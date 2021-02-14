Reflü Nedir, Neden Olur? İlerlemiş Reflü Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır?

Reflü hastalığı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkça görülen bir hastalıktır. Yapılan araştırmalar sonucunda toplumumuzdaki insanların yüzde 20'sinin reflü hastası olduğu tespit edilmiştir.

Reflü Neden Olur?

Reflünün temelinde yemek borusunun uzun bir süre çok miktarda mide asidik içeriği yer alır. Mide asidik içeriğinin uzun süre yemek borusu ile temas etmesi sonucunda da reflü meydana gelir. Bölgede hasara yol açan asit, aynı zamanda yanma hissine neden olur. Yemek borusunun alt kısmında kastan oluşan kapak benzeri bir yapı vardır. Bu yapı ise, asidin yemek borusuna geri kaçmasını önler ve içinde kalmasını sağlar.

İlerlemiş Reflü Belirtileri Nelerdir?

Reflü belirtileri arasında öncelikle baharatlı, yağlı gıdalar, çikolatalar, taze sıkılmış meyve suları ve alkol tüketildiği zaman midede yanma şikayetinin ortaya çıkmasıdır. Mideden boğaza doğru gelen ve genellikle de yemekten sonra oluşan yanma hissi en sık görülen reflü belirtileri arasında yer alır. Aynı zamanda yutma güçlüğü çekilmesi, mide içeriğinin ağza gelmesi görülen en ciddi reflü belirtileridir.

Aynı zamanda geğirti, ağrılı yutkunma, bulantı, hıçkırık ve kusma gibi belirtilerle birlikte sıkça meydana gelir. Reflü, mide ve bağırsak sistemi dışındaki belirtilere ve yemek borusunda görülecek şeylere neden olabilir. Reflü, diş çürüğüne, öksürüğe ve boğaz ağrısına neden olabilir.

Reflü Nasıl Anlaşılır?

Reflü, yaşam kalitesini çok düşüren, şiddetli mide ağrısına neden olan zorlu bir hastalık çeşididir. Bu hastalığa sahip olan kişiler midesini yoracak ve rahatsız edecek besinler tükettiği zaman daha çok acı çeker. Bu nedenle hayatı zorlaştırır ve mide yanması, kişiye zamanla daha büyük bir rahatsızlık verebilir.

Reflü, midede yanma, ağza acı su gelme gibi belirtilerle ortaya çıkar. Belirtileri şiddetli olan mide içeriğinin ağza gelmesi, yutma güçlüğü ile birlikte ortaya çıkar. Hastaneye ağrılı yutkunma, hıçkırık, geğirti, kusma ve bulantı gibi şikayetlerle pek çok hasta başvuruyor. Reflü tedavisine başlamak için bu belirtilerin olması yeterli sayılıyor.

Hastanın mevcut şikayetlerinden yola çıkarak kolaylıkla reflü tanısı konulabilir. Hastalığın şiddetini belirlemek için de hastalara endoskopi yapılıyor. Aynı zamanda PH ölçümü, manometrik çalışmalar ve kontrastlı grafiler yapılır. Reflü tedavisinde reflü testlerinin de önemi oldukça büyüktür.

Reflü Tedavisi Nasıl Olur?

En etkili reflü tedavisi, yaşam tarzında ve beslenme alışkanlıklarında değişiklik yapmaktır. Ülkemizde pek çok insan yaşam standartlarında değişiklik yaparak ya da ilaçlardan destek alarak reflünün tedavi edilmesini sağlıyor. Fakat bazı hastalarda cerrahi bir müdahale gerekli olabiliyor. Reflü tedavisinde ilk aşama olarak genellikle mide asidinin ilaçlarla azaltılması amaçlanır. Obezite, karın içi basıncı arttırdığından kilo sorunu yaşayan kişilerde reflü oluşma ihtimali daha yüksektir. Aynı zamanda dar elbise giymek, sigara içmek, alkol tüketmek, soğan, sarımsak ve kahveden uzak durmak gerekir.

Reflü tedavisinde ilaç kullanmak istemeyenlerde ve ilerlemiş mide fıtığı sorunu olan kişilerde ise genellikle reflü ameliyatı tercih edilir. Bu ameliyatta ise, mide ile yemek borusunun buluştuğu yerdeki kapak sistemi güçlendirilir. Bu süreçte mide fıtığı da onarılır ve operasyon sonlandırılır. Reflü için yapılan en uygun tedavi yöntemlerinden birisi de bu ameliyattır.