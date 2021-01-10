Reflü Krizi Belirtileri Nelerdir? Reflü Hastalığına Ne İyi Gelir, Tedavisi Nasıldır?

Mide reflüsü olan vatandaşların reflü olup olmadıklarını merak ettikleri için belirtileri detaylı olarak araştırdıkları biliniyor. Reflü belirtisi gösterdiğinizi düşünüyorsanız hiç vakit kaybetmeden mutlaka doktora gitmeniz en doğrusu. Tedavisine erken başlanması ileride başka hastalıklara sebebiyet verilmemesi açısından son derece önemlidir.

Reflü Krizi Belirtileri Nelerdir?

Reflü krizinin belirtileri şöyle sıralanabilir:

- Ağız kokusu

- Diş erozyonu

- Boğazda yakalanan yiyecek ya da hap hissi

- Yutma güçlüğü

- Mide bulantısı

- Göğüs ağrısı

- Hiper tükürük salgılaması

- Kronik boğaz ağrısı

- Geğirme, hırıltı ve hıçkırık

- Mide ekşimesi

Mide reflüsü, bir dizi semptomla belirlenebilen bir rahatsızlıktır. Mide reflüsü ayrıca kanla karıştırılan kusma ile siyah ya da kanlı bağırsak hareketlerine neden olabilmektedir.

Reflü Hastalığına Ne İyi Gelir?

Reflü hastalığı için uzman hekimlerin uygun gördüğü tedavi yöntemlerinin dışında reflüye iyi geldiği bilinen ve reflüsü olanların beslenme programlarında yer vermesi gereken, mide ekşimesi ya da asit saldırısı durumunu azaltan sağlıklı besinler şöyle:

- Brokoli

- Yeşil fasulye

- Kuşkonmaz

- Karnabahar

- Zencefil

- Yumurta beyazı

- Yulaf ezmesi

- Tam tahıllı ekmekler

- Tam tahıllı pirinç

- Elma

- Muz

- Armut

- Hindi, balık, tavuk ve diğer deniz ürünleri dahil yağsız etler

- Ceviz, keten tohumu, zeytinyağı, avokado ve susam yağı gibi sağlıklı yağlar

Kaçınılması gereken gıdalar arasında ise çikolata, sağlıklı olmayan yağ ürünleri, domates, turunçgiller, kafein, baharatlı yemekler, sakız yer almaktadır.

Reflü Tedavisi Nasıldır?

Reflünün tıbbi bakımdan üç farklı tedavi yöntemi bulunmaktadır. Kronik bir rahatsızlık olan reflü tedavisinde öncelikle hastanın yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile şikayetlerinin en aza indirilmesi hedeflenir. Tedavi süreci sonunda hastanın şikayetlerinin ortadan kaldırılması ve varsa yemek borusunda meydana gelen tahribatın kaldırılması esas alınır. Reflü tedavisindeki bu üç yöntem: yaşam tarzını değiştirme, ilaç tedavisi ve gerekli görülürse cerrahi tedavidir.

Reflünün Neden Olduğu Hastalıklar Nelerdir?

- Ses kısıklığı

- Rahat uyuyamama

- Ağız kokusu

- Diş çürükleri

- Horlama

- Sindirim kanalında kanamalar

- Midenin bir kısmında daralma

- Anemi gibi demir eksikliği kaynaklı hastalıklar

- Yemek borusunda iltihaplanma

- Akciğere asitli mide sıvısı kaçmasına bağlı gelişen zatürre

- Barret özofagus hastalığı

- Astım, larenjit, farenjit gibi solunum yolu hastalıkları