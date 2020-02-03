Saçınız için evde kolayca hazırlayıp uygulayabileceğiniz güzellik kürleri

Evde kolayca hazırlayıp uygulayabileceğiniz en iyi saç bakım kürlerini sizin için derledik... Buzdolabınızın içine baktığınızda, muhtemelen biraz yumurta, tereyağı, yoğurt ve avokado bulacaksınız. Lezzetli bir kahvaltının tadını çıkarmanın yanı sıra, kuru ve hasarlı saçlarınızı tedavi etmek için bu malzemeleri kullanabilirsiniz. Bu tedavilerden herhangi biriyle saçlarınız yepyeni bir nefes kazanacak.

1. Çay

Bazılarımız güne başlamak için çaya ihtiyaç duyar. Çayın güne başlamamızda etkisi olduğu kadar, saçlarınız üzerinde de etkisi oldukça büyük. Saçınızın son zamanlarda biraz donuk göründüğünü fark ettiyseniz, siyah çay, ona canlı bir parlaklık katmanın harika bir yolu! Biraz siyah çay demleyin ve soğuyana kadar bekletin. Çayı saçınıza dökün ve 10 dakika bekletin. Saçınızı ılık suyla duruladıktan sonra parlak saçlarının tadını çıkarın.

2. Tereyağı

Kıvırcık saçlı olanlar için, tereyağı kullanmak, saçınıza nem ve parlaklık eklerken doğal dokularınızı geliştirmenin harika bir yoludur. Birkaç kaşık oda sıcaklığındaki tereyağını alın ve saçınıza sürün. Başınızı bir duş bonesi ile örtün ve bir saate kadar bekletin. Sonra normalde yaptığınız gibi saçınızı yıkayın.

3. Muz

Muzun sağlığımız için iyi olduğu bir sır değil. Muz potasyum açısından oldukça yüksek ve vücutlarımızı düzenlemeye yardımcı oluyor. Tüm bu büyük faydalar muzları saç maskeleri için inanılmaz bir seçim haline getiriyor. Muzlar vücudunuzun saçlarınızı daha güçlü ve daha kalın hale getirebilecek kolajeni sentezlemesine yardımcı olan mineral silis içerir. Bir muz saç maskesinin de saçınızı nemlendirerek ve kuru, kaşıntılı bir kafa derisinden kurtulmanızı sağlıyor. İki olgun muz ve yarım bardak hindistancevizi sütünü karıştırın. Saçınıza karışımı uygulayın ve 30 dakika bekletin, sonra maskeyi saçınızdan yıkayın.

4. Elma sirkesi

Elma sirkesi, saçları ve E vitamini açısından zengin argan yağı içerir. Saçınızda, saçınızı matlaştıran ürün birikimini gidermeye yardımcı olur. Bir karıştırıcıda 1/2 avokado, 2 yemek kaşığı argan yağı, 10 damla biberiye esansiyel yağı ve 1 yemek kaşığı elma sirkesini birleştirin. Elde ettiğiniz maskeyi kuru saçlardan köklerden ipuçlarına kadar uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra durulayın.

5. Yumurta

Yağlar ve proteinler açısından zengin olan yumurta sarısı doğal olarak nemlendirirken, bakteri yiyen enzimler içeren beyazın istenmeyen yağları gideriyor. Saçınızın ihtiyacına göre yumurtayı nasıl kullanacağınızı belirleyin. Yumurta aklarını sadece yağlı saçları tedavi etmek için kullanırken;yumurta sarısı sadece kuru, kırılgan saçları nemlendirmek için kullanabilirsiniz. Bir bardakta bir yumurtayı çırptıktan sonra saçınıza uygulayın. 20 dakika bekletin, soğuk suyla durulayın (yumurtanın "pişmesini" önlemek için) ve saçlarınızı şampuanlayın.

6. Limon

Kış kuruluğuyla savaşmak için saçınızda bir limon suyu ve zeytinyağı karışımı deneyin. "Limon suyundaki asitlik, saç derisinin gevşek, kuru cilt pullarından kurtulmasına yardımcı olurken, zeytinyağı başındaki cildi nemlendirir. 2 yemek kaşığı taze limon suyu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı suyu karıştırın ve nemli kafa derisine masaj yapın. Karışımı 20 dakika bekletin, sonra durulayın ve saçları şampuanlayın. Tedavi iki haftada bir uygulanabilir.