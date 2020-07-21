Reyhan Bitkisi Nasıl Yetiştirilir, Nasıl Çoğaltılır? Faydaları Ve Özellikleri Nelerdir?

Ilıman ve tropik yerlerde çok sık rastlanan reyhan bitkisi; kabarık çizgileri bulunan kare kesitli ve yeşil renkli gövdesiyle bilinir. Bitkinin kök kısmına bakıldığında kırmızı rengiyle karşılaşmak da mümkündür. Oval yapraklarının kenarları dişlidir ve sivri uçludur. Yaz mevsiminin sonlarına doğru açan pembe, beyaz ya da sarı- beyaz renkleriyle görülen reyhanının tohumları koyu kahvedir. Reyhan bitkisi hem taze biçimde hem de kurutularak kullanılır. Reyhan bitkisinin çiçekleri çoktur. Reyhan bitkisinin yaprakları uzun olup ana bölümü küt şeklindedir. Reyhan, ilkbahardan sonbahar aylarının sonuna kadar yaşar.



Reyhan Bitkisi Nasıl Yetiştirilir?



Reyhan bitkisinin köklerini makasla keserek, suya bırakılmalıdır. Bu durum sonucunda kökler 7 gün sonra gelişecektir. Ev ortamında da yetiştirilen reyhan bitkisi, saksı da oldukça kolay bir şekilde yetiştirilebilir. Evlerde yetiştirilecek reyhan bitkisi adına tercih edilecek ortamın iyi güneş aldığından emin olmak gerekir.



Reyhan bitkisi, saksı içerisinde yetiştirilebilir. Saksı adına tercih edilecek toprağın humus açısından zengin olması gerekir. Bununla beraber toprağın iyi drenajlı olması oldukça önemlidir. Burada sakının altına çakıl, Antep fıstığı kabukları, ceviz kabukları konulabilir. Daha sonra humuslu toprak eklenerek, Ekim işlemi tamamlanmalıdır. Ekim esnasında her fide arasında 20 santimetre kadar boşluk bırakılmalıdır. Bu boşluklar havanın devrinin sürekli olmasına ve fidenin oksijeni iyi almasına olanak sağlar.



Nasıl Çoğaltılır?



Reyhan bitkisinin birden fazla türü vardır. Reyhan bitkisinin bütün türleri çiçek açmaktadır. Bu çiçeklerde zaman içerisinde tohum bırakır. Reyhan bitkisini seven kişiler ve çoğaltmak isteyenler, tohumları sayesinde bitkiyi çoğaltma olanağına sahip olacaktır. Çoğaltmak adına açan reyhanın kuruması beklenmelidir. Daha sonra dikkatli bir biçimde kuruyan çiçek avuçta ovalanmalıdır. Bu şekilde reyhan tohumu elde edilecektir. Tohumların mercimek tanesinden daha küçük ve koyu

tonlara sahip olduğu söylenebilir. Soğuk havaya karşı dirençli olmadıklarından ötürü ve bununla beraber pek çok reyhan türünün çiçek açtıktan sonra ölmesinden, reyhanlar en çok tohum ile çoğaltılmaktadır.



Faydaları ve Özellikleri Nelerdir?



Reyhanın faydaları aşağıdaki gibi sıralanacaktır;



- Sakinleştirici ve kaygı giderici faydası vardır.

- İştahı açarak sindirim sistemini düzenler.

- İnsanın enerjisini yeniler.

- Selülit tarzı cilt sorunlarını azaltır.

- Saç kökünü kuvvetlendirir.

- Doğal sivrisinek savardır.

- Ağız içerisinde oluşan yaraları tedavi eder.

- Öksürüğü keser, baş dönmesini ortadan kaldırır.



Reyhan bitkisinin özellikleri ise;



- Reyhan bitkisi güneşli ortamları sever.

- Çok suya ihtiyaç duymaz. Bu yüzden toprağı kuru olunca sulanmalıdır.

- Reyhan bitkisinin toprağı bol besine sahip olmalıdır.

- Kokusu ve aroması adına güneşli bir ortamda tutmak önemlidir.

- Reyhan güneşin yanı sıra rüzgarı sever.

- Reyhanın sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve yetişmesi adına haftada bir defa kesme işlemi yapılmalıdır.