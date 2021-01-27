Romatizmaya Ne İyi Gelir, Tedavi Yöntemleri Nelerdir? Romatizma Ağrısı Nasıl Geçer?

Romatizma, eklemleri veya tendonlar veya bağlar gibi yakın yapıları etkileyen ağrı veya iltihaptan sorumlu tüm hastalıkları ifade eden genel bir terimdir.

Romatizmaya Ne İyi Gelir?

Romatizmal hastalıklar farklı kriterlere göre sınıflandırılabilir. Ana kriterlerden biri, enflamatuar formları enflamatuar olmayan romatizma formlarından ayırt etmeyi mümkün kılar. Popüler inanışın aksine romatizmal hastalıklar gençleri de etkileyebilir. Gerçekte, birkaç romatizma türü vardır. Hepsi yeri, yoğunluğu ve tedavisi kökenine bağlı olarak değişen ağrı ile karakterizedir.

Vejetaryen diyetin romatoid artrit üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ek olarak, uzun vadede kilo kaybına neden olabilecek ve bırakma oranı yüksek olan sıkı bir diyet önermeden, Akdeniz diyeti uygulanmasını tavsiye ediyoruz. Bu diyet çok sayıda bitkisel besin, balık ve zeytinyağı içerir ve iltihap önleyici etkiye sahip olabilir. Akdeniz diyeti ayrıca bağışıklık sistemini düzenlemeye yardımcı olur ve uzun vadede sürdürülmesi vegan veya vejetaryen diyetinden daha kolaydır.

Yağlı balık ve balık yağından elde edilen Omega-3 yağ asitleri ağrıyı, ağrıyan eklem sayısını, sabah tutukluğunun süresini ve nonsteroid antiinflamatuar ilaçların kullanımını azaltabilir.

Zeytinyağı bol miktarda antioksidan içerir ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Ancak natürel bakire veya ilk soğuk presleme seçilmelidir.

Baklagiller (barbunya, nohut, mercimek vb.) Mükemmel bir et ikamesidir. 200 gr. Pişmiş baklagil porsiyonu, protein açısından 85 gr ete eşdeğerdir.

Her gün kavrulmuş ve tuzsuz kuruyemiş ve düzenli olarak avokado tüketilmesi önerilir. Antioksidan bakımından zengin olmasının yanı sıra badem, fındık, Antep fıstığı, macadamia, kaju fıstığı ve avokado zeytinyağında bulunanlarla aynı familyadan yağlar içerir.

Amaç, günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketmek olmalıdır, ideal olarak 8. Meyve ve sebzeler A, C vitaminleri, folik asit ve antioksidanlar açısından zengindir, bu da bağışıklık sisteminin etkinliğini artırabilir ve eklem hasarını azaltabilir.

Romatizma Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Farklı romatizma türlerine karşı etkili bir şekilde mücadele eden belirli meyve ve sebzelerle daha iyi bir diyet olan uygun bir diyet benimseyin.

Akupunktur, vücudun farklı bölgelerine batırılan iğnelerle hayati enerjiyi yeniden dengelemekle ilgilidir. Bu, eklemlerin daha iyi çalışmasını sağlar. Fonksiyonel rehabilitasyon, eklem sertliği gibi bir eksikliği gidermeyi amaçlar.

Rehabilitasyon, maksimum özerkliği yeniden kazanmanızı sağlar. Çeşitli yöntemler kullanılmaktadır; fizyoterapi, mesleki terapi ve cerrahi müdahaledir.

Cerrahi osteoartrit için iyi bir tedavi yöntemidir. Bu, etkilenen kalçayı veya dizin bir kısmını değiştirmektir. Romatizmal semptomların başlangıcına karşı koymak için doğal önleme çözümleri mevcuttur. Aşırı kilo, fiziksel hareketsizlik veya belirli yiyecekler gibi tetikleyici faktörleri sınırlamaktan oluşurlar.

Romatizma hastalarının çoğu, semptomları kötüleştirmemek için tüm fiziksel aktiviteleri yasaklamanın gerekli olduğunu düşünür, ancak tam tersi! Aktivite eklemleri besler ve rahatsızlık ve sertliğini önler, düzenli fiziksel aktivite korumak için esastır.

Böylece, sanılanın aksine, ne kadar çok yürürsek, eklemleriniz o kadar rahatlar. Bazı yiyeceklerin osteoartrit ve romatizmayı teşvik ettiği bir sır değil. Diyetimizde yasaklanacak yiyecekler arasında; şeker başı çekiyor. Osteoartritte yeterli beslenme, eklemleri güçlendirmeye, antioksidan savunmayı iyileştirmeye ve iltihapla mücadeleye yardımcı olur.

Akut ağrı durumunda, enflamatuar reaksiyonu hafifletmek için bir dinlenme evresi gözlemlenmesi ve ağrılı ekleme soğuk uygulanması önerilir. Buz torbası, soğuk paket, iltihap önleyici yama veya jel kullanabilirsiniz. Ortez takmak da etkilenen eklemi rahatlatmaya ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

Romatizmanın Sebepleri Nelerdir?

Romatizma, kısmen yaşlanmaya, eklem travmasına veya kıkırdakta aşırı strese bağlı patolojiler, aynı zamanda bağışıklık sisteminin deregülasyonu ve bazen enfeksiyonlar veya kanserli tümörlerdir.

Romatoid artrit, ne yazık ki çocuklarda bile her yaşta ortaya çıkabilir. Romatizma genetik sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Ek olarak hormonlar, belirli çevresel veya viral faktörler de rol oynayabilir. Tütün artık açık bir şekilde genetik olarak yatkın kişilerde romatoid artrit başlangıcını lehine olarak tanımlanır.