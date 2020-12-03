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03.12.2020 - 00:00 |

Riskli durumlar

BugÃ¼n dikkatli olalÄ±m.

Riskli durumlar
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BugÃ¼n ne yapÄ±labilir? BugÃ¼n dikkatli olalÄ±m. TartÄ±ÅŸmalar, kazalar ya da gerginlik yaratabilecek koÅŸullar Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Ã–nlem alÄ±nmamÄ±ÅŸ bir durum aniden kontrolden Ã§Ä±kabilir. DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimizde, sÃ¶zlerimizde de gerginlikler yaÅŸayabiliriz. Ã–zellikle iletiÅŸim alanÄ±nda, sÃ¶zel konularda daha sabÄ±rlÄ± olmakta fayda var. Marsâ€™Ä±n enerjisini doÄŸru yÃ¶nde kullanabilirsek, daha kararlÄ± ve ikna edici davranabiliriz.

Nelerden kaÃ§Ä±nmalÄ±? Kimi zaman bir ihmal ya da sabÄ±rsÄ±zlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekebiliriz. Ä°letiÅŸimde, konuÅŸmalarÄ±mÄ±zda ve hareket halinde, yolculuklarda daha sakin ve anlayÄ±ÅŸlÄ± olmaya Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m. Ã–zellikle akÅŸama doÄŸru, 16:30 saatlerinde kazalar ya da Ã¶fkenin yaratabileceÄŸi olumsuz durumlara dikkat etmeliyiz.

Maya takviminde bugÃ¼n

Galaktik ton 9/MÄ±sÄ±rÂDaha hareketliyiz.Â  CanlÄ±, yaratÄ±cÄ± ve verimli olabileceÄŸimiz bir gÃ¼ndeyiz. Yeni anlaÅŸmalar ve iliÅŸkiler kurabiliriz. Ã–zellikle iliÅŸkiler ve beraberlikler oldukÃ§a harekete geÃ§irici olabilir. YakÄ±n beraberliklerimizde daha talepkar hareket edebiliriz. SabÄ±rlÄ± davranarak sonuÃ§ alabileceÄŸiz.

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BugÃ¼n

Bugün ailevi ya da eve ait iÅŸler ön plana çÄ±kabilir. Gün içinde ufak tefek kazalara karÅŸÄ± dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. BabanÄ±zla ilgili konular gündeme gelebilir. ÖÄŸlen saatlerinde ilerlemek için daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Güven aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z durumlara çekileceÄŸiniz zamanlar var. Kendi iç sesinizi dinleyerek yönleneceÄŸiniz iÅŸlerde daha fazla baÅŸarÄ±lÄ± olabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

YakÄ±n çevrenizle ilgili konular gündeminizi oluÅŸturabilir. Ä°letiÅŸimin yoÄŸun olduÄŸu zamanlar yaÅŸayabilirsiniz. Gün içinde eÄŸitim konularÄ±yla ilgili iÅŸlere yönelebilirsiniz. KardeÅŸlerinize zaman ayÄ±rmak size iyi gelecektir. ÖÄŸle saatlerinde aile iliÅŸkileriniz ön plana çÄ±kabilir. Ä°ç uyumunuzu korumak size fayda saÄŸlayacaktÄ±r.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Maddi kaynaklarla ilgili konular ön plana çÄ±kabilir. Gün içinde bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. ÖÄŸle saatlerinde önünüze çÄ±kan engelleri daha rahat ÅŸekilde aÅŸabileceksiniz. KiÅŸisel yeteneklerinizi uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerde göstermek isteyebilirsiniz. Ä°lerleme saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ±z konulara yönlenerek zaman kaybÄ±nÄ± önleyebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Yeni baÅŸlangÄ±çlar yapmak isteyeceÄŸiniz dönem içindesiniz.  KiÅŸisel açÄ±dan önem verdiÄŸiniz konulara daha fazla yönelmek isteyebilirsiniz. ÖÄŸlen saatlerinde iliÅŸkilerinizde daha uyumlu olabilirsiniz. ÅžanslÄ± olduÄŸunuz bir gündesiniz, iyi deÄŸerlendirmeye bakÄ±n. Hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. AkÄ±ÅŸta kalÄ±n.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

BilemediÄŸiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Elinizde olmayan nedenlerden kontrol kaybÄ± yaÅŸayabilirsiniz. Ä°ç sesinizi dinleyerek olaylarÄ± yönlendirebilirsiniz. ÖÄŸlen saatleri daha sakin geçebilir. AkÄ±cÄ± enerjiler söz konusu. Ä°kili iliÅŸkilerinizde kendinizi ÅŸanslÄ± hissedebilirsiniz. KulaÄŸÄ±nÄ±za yeni dedikodular gelebilir. Fazla önemsememeye çalÄ±ÅŸÄ±n.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Gelecek beklentilerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Sosyal konular daha fazla ilginizi çekebilir. Gün içinde keyif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z insanlarla birlikte olmak isteyebilirsiniz. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda alacaÄŸÄ±nÄ±z desteklerle daha hÄ±zlÄ± ilerleyebileceksiniz. ÖÄŸlen saatlerinde kendinizi ÅŸanslÄ± hissedeceÄŸiniz olaylar yaÅŸayabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zdaki geliÅŸmelere gündeminizi etkileyebilir.  Hedeflerinize ulaÅŸmak için öÄŸle saatlerinde güzel ÅŸanslar elde edebilirsiniz. Toplum önünde olmak için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Gün içinde alacaÄŸÄ±nÄ±z doÄŸru kararlar, sizi hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde hedefinize taÅŸÄ±yabilir. YakÄ±n çevrenizden gelecek haberlere karÅŸÄ± hazÄ±r olmalÄ±sÄ±nÄ±z.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Yeni ufuklara açÄ±lmak isteyeceÄŸiniz enerjik bir gündesiniz. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olaylardan daha fazlasÄ±nÄ± öÄŸrenmek için çaba sarf edebilirsiniz. Akademik konular gündeme gelebilir. YabancÄ±larla ilgili konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. ÖÄŸlen saatlerinde kendinizi ailevi konularla uÄŸraÅŸÄ±rken bulabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

EndiÅŸe duyduÄŸunuz olaylar gündeminizi etkileyebilir. OrtaklÄ± para konularÄ±na karÅŸÄ± dikkatli olmakta fayda var. Gün içinde duygusal yönden baÄŸlayÄ±cÄ± koÅŸullar oluÅŸabilir. ÖÄŸle saatlerinde iç uyumunuzun daha fazla olduÄŸu zamanlar olacak. DoÄŸru ve dikkatli karar almanÄ±z gerekebilir. Parasal konularÄ±nÄ±zla uÄŸraÅŸabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Ä°kili iliÅŸkilerinizde dengede olmak isteyeceÄŸiniz bir gündesiniz. EÅŸinizle ilgili konular hassasiyet içerebilir. Sizi uÄŸraÅŸtÄ±ran koÅŸullarÄ±n ortasÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± hissedebilirsiniz. ÖÄŸlen saatlerinde daha akÄ±cÄ± enerjiler söz konusu. AlacaÄŸÄ±nÄ±z doÄŸru kararlar, iÅŸlerinizi çok rahatlatacak. Ailenizle ilgili konularla da ilgilenebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Ä°ÅŸe ait sorumluluklarÄ±nÄ±zla ilgileneceÄŸiniz bir gündesiniz. Sizi yoran ve yÄ±pratan konular gündeme gelebilir. AkÄ±ÅŸta kalmaya özen göstermelisiniz. Günlük planÄ±nÄ±zÄ± yaparsanÄ±z, gününüzü daha iyi organize edebilirsiniz. ÖÄŸlen saatlerinde ailenizle ilgileneceÄŸiniz zamanlar olabilir.  Ä°ç uyumunuzu korumaya çalÄ±ÅŸÄ±n.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

UÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konulara yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± katmak isteyeceÄŸiniz bir gündesiniz. Kendinizi rahatça ifade edebilirsiniz. ÖÄŸle saatlerinde kendinizi ÅŸanslÄ± hissedeceÄŸiniz olaylar yaÅŸayabilirsiniz. AlacaÄŸÄ±nÄ±z doÄŸru kararlar, gün içinde rahat etmenizi saÄŸlayacaktÄ±r. Ailevi konularÄ±nÄ±z gündeme gelebilir. AkÄ±cÄ± enerjiler söz konusu.DevamÄ±nÄ± Oku

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