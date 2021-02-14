Rezene Çayın Zararları Var Mıdır? Günde Ne Kadar Rezene Çayı İçilmelidir?

Rezene genellikle çay olarak tüketilir. Rezene tohumları ağızda çiğnendiğinde ise nefesi ferahlatır. Kendine özgü bir kokusu vardır ve yemeklerde baharat olarak tat vermek amaçlı da kullanılır. Vücudun ihtiyacı olan mineralleri içerir. Akdeniz bitkisi olan rezene Anadolu'da arapsaçı olarak da bilinir. Rezenenin kendine özgü kokusu ve tadı vardır.

Rezene Çayın Zararları Var mıdır?

Rezene çok faydalı olmasının yanında çok fazla tüketim yapıldığında her bitkisel çay gibi zarar da gösterebilir. Gün içinde 2 fincan içmek yeterli olacaktır. Daha fazla tüketilen rezene çayı ciltte kızarıklık ve döküntü gibi sorunlar oluşturabilir. Bunun yanında çok fazla tüketilen rezene çayı bazı kişilerde kusma ve mide bulunmasına sebebiyet verebilir. Yaşlı ve hamile kişilerin doktorlarına danışarak tüketmesi gerekir. İlaç kullanan kişilerinde yan etkileri hakkında bilgi sahibi olması ve hekimlerine danışmaları gerekir.

Günde Ne Kadar Rezene Çayı İçilmelidir?

Günde 2 fincan içmek yeterli olacaktır. Ayrıca kilo almak isteyenler için yemeklerden önce içilen rezene çayı iştah açtırır. Yemeklerden sonra içilen rezene çayı ise oluşan hazımsızlık hissini rahatlatır ve şişkinliği geçirir. Bunun dışında hamile ve emziren anneler de doktorlarına danışarak tüketebilir. Emziren anneler için sütü artırıcı etkisi bulunmaktadır.

Rezene Çayın Faydaları Nelerdir?

-Rezene içinde birçok fayda barındıran bir bitkidir. İçeriğindeki A ve C vitaminleri özellikle kış günlerinde oluşan grip ve soğuk algınlığına iyi gelir.

-Yatıştırıcı bir etkisi olan rezene çayı kişiyi sakinleştirerek rahat bir uyku uyumasını sağlar. Uyku problemi olanlar yatmadan önce bir bardak rezene çayı içebilirler.

-Cilde de faydaları vardır. Ciltteki akne ve sivilceleri önler. Direk olarak cilde sürüldüğünde ise cildi yatıştırır.

-Mide sorunları yaşayanlar için de iyi gelir. Midede oluşan yanma ve kasılmaları hafifletir, oluşan gazın atılmasını sağlar.

-Tansiyon seviyesini dengeler, yüksek tansiyonu düşürür. Kan basıncını dengeleyerek vücut sağlığını yerinde tutar.

-Regl dönemlerinde içilen rezene çayı regl ağrılarını hafifletir ve oluşan şişkinlik hissini azaltarak o dönemin daha rahat geçmesini sağlar.

-Vücuttaki organların daha temiz çalışması için özellikle ilerleyen yaşlarda bu çayı düzenli tüketmek faydalı olacaktır.

-Anne sütün de arttırıcı etkisi vardır. Anneler doktorlarına sorarak rezene çayı tüketerek sütlerinin daha çok artmasını sağlayabilirler. Bebekler için de faydalıdır.

-Rezene çayı demlendikten sonra bir pamuk yardımı ile gözlere tampon yapıldığında gözlerdeki şişkinliği azaltır.

Rezene Çay Nasıl Hazırlanır?

Rezene çayını yapmak oldukça basittir. Poşet çay olarak da satın almak mümkündür. Eğer hazır poşet çay olarak varsa sıcak suyun içine atılarak hazırlanır. Bunun dışında aktarlardan da alınabilir. Rezene tohum şeklinde satın alındıysa da yapımı çok basittir.

Ölçüsü bir bardak su ve iki çay kaşığı rezene tohumudur. Suyu kaynamaya bıraktıktan sonra rezene tohumları ezilir. Ve ezilen rezene tohumları kaynayan suya atılır ve demlenmesi beklenir. Rezene yaprağı var ise istenirse çayın içine atılabilir. Çay demlenince bir süzgeç yardımı ile bardağa servis edilir. Tatlandırmak için içerisine az miktarda bal atılabilir.

Tüm bitkisel çaylar da olduğu gibi rezene çayı da çok fazla tüketilmemelidir. Herhangi oluşan yan etkide en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir.