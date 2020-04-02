Sabahları yataktan kalkmadan yapabileceğiniz 10 pratik egzersiz

Günlük hayatınız ne kadar yoğun olursa olsun spor yapmaya her zaman vakit ayırmak mümkün. Zaman bulamamak, üşenmek gibi bahanelerin sizi daha sağlıklı bir yaşamdan mahrum etmesine izin vermeyin. Spor için illa spor salonuna gitmenize, kimi zaman evden çıkmanıza, hatta yataktan kalkmanıza bile gerek yok. Sabah uyandığınızda, gözlerinizi açıp güne başlamak için harcadığınız enerjiyi egzersiz hareketleri yapmak için kullandığınızda çok daha zinde bir gün ve daha sağlıklı bir gelecek sizi bekliyor olacak. Sabahları yatağınızdan kalkmadan, yatakta yapabileceğiniz bu sabah egzersiz hareketleriyle hem kaslarınızı çalıştırabilir hem de güne daha dinç başlayabilirsiniz.

Kalça kaldırma egzersizi

Sırt üstü uzanın ve dizlerinizi kırarak kalçanızın genişliği kadar bacaklarınızı açın. Avuç içleri aşağıya bakacak şekilde kollarınızı yere uzatın ve kalçanızı yukarı doğru kaldırın. Bu pozisyonda bacaklarınızı sırayla karın bölgesine doğru çekerek egzersizi tekrarlayın.

Sıkıştırma egzersizi

Avuçlarınız aşağıya denk gelecek şekilde yatağa sırt üstü uzanın. Ardından ayaklarınızı birleştirip iki dizinizi de kırın. Bu pozisyonu bozmadan bacaklarınızı ve ardından kalçanızı kaldırarak karın bölgesine doğru bir sıkıştırma yapın.

Çekirge duruşu ile uçuşa hazırlanın

Şimdi tekrar dümdüz yüzüstü uzanın. Vücudunuzu iyice uzatarak gerin, ellerinizi önce yana, sonra arkaya doğru uzatın. Aynı anda başınızı kaldırın. Bacaklarınızı da hafifçe yataktan sıyırarak, bir kaç saniye bu pozisyonda bekleyin.

Yan karın kasları egzersizi

Bacaklarınızı dik ve ön kolunuz da vücudunuza dik gelecek şekilde yatağa yan şekilde uzanın. Karın kaslarınızı içeri çekerken ön kolunuz ve ayaklarınızdan destek alarak kalkın. Boşta kalan elinizle de yarım hilal çizerek başlangıç pozisyonuna dönün ve her iki yanınızla da egzersizi tekrar edin.

Yunus egzersizi

Dirsekleriniz yatağa temas edecek şekilde şınav pozisyonu alın. Ardından adeta bir yunus balığının yüzüşü canlandırırcasına kalçanızı aşağı ve yukarı doğru esneterek tekrar edin.

Bacak açma egzersizi

Ellerinizi ve ayaklarınızı birleştirip gerdirerek yatağa sırt üstü uzanın. Bacaklarınızı, dizlerinizi kırmadan kendinize doğru çekerken bacaklarınıza doğru belinizi doğrultun. Bacak ve göğüs kafesinizin buluştuğu noktada bacaklarınızı açın ve başlangıç pozisyonuna geri dönün.

Kol uzatma egzersizi

Yatağınızda şınav pozisyonu alın. Ardından sağ elinizi ileri doğru esnetin ve diğer omuzunuza dokunun. Bu egzersizi her iki kolunuzla da tekrar edin.

Makas bacak egzersizi

Avuçlarınız aşağıya denk gelecek şekilde yatağa sırt üstü uzanın. Bacaklarınızı dik bir şekilde yukarı kaldırın ve sırayla bir bacağınızı adeta makas hareketi yapar gibi aşağı ve yukarı doğru indirip kaldırarak egzersizi tekrarlayın.

Plank

Bu kez yine yatağın içinde yüzüstü dönün. Bacaklarınız birbirine yapışık kalsın. Ellerinizi de aynı şekilde birbirine bağlayın. Dirseklerinizi yatağa bastırarak kendinizi hafifçe havaya kaldırın. Vücudunuzun yatağa paralel olmasına dikkat edin. Bu arada dirseklerinizin omuzlarınızla aynı hizada kalması gerekiyor. Hepsi bu kadar. Bir süre bu pozisyonda bekleyin ve beklerken karın ve kalça kaslarınızı mutlaka sıkın.

Kobra duruşu ile esneyin

Yoga hareketleri arasında önemli bir yeri olan kobra pozisyonu için yüzüstü uzanın. Ellerinizi omuzlarınızla aynı hizada yatağa bastırarak kollarınızdan aldığınız güçle bedeninizi havaya kaldırın. Bu şekilde bir süre bekleyin.

Elbette tüm bu hareketleri aynı anda yapmak zorunda değilsiniz. Yataktan kalkmadan önce 10 dakikanızı bile ayırsanız sabah sporunuzu tamamlamış, daha sağlıklı bir gelecek için günlük yatırımınızı yapmış olursunuz.