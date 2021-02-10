Renkli Ultrason Nedir? Renkli Doppler Nedir, Hangi Amaçla Kullanılır?

Renkli ultrason ile karaciğer, beyin, genital organlar, kol, boyun ve bacaklar gibi vücudun pek çok yerine bakılabilir. Renkli doppler çekimi, hamilelikte de sık kullanılan görüntüleme yöntemleri arasında yer alır. Gerçek zamanlı görüntü veren bu yöntem sayesinde hem annenin hem de bebeğin sağlık durumu detaylı olarak incelenir.

Renkli Doppler Nedir ve Hangi Amaçla Kullanılır?

Renkli doppler, damarlardaki kan akışını detaylı bir şekilde incelemeye yarayan bir görüntüleme yöntemidir. Bu ultrason görüntüleme sistemi, özellikle de hamilelik döneminde anne ve bebeğin sağlık durumunu detaylı bir şekilde incelemek için renkli doppler ultrasonografi çekimi kullanılır. Aynı zamanda bu görüntüleme yöntemi farklı hastalıkların incelenmesi için de tercih edilebilir. Renkli doppler şu amaçlar için sıkça kullanılır;

Bebeğin gelişimi

Çoğul gebelik

Düşük tehdidi

Plansenta yerini saptama

Erken gebeliğin tanısı

Fetal büyüklüğünün ve gebelik kesesinin değerlendirilmesi

Fetal anomali

Plansenta yerini saptama

Bebeğin gözle görülebilen anatomik yapısı

Bebeğin rahimdeki duruş pozisyonu

Anne karnında kaybedilen bebeğin saptanması

Annedeki olası bir kalp ve damar hastalığında

Gebelikte tansiyona bağlı durumlarda

Arter, damar ve kalpteki kan akışı kontrolü

Kalp ritmi bozuklukları

Tıkalı ya da daralmış arterleri bulmak

Enfeksiyon tespiti

Kas hastalıklarının incelenmesi

Anevrizma tespiti

Safra kesesi taşı tespiti

Memedeki ve yumuşak dokudaki tümörlerin tespiti

Böbrek, dalak, pankreas veya karaciğerdeki kan akışı sorunları

Felç gibi durumlardan sonra kan akışı kontrolü

Karaciğer ve böbrek nakli sonrası



Ayrıntılı Ultrason Ne Zaman Çekilmelidir?

Hamile kadınlar için en çok merak edilen konulardan bir tanesi de ayrıntılı ultrasonun ne zaman çekileceğidir. Ayrıntılı ultrason son adet tarihinden itibaren 3 döneme ayrılır.

Birinci trimester: 11-13. haftada yani ilk 3 ay çekilen ayrıntılı ultrason sayesinde bebekte varsa anormallikler tespit edilir. Bu sayede down sendromu taraması da yapılır. Bu çekim sayesinde dış gebelik olup olmadığı ve plasenta yerleşimi gibi pek çok merak edilen sorunun cevabı tespit edilir.

İkinci trimester: 18-23. haftalar arasında yapılan ikinci detaylı ultrason çekimi ile bebeğin organları gelişmiş olduğu için daha detaylı inceleme yapılabilir.

Üçüncü trimester: 27-40. hafta arasında yüksek riskli gebeliklerde yapılır.