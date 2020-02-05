Sabah saatlerine dikkat

Bugün ne yapılabilir? Bu sabah saatlerinde Ay Mars ile karşı karşıya geliyor. Bu saatlerde yolculuklarda daha dikkatli olmalıyız. Acelecilik bize pahalıya patlayacağı gibi, duygularımızda da dengesizlik söz konusu olabilir. Gereksiz tartışmalara girmemeye bakalım. Yanıcı fikirler ve tahammülsüzlükler olabilir. Yine de bugün düşüncelerimizi daha ilginç şekilde ortaya koyma imkanı bulabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Hareketli ve oynak bir gündeyiz. Öğle sonrasında daha fazla sohbet ve görüşme imkanı var. Bu saatlerde güzel ve keyifli olan şeylere çok daha açığız. Hatta biraz tembellik, aylaklık yapmak hiç de kötü fikir değil. Ancak alışveriş yapıyorsak, gereksiz harcamalar içine girebiliriz. Saat 22:02’den itibaren Yengeç burcuna ilerleyecek olan Ay bizi ailevi konularda daha hassas ama daha hızlı kılabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/ Rüzgâr Denge kurmak zor olabilir. Takvime göre bugün Rüzgâr günündeyiz. Her türlü iletişim açısından güzel bir gündeyiz. Bugün değişikliklere karşı durmak oldukça zor. Kararlı şartlar aramaktan yorulabiliriz. Ancak sorumluluklarımızı yerine getirmek için konsantre olmak durumundayız.