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10.01.2021 - 14:03 |

Rota virüsü nedir? Rota virüsü belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Virüs sadece canlı hücreleri enfekte edebilen ve böylece replike olabilen mikroskobik enfeksiyon etkenleridir. Virüsler hayvanlardan ve bitkilerden, bakterilerin ve arkelerin de içinde bulunduğu mikroorganizmalara kadar her türlü canlı şekillerine bulaşma özelliğine sahiptirler. Rota virüsü nedir? Rota virüsü belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Sorularına ilişkin cevapları içeren bilgileri detayları ile derledik.

Rota virüsü nedir? Rota virüsü belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?
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Virüslerin çeşidi oldukça fazladır. Bağırsak enfeksiyonuna ve ishale neden olan ve çok yüksek bulaşıcılık oranına sahiptir. Dünya genelinde görülen rota virüsü bebeklerde ve çocuklarda sıklıkla görülmektedir.

Rota virüsü nedir? 

Rota virüsü genellikle 2 yaş altı çocuklarda görülen bir hastalıktır. Bağırsak iltihabına yol açmaktadır. Tüm dünyada 5 yaş altındaki çocuklar en az bir kez hastalığa yakalanmaktadır. 

Rota virüsü belirtileri nelerdir?

Hastalık yaklaşık 2-3 günlük kuluçka döneminden sonra kusma ve ateş ile başlar. Bol sulu ishal gelişir. 

Virüs dışkıda hastalık başlamadan birkaç gün önce ve hastalık geçtikten birkaç gün sonra bulunabilir.

Karın krampları nedeni ile bebekler çok huzursuzdur.

Kusma ve ishale bağlı hızla sıvı eksikliği gelişir.

Sıvı eksikliği nedeni ile gözlerde çökme, aşırı huzursuzluk, gözyaşının azalması, az idrara çıkma, derinin pörsümesi, bebeklerde bıngıldağın çökmesi, bitkinlik ve hızlı nefes alıp verme gözlenir.

Hastalığın ciddiyetini sıvı kaybı belirler. Hastalık 3-9 gün arasında sürer.

Rota virüsü tedavi yöntemleri nelerdir?

Rota virüsünün belli bir ilacı yoktur. Rota virüs ishalinde antibiyotik verilmesi gereksiz olduğu için çok tercih edilmez. Bu hastalıkta ishal kesici ilaçlar tehlikelidir. İshalin süresini uzattığı gözlemlenmektedir. Hastalığın tedavisinde ana amaç kusmayı engellemek ve kaybedilen sıvıyı korumaktır.

Ateşin düşmesi için ateş düşürücü ilaçlar kullanılır. Sıvı kaybı hafifse eğer ve bebek alabiliyorsa avixfan tuzlu şekerli sıvılar verilir. Yoğurtlu ve pirinçli çorbalar, patates ve muz verilebilir. İnek sütü tüketimi azaltılır. Yağlı yiyecekler ishali arttıracağı için tüketilmemelidir. Ek besin almayan bebeklerde emzirmeye devam edilir veya ishal mamaları kullanılır.

Kusması ve ishali çok şiddetli olan bebekler ve çocuklar hastaneye yatırılır. Damar yolu ile sıvı verilir. Azar azar ve sık sık beslenilmelidir. Ağır sıvı kaybı durumunda böbrek yetmezliği gelişebildiği gibi ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle bebeklerde ve çocuklarda ishal ve kusma oluştuğu zaman anne babalar bir hekime başvurmalıdır.

Rota virüsünden nasıl korunur?

Rota virüse karşı rota aşısı geliştirilmiştir. Ancak aşı 0 koruyucu özellikte değildir. Aşılı olan çocuklar tekrar rota virüs geçirebilir. Rota virüsü aşısı bebeklik döneminin 2. ayından itibaren ağızdan uygulanır. Aşının altıncı aydan önce yapılması önemlidir. Ülkemizde 2 ve 3 doz uygulanabilen 2 tip rota virüsü aşısı bulunmaktadır.

Rota virüsü aşısı diğer aşılar ile birlikte uygulanabilir. Bebek aşıdan sonra eğer kusarsa aşının tekrarına gerek yoktur. Rota virüsünden korunmak için eller sık sık bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Bebeğin altı değiştirildikten sonra eller tekrar yıkanmalıdır. Bebeğin ya da çocuğun düzenli ve yeterli miktarda beslenmesi gerekmektedir.

Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineraller mutlaka verilmelidir. Oyuncaklar gerekli hijyen kurallarına uygun olarak temizlenmelidir. Özellikle rota virüsü geçiren diğer çocuklarla temas edilememelidir. Bol su veya sıvı tüketimine oldukça fazla önem verilmelidir.



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