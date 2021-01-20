Regl ne demek, belirtileri neler? Regl nedir, kaç gün sürer?

Özellikle genç kızların en çok merak edip, araştırdıkları konular içerisinde güncelliğini yitirmeyen önemli bir sağlıksal durumdur. Regl, gün geçtikçe yaş skalasının değişmesi ile daha çok araştırılan bir konu haline gelmiştir. Peki, Regl ne demek? Regl dönemi ne anlama gelir? Sizin için detayları ile derledik. Kişiden kişiye değişkenlik gösterebilen bir durum olan regl, çoğu kişide ağrıya sebep olurken, çoğu kadında ise gecikmeler ile hormonel olarak etkileyebilen fizyolojik bir durumdur.

REGL NE DEMEK?



Âdet, hayız, menstrüasyon veya regl, kadınlarda ve bâzı diğer yüksek dişi primatlarda, rahim iç yüzeyinde oluşan damar ve dokuların kan ile birlikte vücuttan atılması şeklindeki fizyolojik olay. Doğurgan kadınlarda üreme ve döllenme amacıyla meydana gelen değişiklikler için kullanılan bilimsel bir terimdir. Menstrüasyon halk arasında aybaşı olarak da bilinir. Fiil olarak genellikle âdet görmek ya da regl olmak şeklinde kullanılır.

Âdet döngüsü (menstrual siklus) çerçevesinde kadınların ergenliğe erişmesinden menopoza girmelerine kadar yaklaşık her 28 günde bir tekrarlanan bu süreç, sadece gebelik süresince durur. Kadınların çoğu düzenli olarak 28 günde bir âdet görmez; 21-35 günde bir âdet görmek normal kabul edilir. Adet kanamaları azalarak 3 ila 7 gün devam eder. Bu süre zarfında yaklaşık 35-40 ml. kan kaybedilir. Bu miktar çoğu kadında 50 ml'nin altındadır

REGL NEDİR?

Kadın üreme sisteminde bulunan yumurta hücrelerinin, yumurtalık denilen yapılarda olgunlaşması ile rahimin iç dokularında kalınlaşma oluşur. Üretilen yumurta hücresinin döllenmeye uğramaması halinde kalınlaşmış olan dokular dökülür ve belirli bir miktar kan yardımı ile vajinal yoldan vücudun dışarısına atılır. Buluğ çağdan menopoz dönemine kadar her ay yani 21 ile 35 gün aralığında bu süreç oluşur. 3 ile 7 gün arasında devam eden bu süreç kadınlarda doğurganlığı da temsil etmektedir.

REGL BELİRTİLERİ

Regl sancısı, karnın alt kısımları ile kasıklarda hissedilir. Şiddetli bel ve baş ağrısı sancıyla birlikte sık görülen belirtilerdendir. Âdet sancısı olan kadınlarda bulantı, kusma, kabızlık veya ishal, halsizlik gibi şikayetler de görülebilir.

Regl olmadan önceki birkaç günde kişinin iştahı artar ve özellikle tatlı yiyecekler ister. Yine birkaç gün önce özellikle yüzde belirgin sivilceler oluşur. Âdet sancısı genellikle âdet başlamadan önceki 24 saat içinde başlar. Ağrı, kısa süreli olarak şiddetini artırır, âdetin ilk günü daha şiddetlidir ve bu ağrı, âdet döneminin sonuna kadar giderek hafifler.