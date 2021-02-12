MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerPembenar Haberleri Rubella (Kızamıkçık) Nedir? Rubella Igg Pozitif Çıkması Ne Demek?
12.02.2021 - 15:28 |

Rubella (Kızamıkçık) Nedir? Rubella Igg Pozitif Çıkması Ne Demek?

Rubella, halk arasında kızamıkçık olarak bilinen ve bir hayli yaygın olan görülen bir enfeksiyon olma özelliği taşımaktadır. Çoğunlukla çocuklarda rastlanan bir sağlık sorunu oluşturan bu enfeksiyon, hamilelik döneminde de görülebilmektedir. Sizin için Rubella (kızamıkçık) nedir? Rubella IgG pozitif çıkması ne demek şeklinde belirlenmiş en olan ve çok fazla sorulan başlıkları derledik.

Rubella (Kızamıkçık) Nedir? Rubella Igg Pozitif Çıkması Ne Demek?
ABONE OL


Pek çok kişi tarafından sorulan rubella nedir sorusunun yanıtı özellikle internet üzerinden çok fazla araştırılmaktadır. Bu bakımdan önem arz eden sağlık sorunları arasında yer almaktadır.

Rubella (Kızamıkçık) Nedir?

Rubella hastalığı halk arasında kızamıkçık olarak adlandırılmaktadır. Son derece yaygın olarak görülen bir virüs enfeksiyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Gebelik döneminde geçirilmesi halinde anne karnındaki bebekte ciddi problemlere yol açabilir. Rubella (kızamıkçık) döküntülerle birlikte kendisini gösteren ateşli bir viral enfeksiyon olma özelliği taşımaktadır.

Çoğunlukla çocukluk döneminde geçirilen bu sağlık problemi, yaklaşık 3 olarak gün kadar sürer ve çoğu zaman kızamık hastalığından çok daha hafif bir şekilde seyreder. Rubella hastalığının en önemli belirtileri, yüzden başlayarak vücuda yayılan ve üç gün süren tipik döküntü, baş ağrısı, iştahsızlık, hafif ateş, öksürük ve eklem ağrısı olmaktadır.

Döküntü haricindeki belirtiler hafiftir ve kimi zaman 1-2 hafta kadar sürebilmektedir. Bu hastalık bazen öyle çok hafif seyreder ki hastalık geçirilip geçirilmediği bile anlaşılamayabilir. Rubella hastalığı, yetişkinlerde biraz daha şiddetli seyreden bir sağlık problemi olup buna eklem ağrıları da eşlik edebilir. Hastalığın geçirilmesinden sonra kişide kalıcı bir hasar durumu söz konusu olmaz.

Rubella geçiren birey bu hastalığa karşı bağışıklık kazanır ve bir daha kızamıkçığa yakalanmaz. Hastalığın kuluçka süresi 14 ile 23 gün arasında değişkenlik gösterebilmektedir. Bunun anlamı hasta kişi biriyle temas etmesinden 14 ile 23 gün sonrasında belirtileri hissetmeye başlar. Rubella zamanımızda büyük ölçüde önlenebilen bir hastalık olup bu hastalığı önlemenin tek yolu ise aşılanmak olmaktadır. Aşı sonrasında ise bireyde hastalığa karşı kalıcı bir bağışıklık gelişir.

Rubella IgG Pozitif Çıkması Ne Demek?

Üreme çağında olan erişkin bireylerin çok büyük bir bölümü ya çocukluk döneminde geçirdiklerinden dolayı yahut da aşılandıkları için rubellaya karşı bağışıklık taşımaktadırlar. Kişinin rubella (kızamıkçık) ya karşı bağışıklık olup olmadığı ise kanda yapılacak olan serolojik bir incelemeyle yoluyla çok kolay bir şekilde anlaşılabilmektedir. Bu kapsamda yapılan Rubella IgG'nin pozitif olması durumunda söz konusu o bireyin kızamıkçık hastalığına karşı bağışıklığının olduğunu gösterir. Diğer bir tabir ile Rubella IgG pozitif çıkması kişinin rubella (kızamıkçık) hastalığına bağışık olması demektir.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bilinmeyen, gizli konuları açığa çıkarmak için kendinize daha çok güvenebilirsiniz. İşlerinizin hemen tamamlanması için sabırsızlık gösterebilirsiniz. Tartışmalara girmemek için sakin kalmakta fayda var. İlişkileriniz bugün hassas bir noktada, sıkıntı yaşamamak için akışta kalmaya dikkat edin. İç sesinizi dinleyerek yaratıcılığınızı ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecekle ilgili beklentileriniz için mücadele etmek isteyebilirsiniz. Hayal ettiğiniz şeyler uğruna tüm cesaretinizi ortaya koyacağınız bir gündesiniz.  Sosyal konularla uğraşmak sizi rahatlatacaktır. İş hayatınızda destek alacağınız kişiler olabilir. İkili ilişkilerinizde bitişler yaşanabilir. Hislerinizi bir anda ortaya dökmemeye özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınıza karşı aşırı sabırsız olabilirsiniz. Tepkilerinizi göstermekten kaçınmayacağınız bir gündesiniz. Gün içinde tutkularınızın esiri olabilirsiniz. Ani gelişen tartışmalara karşı kendinizi kollamanız gerekebilir. Üstlerinizle ilgili konularda daha sakin olmaya çalışın. Aşk hayatınızda fevri tepkilerinizi kontrol etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendi düşüncelerinizi benimsetmek için mücadele içine girebilirsiniz. İnandığınız konularda sonuna kadar cesaret gösterdiğiniz zamanlar var. İkili ilişkilerinizde karşınızdakini kırmamaya özen göstermeniz gerekebilir. Aşk hayatınızda huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Gün içinde sanatsal aktivitelerle uğraşmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olun. Ortaklı para durumları gündeminizi etkileyebilir. Parasal konularda sabırsız davranabilirsiniz. Ani tepkilerden ve hızlı kararlardan kaçının. İşlerinizi halletmek için kendinizi çok zinde hissedeceğiniz bir gündesiniz. Keyif aldığınız uğraşlarınızla zamanınızı değerlendirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabrınızı zorlayan konulardan uzak durmanızda fayda var. İletişim noksanlığından biranda tartışmalar çıkabilir. Bugün ne kadar çok dengede kalmak isteseniz de; ikili ilişkileriniz de huzursuzluklar yaşanabilir. İş hayatınızda ise mücadele etmeniz gereken konular ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma konularında mücadele gerektiren durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularınızı göz ardı etmeyin. İşte beraber çalıştığınız kişilerle huzursuzluk çıkabilir.   Tutkularınızı yoğun olarak yaşadığınız zamanlar olacak. İlişkilerde bitişler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Aşk hayatınızdaki konularınız gündeminizi etkileyebilir. Açığa çıkan sabırsızlık duygusuyla, fevri hareketlerde bulunabilirsiniz. Bu ilişkilerinizde huzursuzluğa neden olabilir. Gün boyu tepkilerinizi kontrol etmeye özen göstermelisiniz. İş hayatınızdaki mücadeleci tutumunuz sizi yorabilir. Cesaretli davranışlarınız sayesinde güzel sonuçlar elde edersiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Aile hayatınızla ilgili konular için mücadele etmeniz gerekebilir. İlişkilerinizde daha yapıcı olmaya çalışmanız sizin avantajınıza olacaktır. Gün içinde güven aradığınız durumlar söz konusu. İş hayatınızdaki olaylara karşı kendinize güvenen tutumunuzu sürdürmeye devam etmelisiniz. Sanatsal uğraşlar edinmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hareketli bir gün sizi bekliyor. Yazışmaların, konuşmaların, eğitimlerin olduğu hızlı bir gündesiniz. Gün içindeki bu hızlı tempo sizi sabırsızlaştırabilir. Yakın çevre ilişkilerde huzursuzluk olabilir. İşlerde yaşanan aksamalar yüzünden kaynaklanan sıkıntıyı, olumlu bir şekilde çözme yoluna gitmelisiniz. Sizi mutlu eden olaylar, keyiflenmenizi sağlayacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Parasal konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmanız gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. İş hayatınızdaki mücadele etmeniz gereken olaylarla karşılaşabilirsiniz. Cesaretiniz tüm olayların üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için kendinizde cesaret bulacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Mücadele içine girdiğiniz konularda sabırsızlık hissedebilirsiniz. Küçük tartışmalara neden olan konulardan uzak durmakta fayda var. Aşk ilişkilerinizde sıkıntılı durumlar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tekİlişkilerde diyalog kurmanın önemi
Merve Karataşlı
Merve KarataşlıCilt sağlığını arttıran süper gıdalar
Lale Kaya
Lale KayaCovid-19 saç dökülmesine neden olur mu?
Avukat Serpil Çınar
Avukat Serpil ÇınarAnlaşmalı Boşanma Davası [30 SORU-CEVAP]
Didem Devay
Didem DevayAğızda dağılan yumuşacık damla çikolatalı kurabiye
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorDNA ışıltısı nedir? DNA ışıltısı ile 10 yaş gençleşmek mümkün mü?
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluSevgililer Günü'nde yalnızsan...
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaOdaklanamıyorum
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluEv-ofislerde pandemi stili
Oğuz Kara
Oğuz KaraEczaneler ve VERBİS
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir? Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MS hastalarının Kovid-19 aşısı hakkında en çok sorduğu sorular

MS hastalarının Kovid-19 aşısı hakkında en çok sorduğu sorular

Rubella (Kızamıkçık) Nedir? Rubella Igg Pozitif Çıkması Ne Demek?

Rubella (Kızamıkçık) Nedir? Rubella Igg Pozitif Çıkması Ne Demek?

Nörolojik Muayene Nedir, Nasıl Yapılır? Nörolojik Muayenede Hangi Hastalıklar Çıkar?

Nörolojik Muayene Nedir, Nasıl Yapılır? Nörolojik Muayenede Hangi Hastalıklar Çıkar?

Haftalık burç yorumları - 15-21 Şubat haftası burç yorumları

Haftalık burç yorumları - 15-21 Şubat haftası burç yorumları

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet