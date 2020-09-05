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05.09.2020 - 02:10 |

Reyyan İsminin Anlamı Nedir? Reyyan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Türkçede çok bilinmese bile Reyyan son zamanlarda ilgi çeken isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle unisex isim olması ile hem erkek hem de kız çocuklar için kullanılabilecek adlar arasında gelmektedir. Peki, Reyyan isminin anlamı nedir? Reyyan ne demek, ne anlama gelir? İşte cevaplar.

Reyyan İsminin Anlamı Nedir? Reyyan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Reyyan isminin kökeni Arapçadır. Yakın zamanda Türkçeye girmiş olan bu isim son dönemde internetten en çok araştırılan adlar içerisinde geliyor. Reyyan adı kız çocukları için kullanılan bir isimdir. Kökeni Arapçadan gelmesine rağmen Türkçeye yerleşmiş isimler içerisinde yer alıyor.

Reyyan Ne Demek?

Kız çocuklar için kullanılan Reyyan adının Türkçe karşılığı, ‘Suya kanmış, suya doymuş’ şeklinde ifade edilmektedir. Bu anlamı üzerinde kız çocukları için tabiri caizse su gibi bir isim tabiri kullanılabilir. Bu isim bazı zamanlar Reyhan ile telaffuz açısından karıştırılabilmektedir. Bunu dikkat etmek gerekir. Aslında okunuşu ve telaffuzu üzerinden de Reyyan adı güzel bir etki yaratmaktadır.

Son zamanların ilgi çeken en hoş isimleri içerisinde yer alan Reyyan adını, kız çocuğunuza özel olarak ona bahşedebilirsiniz. Özellikle anlamı ile beraber okunuşu eşliğinde hoş bir isim olarak öne çıkıyor. Bu güzel adı tek başınıza kullanabileceğiniz gibi farklı isimlerle de bir araya getirmeniz mümkün.

Reyyan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Kökeni Arapçadan gelen Reyyan ismi Türkçede yerleşik olarak kullanılan en güzel kız çocukları isimlerinden biridir. Son dönemlerde pek çok ebeveyn tarafından ilgi çeken bu güzel isim için, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği merak konusudur. Reyhan adı Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Naif ve Berrak anlamı ile beraber Reyhan adı kız çocukları için kullanılabilecek son dönemlerin en güzel isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu ismi minik yavrunuza verebilir ve ona özel bir isim bahşedebilirsiniz.

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