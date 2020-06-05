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05.06.2020 - 00:00 |

Riskli bir dolunay!

Bugün aklımızı doğru yönde kullanmaya bakalım.

Riskli bir dolunay!
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Bugün ne yapılabilir? Bugün aklımızı doğru yönde kullanmaya bakalım. Dolunay enerjilerin yükseldiği, önemli sonuçların, değerlendirmelerin gündeme geldiği zamanlardır. Ancak dolunay ile kare açı yapan Mars bugün şiddet ve kaza doğurabilecek durumlara da dikkat etmekte. Sakin olalım ve fiziksel risk oluşturabilecek adımlardan uzak duralım.

Nelerden kaçınmalı? Dolunaylar bizi duygusal açıdan da gerebilir. Bugünlerde fikirler, farklı yaklaşımlar yüzünden pek çok tartışma ve kopma yaşayabiliriz. Balık’taki Mars duygusal açıdan eserekli olmaya da işaret ediyor. Tavırlarımıza daha çok özen göstermeliyiz. Sıvılarla, sularla ilgili konular da sorun çıkarıyor olabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/ Gece   Önemli değerlendirmeler içindeyiz. Maya takvimine göre bugün Gece, ya da Karanlık günündeyiz. Bu gün burcu duygusal güvenliğimize ait konuların, psikolojik temaların ağır basabileceğini anlatmakta. Derinliklere yönelme eğilimindeyiz. Daha dikkatli olmalıyız.

 

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Bugün

Bugün yeni şeyler öğrenmek için hevesli olabilirsiniz. Uluslararası konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Tatil planları yapmak isteyebilir ve gitmek istediğiniz yerlerin araştırmasını yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde hayatınızda yenilik isteyebilir ve farklı konulara yönelebilirsiniz. Sevdiklerinizle organizasyon yapmak iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konularla ilgilenebilirsiniz. İş hayatınız için alacağınız eğitimler gündeme gelebilir. Sabah saatlerindeki kafa karışıklığınız gün içinde sizi yorabilir. Akşama doğru işlerinizi halletmek için daha iyi fırsatlar önünüze gelecektir. Akşam için keyifli organizasyonlar yapabilir, arkadaşlarınızı misafir edebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkiler açısından yüksek tempolu bir gündesiniz.  Sabah saatlerinde kendinizi dağılmış hissedebilirsiniz. Gün içinde olayları algılamanız daha kolay olacaktır. Akademik konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatleri eşinizle keyif alabileceğiniz organizasyonlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızdaki iş arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir.  İş düzeniyle ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Sizi yoran yıpratan konulardan uzak durmanızda fayda var. Geleceğinizle ilgili beklentileriniz hakkında düşünmek ve yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde daha iyimser tutum içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yaratıcılığınızı kullanarak kendinizi ifade etmek istediğiniz bir gündesiniz. Birlikte eğleneceğiniz kişilerle görüşmek size iyi gelecektir. Harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Çocuklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde daha hareketli ve keyif aldığınız şeyleri yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde kafanız karışmış hissedebilirsiniz. Ailenizle ilgileneceğiniz zamanlar var. Günlük sorumluluklarınızda unutkanlık yaşamamaya özen göstermelisiniz. Kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Evinizle ilgili konularda yoğunluk olabilir. Akşam saatlerinde daha dışa dönük şeyler yaşamak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde geleceğinizin belirsizliği sizi endişelendirebilir. Gün ilerledikçe kendinizi daha rahatlamış hissedebilirsiniz. İletişimin yoğun olduğu bir gündesiniz. Konuşmalar ve yazışmalar gündeminizi oluşturabilir. Gün içinde beklentilerinizde artış yaşanabilir. Akşam saatlerinde enerjinizi boşaltabileceğiniz aktiviteler yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Parasal kaynaklarınız üzerinde yeni yapılanmalara gidebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak istediğiniz aktiviteler içinde girebilirsiniz. Çalışma hayatınızla ilgili konularda başkalarından gelecek destekler, gün içinde sizi rahatlatacaktır. Akşam saatlerini dışarıda geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Geleceğinizle ilgili yeni hedefler koymak isteyebilirsiniz. Gün içinde kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgileneceğiniz zamanlar yaratabilirsiniz. Beslenmenizle ve sağlığınızla ilgili yeni kararlar almanız gerekebilir. Akşam saatlerinde kendinizi daha iyimser hissedebilirsiniz. Sevdiğini kişilerle organizasyonlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bilinmeyen konularla ilgili gizli kalmış olaylar gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde daha içe dönük olabilir ve kafanız karışmış hissedebilirsiniz. Gün içindeki hareket ve yoğunluk sayesinde ilerleyen saatlerde çok daha zinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi yenilenmiş hissedebilir ve rutinden farklı şeyler yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Geleceğinizle ilgili konularınız gündeminizi etkileyebilir. Sosyal konularınızla ilgilenmek isteyeceğiniz zamanlar var. Yoğun bir iş temposu içinde kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili yeni eğitimlere başlamak için fırsatlar çıkabilir. Akşam saatleri de aynı hızla devam edecek. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde duygularınızın bulandığını hissedebilirsiniz. Unutkanlık yaşayabilirsiniz. Gün ilerledikçe iş hayatınızla ilgili konular gündeminizi oluşturmaya başlayacaktır. Kendiniz için yeni hedefler koyup ilerlemek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Uluslararası konularla ilgilenip ve yeni sözleşmeler yapabilirsiniz.Devamını Oku

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