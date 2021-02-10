Renkli Ultrason Nedir? Renkli Doppler Nedir, Hangi Amaçla Kullanılır?
Renkli ultrason, renkli Doppler olarak da bilinir. Ultrason görüntüleme teknikleri arasında yer alan renkli doppler, damarlardaki kan akışını tespit etmek için tercih edilir. Yüksek frekanslı ses dalgaları ile görüntülenen damarlarda hem kan akışı hem de daralmaya neden olan diğer etkenler gözlemlenir. Renkli ultrason nedir? İşte, tüm detaylar.
Renkli ultrason ile karaciğer, beyin, genital organlar, kol, boyun ve bacaklar gibi vücudun pek çok yerine bakılabilir. Renkli doppler çekimi, hamilelikte de sık kullanılan görüntüleme yöntemleri arasında yer alır. Gerçek zamanlı görüntü veren bu yöntem sayesinde hem annenin hem de bebeğin sağlık durumu detaylı olarak incelenir.
Renkli Doppler Nedir ve Hangi Amaçla Kullanılır?
Renkli doppler, damarlardaki kan akışını detaylı bir şekilde incelemeye yarayan bir görüntüleme yöntemidir. Bu ultrason görüntüleme sistemi, özellikle de hamilelik döneminde anne ve bebeğin sağlık durumunu detaylı bir şekilde incelemek için renkli doppler ultrasonografi çekimi kullanılır. Aynı zamanda bu görüntüleme yöntemi farklı hastalıkların incelenmesi için de tercih edilebilir. Renkli doppler şu amaçlar için sıkça kullanılır;
Bebeğin gelişimi
Çoğul gebelik
Düşük tehdidi
Plansenta yerini saptama
Erken gebeliğin tanısı
Fetal büyüklüğünün ve gebelik kesesinin değerlendirilmesi
Fetal anomali
Plansenta yerini saptama
Bebeğin gözle görülebilen anatomik yapısı
Bebeğin rahimdeki duruş pozisyonu
Anne karnında kaybedilen bebeğin saptanması
Annedeki olası bir kalp ve damar hastalığında
Gebelikte tansiyona bağlı durumlarda
Arter, damar ve kalpteki kan akışı kontrolü
Kalp ritmi bozuklukları
Tıkalı ya da daralmış arterleri bulmak
Enfeksiyon tespiti
Kas hastalıklarının incelenmesi
Anevrizma tespiti
Safra kesesi taşı tespiti
Memedeki ve yumuşak dokudaki tümörlerin tespiti
Böbrek, dalak, pankreas veya karaciğerdeki kan akışı sorunları
Felç gibi durumlardan sonra kan akışı kontrolü
Karaciğer ve böbrek nakli sonrası
Ayrıntılı Ultrason Ne Zaman Çekilmelidir?
Hamile kadınlar için en çok merak edilen konulardan bir tanesi de ayrıntılı ultrasonun ne zaman çekileceğidir. Ayrıntılı ultrason son adet tarihinden itibaren 3 döneme ayrılır.
Birinci trimester: 11-13. haftada yani ilk 3 ay çekilen ayrıntılı ultrason sayesinde bebekte varsa anormallikler tespit edilir. Bu sayede down sendromu taraması da yapılır. Bu çekim sayesinde dış gebelik olup olmadığı ve plasenta yerleşimi gibi pek çok merak edilen sorunun cevabı tespit edilir.
İkinci trimester: 18-23. haftalar arasında yapılan ikinci detaylı ultrason çekimi ile bebeğin organları gelişmiş olduğu için daha detaylı inceleme yapılabilir.
Üçüncü trimester: 27-40. hafta arasında yüksek riskli gebeliklerde yapılır.