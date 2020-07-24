Saçlar için sülfatsız ürün kullanmak neden önemli?

Sülfat, çoğu şampuanda bulunan ve köpürmesini sağlamak için içeriğine eklenen kimyasal bir bileşiktir. Ürünlerin içerik bölümüne baktığınızda; SLS, ALES, SLES gibi isimlerle çoğu üründe karşınıza çıkar.

Peki neden eklenir? Çünkü çok köpüren şampuanlar, kullanan kişilere saçı daha iyi temizlediği hissini verir. Oysa ki sülfatın saçın temizlenmesine hiçbir katkısı yoktur. Aksine saça ve saç derisine zarar verir.

Sülfat, saç derisini tahriş eder ve kurutur. Bu yüzden özellikle saç derisinde egzama ya da kepeklenme gibi sorunları olan, saç derisi hassas kişilerin sülfatsız ürünlere yönelmesi çok daha doğru bir tercih olabilir.

Sülfat, yalnızca saç derisini değil saç tellerini de yıpratır. Saçların doğal yapısına zarar verirken, özellikle boyalı ve işlem görerek yıpranmış saçları daha da yıpratır.

Saç boyasının parlaklığının azalmasına ve rengin hızlı akmasına neden olur.

Saç tellerini kurutarak zarar verdiği için, saçın sahip olduğu doğal şeklinin bozulmasına neden olur.

Bilinen tüm bu olumsuz etkileri göz önüne alındığında, kullandığınız şampuanın sülfat içermesinin “temizlik hissi vermesi” dışında hiçbir artısı olmadığını söyleyebiliriz. Bu yüzden de saçınızın doğal güzelliğini koruyabilmek için, hem ne istediğine kulak vermenizi hem de sülfatsız ve nazik içerikli ürünler tercih etmenizi önerebiliriz.

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