolojisi; inovasyon, fonksiyon ve farklı tasarım konusunda yeni bir standart oluşturuyor. Performans temelli kökeniyle Zig Kinetica, yenilikçi spor teknolojisini cesur bir tasarım ve stille birleştiriyor. Böylece spor salonundan günlük yaşama geçişi kolaylaştıran işlevsel bir ayakkabı olarak öne çıkıyor.

Zig Kinetica, üstün yastıklama teknolojisine sahip Floatride tabanı, enerji dönüşümü sağlayan Zig Enerji Bandı ve Zig Enerji Kabuğuyla üç parçalı bir teknolojiye sahip. Bu sayede her adımda kinetik enerjiyi kanalize ederek, bu enerjiyi ayakkabı tabanında geri dönüştürüyor. Çarpıcı Zig-Zag tasarımıyla Zig Kinetica, estetik stili yüksek performansla bir araya getirerek günlük kullanımda da ideal bir ayakkabı olarak öne çıkıyor.

Reebok Pazarlama ve Dijital Marka Ticaretinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Matt Blonder, "2019 boyunca modadaki en büyük isimlerden bazılarıyla yaptığımız iş birliğinde, Zig silüetini test ederken harika bir geri dönüş aldık. Zig Kinetica'nın lansmanı, doğrudan spor ve stilin kesişme noktasında yer alan Reebok için bir dönüm noktası” diye konuştu.