Saç ekiminde 3 yeni yöntem

Doç.Dr. Oğuz Kayıran’la son yıllarda özellikle aşırı stres ve üzüntüye bağlanan kadın ve erkeklerde saç dökülmesi, yeni yöntemler ve sonuçları üzerine görüştük.

Saçları dökülen herkes saç ekimi mi yaptırmalı? Saçlar neden dökülür?



Öncelikle saç dökülme sebepleri araştırılmalı, mutlaka hormonal bir problemin olup olmadığına bakılmalı, ek hastalıklar değerlendirilmelidir. Çıplak gözle bakıldığında deri görülür hale geldiyse o bölgedeki saç yoğunluğu normal yoğunluğun yüzde 50’sinin altına düşmüş demektir. Bu durumda hastaya uygulanacak en etkili tedavilerden biri saç ekimi olabilir.



45’ten sonra yavaşlar



Kadınlarda da erkeklerde olduğu gibi saç ekimi yaptırabilir mi?



Erkek tipi saç dökülmesi (androjenik alopesi), hayat boyu süren bir olay olmasının yanı sıra 39-45 yaşından sonra dökülme hızı yavaşlar. Kadınlarda da erkeklerde olduğu gibi saç ekimi yapılabilmektedir. Tabii saç da değil, kaş ve sakal ekimi de yapılmakta.



Tıp hayli gelişti. Saç ekiminde de yeni yöntemler var mı?



Elbette bu alanda da tıp çok gelişti. Saç ekiminde DHI (direct hair transplantation) olmak üzere üç yöntem kullanıyoruz. FUE saç ekimi yöntemi, kafanın, arka kısmındaki saçlar ile kulak üzeri kısmında bulunan saçlı verici / donör bölgesi dediğimiz ve ömür boyu dökülmeme özelliğine sahip saçların, saç derisini kesmeden, sadece lokal anestezi altında, saç köklerinin, 0.8 mm ve daha düşük çaplı, çok ince, özel yapım FUE saç ekim iğne uçları kullanılarak, mikromotor ya da özel punch yöntemi ile, saçların tek tek alınarak, mikroskopik gözlüklerle, tamamen saçsız ya da sıklaştırma yapılacak alana nakil yapılır.

Doç.Dr. Oğuz Kayıran

DHI saç ekimi ise FUE saç ekim yönteminin bir çeşidi olup, tek farkı, saçların, göğüs ve sakal kıllarının, özel yapım 0.5-0.7 mm çapındaki FUE iğneleriyle çıkarılarak, Saç Ekim Kalemi olarak bilinen, Hair Pen / Choi İğne içerisine yerleştirilmesi ve direk olarak, el değmeden, saç ekimi yapılacak deri altına, istenilen yön verilerek yapılan saç ekim işlemidir. DHI saç ekiminde saçlar, direk olarak, kalemle yön verilerek yerleştirildiği için, kesinlikle kanama olmaz ve ertesi günü yıkama işlemi yapılabilir.1 hafta gibi kısa sürede tamamen iyileşme işlemi tamamlanır. DHI, çok sık ekim yapılacak saçlı alana, sakal ekimi ve kaş ekimi için önerilir.



'Sağlık Bakanlığı ruhsatı olan merkezlerde yapılmalı'



Bizde araştırılmadan rastgele doktora gidiliyor, neye dikkat etmeliyiz?



Saç ekimi işlemi plastik cerrahların kontrolü altında ekim uzmanları tarafından gerçekleştirilmesi gereken cerrahi bir işlemdir. Öncelikle saç ekimi yaptıracağınız merkezin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve ameliyathanesi olan bir cerrahi merkez olmasına, sağlık kuruluşu bünyesinde Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanlarının olmasına dikkat ediniz. Operasyon sadece bu iş için hazırlanmış steril bir ortamda gerçekleştirilmelidir. Kullanılan cihazlar gelişmiş teknoloji ürünleri olmalıdır.



'Bir yılda saçların yüzde 95’i çıkabilir'



Saç ekiminin süresi nedir? Ameliyattan sora dökülme riski var mı?



İşlem ortalama 4-8 saat sürmektedir. Saçlar ekim işleminden yaklaşık 15-20 gün sonra dökülebilir. Bu durum hastanın fizyolojik yapısına göre farklılık göstermektedir. Ekim işleminden sonra çoğunlukla ilk 3 ay çıkan ilk saç telleri uzar ve dökülme yapar. Üçüncü aydan itibaren çıkan saçlarımız artık kendini tam olarak göstermeye başlayacak, altıncı aya geldiğimizde yaklaşık % 75’i, bir yılı doldurduğumuzda ise yaklaşık olarak % 95’i çıkması mümkündür.