Riskli durumlar

BugÃ¼n ne yapÄ±labilir? BugÃ¼n dikkatli olalÄ±m. TartÄ±ÅŸmalar, kazalar ya da gerginlik yaratabilecek koÅŸullar Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Ã–nlem alÄ±nmamÄ±ÅŸ bir durum aniden kontrolden Ã§Ä±kabilir. DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimizde, sÃ¶zlerimizde de gerginlikler yaÅŸayabiliriz. Ã–zellikle iletiÅŸim alanÄ±nda, sÃ¶zel konularda daha sabÄ±rlÄ± olmakta fayda var. Marsâ€™Ä±n enerjisini doÄŸru yÃ¶nde kullanabilirsek, daha kararlÄ± ve ikna edici davranabiliriz.

Nelerden kaÃ§Ä±nmalÄ±? Kimi zaman bir ihmal ya da sabÄ±rsÄ±zlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekebiliriz. Ä°letiÅŸimde, konuÅŸmalarÄ±mÄ±zda ve hareket halinde, yolculuklarda daha sakin ve anlayÄ±ÅŸlÄ± olmaya Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m. Ã–zellikle akÅŸama doÄŸru, 16:30 saatlerinde kazalar ya da Ã¶fkenin yaratabileceÄŸi olumsuz durumlara dikkat etmeliyiz.

Maya takviminde bugÃ¼n

Galaktik ton 9/MÄ±sÄ±rÂDaha hareketliyiz.Â CanlÄ±, yaratÄ±cÄ± ve verimli olabileceÄŸimiz bir gÃ¼ndeyiz. Yeni anlaÅŸmalar ve iliÅŸkiler kurabiliriz. Ã–zellikle iliÅŸkiler ve beraberlikler oldukÃ§a harekete geÃ§irici olabilir. YakÄ±n beraberliklerimizde daha talepkar hareket edebiliriz. SabÄ±rlÄ± davranarak sonuÃ§ alabileceÄŸiz.

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