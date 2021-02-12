Rubella (Kızamıkçık) Nedir? Rubella Igg Pozitif Çıkması Ne Demek?



Pek çok kişi tarafından sorulan rubella nedir sorusunun yanıtı özellikle internet üzerinden çok fazla araştırılmaktadır. Bu bakımdan önem arz eden sağlık sorunları arasında yer almaktadır.



Rubella (Kızamıkçık) Nedir?



Rubella hastalığı halk arasında kızamıkçık olarak adlandırılmaktadır. Son derece yaygın olarak görülen bir virüs enfeksiyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Gebelik döneminde geçirilmesi halinde anne karnındaki bebekte ciddi problemlere yol açabilir. Rubella (kızamıkçık) döküntülerle birlikte kendisini gösteren ateşli bir viral enfeksiyon olma özelliği taşımaktadır.



Çoğunlukla çocukluk döneminde geçirilen bu sağlık problemi, yaklaşık 3 olarak gün kadar sürer ve çoğu zaman kızamık hastalığından çok daha hafif bir şekilde seyreder. Rubella hastalığının en önemli belirtileri, yüzden başlayarak vücuda yayılan ve üç gün süren tipik döküntü, baş ağrısı, iştahsızlık, hafif ateş, öksürük ve eklem ağrısı olmaktadır.



Döküntü haricindeki belirtiler hafiftir ve kimi zaman 1-2 hafta kadar sürebilmektedir. Bu hastalık bazen öyle çok hafif seyreder ki hastalık geçirilip geçirilmediği bile anlaşılamayabilir. Rubella hastalığı, yetişkinlerde biraz daha şiddetli seyreden bir sağlık problemi olup buna eklem ağrıları da eşlik edebilir. Hastalığın geçirilmesinden sonra kişide kalıcı bir hasar durumu söz konusu olmaz.



Rubella geçiren birey bu hastalığa karşı bağışıklık kazanır ve bir daha kızamıkçığa yakalanmaz. Hastalığın kuluçka süresi 14 ile 23 gün arasında değişkenlik gösterebilmektedir. Bunun anlamı hasta kişi biriyle temas etmesinden 14 ile 23 gün sonrasında belirtileri hissetmeye başlar. Rubella zamanımızda büyük ölçüde önlenebilen bir hastalık olup bu hastalığı önlemenin tek yolu ise aşılanmak olmaktadır. Aşı sonrasında ise bireyde hastalığa karşı kalıcı bir bağışıklık gelişir.



Rubella IgG Pozitif Çıkması Ne Demek?



Üreme çağında olan erişkin bireylerin çok büyük bir bölümü ya çocukluk döneminde geçirdiklerinden dolayı yahut da aşılandıkları için rubellaya karşı bağışıklık taşımaktadırlar. Kişinin rubella (kızamıkçık) ya karşı bağışıklık olup olmadığı ise kanda yapılacak olan serolojik bir incelemeyle yoluyla çok kolay bir şekilde anlaşılabilmektedir. Bu kapsamda yapılan Rubella IgG'nin pozitif olması durumunda söz konusu o bireyin kızamıkçık hastalığına karşı bağışıklığının olduğunu gösterir. Diğer bir tabir ile Rubella IgG pozitif çıkması kişinin rubella (kızamıkçık) hastalığına bağışık olması demektir.