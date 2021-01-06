Saç kırıklarına ne iyi gelir? Kırık saç uçları sorunu nasıl geçer?

Saçlar, kadınların en hassas olduğu konulardan biridir. Saçların sık sık boya, perma, saç açıcı, saç şekillendirici, saçın sürekli olarak gergin bir şekilde toplanması gibi faktörlere maruz kalması saçın zayıflamasına, kurumasına, cansızlaşmasına ve kırılmasına neden olabilir.



Saç kırıklıklarına ne iyi gelir?



Saç kırıklıkları pek çok nedenden kaynaklanabilir. Fakat saçlar kırılınca cansız, mat, ve sağlıksız bir görünüm ortaya çıkar. Nemsiz kalan saçlar, güçsüzleşir, kırılır, kopar ve cansız bir görünüm ortaya çıkar. Bu nedenle özenle uzattığınız saçlar kötü bir görünüme neden olur. Uzun yıllar boyunca emek emek uzattığınız saçlarınızı kırıklar yüzünden kestirmek istemiyorsanız takip etmeniz gereken bazı adımlar bulunuyor;

Onarıcı bakım şampuanı tercih etmeniz gerekir.

Saçlarınızı ısıtıcılı saç şekillendiricilerden 4-5 ay kadar uzak tutarak saçlarınızın toparlanmasına yardımcı olabilirsiniz.

Maşayı kullanırken saçın uçlarından değil de saç diplerinden başlayarak saçınızı sarmaya özen göstermelisiniz.

Saçlarınızı fön makinesi ile kurutmak yerine havlu ile kurutmayı denemelisiniz.

Yumuşak saç fırçası kullanmaya özen göstermeniz gerekir.

Saç kırıklarınız var ise saç bakım yağları kullanarak saçlarınızın bakımlı ve sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz.

Kırık saç uçları sorunu nasıl geçer?

Saç kırıklıklarını önlemek için mümkün olduğunca saçın doğal halini muhafaza etmek gerekir.

Saçlarınızı sıkı bir şekilde toplamaktan ve tokalarla saçınıza zarar vermekten kaçınmalısınız.

Boya ve perma gibi kimyasal uygulamalardan olabildiğince uzak durmanız gerekir.

Saçlarınızın ıslakken daha kırılgan olduğunu unutmamalı ve fön makinesini olabildiğince kullanmaktan uzak durmanız gerekir.

Her zaman geniş dişli tarak kullanarak saçlarınızın daha az kırılmasını sağlayabilirsiniz.

Saçlarınıza belirli aralıklarla doğal yağlarla bakım yapmanız gerekir. Bu sayede saçlarınız eski canlılığını kazanırken hem de saçlarınızı kırıklara karşı daha dirençli bir hale getirebilirsiniz.

Saçınızın sağlıklı uzaması için belirli aralıklarla saçınızı kestirmeniz gerekir.

Saça iyi gelen bitkisel yağlar



Saç bakımı için kullanabileceğiniz pek çok yağ bulunuyor. Bu yağlar arasında ise, avokado yağı ve zeytinyağı çok sık kullanılıyor. Saç bakımına yardımcı olan ve en çok kullanılan ürünlerden birisi de yumurtadır. Düzenli olarak saçınıza bakım yaparak saçlarınızın canlılığını koruyabilirsiniz.