Riskli bir dolunay!

Bugün ne yapılabilir? Bugün aklımızı doğru yönde kullanmaya bakalım. Dolunay enerjilerin yükseldiği, önemli sonuçların, değerlendirmelerin gündeme geldiği zamanlardır. Ancak dolunay ile kare açı yapan Mars bugün şiddet ve kaza doğurabilecek durumlara da dikkat etmekte. Sakin olalım ve fiziksel risk oluşturabilecek adımlardan uzak duralım.

Nelerden kaçınmalı? Dolunaylar bizi duygusal açıdan da gerebilir. Bugünlerde fikirler, farklı yaklaşımlar yüzünden pek çok tartışma ve kopma yaşayabiliriz. Balık’taki Mars duygusal açıdan eserekli olmaya da işaret ediyor. Tavırlarımıza daha çok özen göstermeliyiz. Sıvılarla, sularla ilgili konular da sorun çıkarıyor olabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/ Gece Önemli değerlendirmeler içindeyiz. Maya takvimine göre bugün Gece, ya da Karanlık günündeyiz. Bu gün burcu duygusal güvenliğimize ait konuların, psikolojik temaların ağır basabileceğini anlatmakta. Derinliklere yönelme eğilimindeyiz. Daha dikkatli olmalıyız.