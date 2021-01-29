Safra Kesesi Taşına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Beslenme Ve Diyet Önerileri...

Safra kesesi taşı, safra kesesinde oluşum gösteren ve birçok belirtiyi yanı sıra getiren hastalıklardan birisidir.



Safra Kesesi Taşına Ne İyi Gelir?



Safra kesesi taşları, safra kesesinde oluşan bir hastalıktır. Birçok nedeni bulunabilmektedir. Bu nedenler içerisinde yetersiz bir beslenme düzeni, bazı diyabete benzer hastalıklar, karaciğer hastalıkları, kansızlık, kalıtsal kan hücresi bozuklukları gibi hastalık çeşitleri de bu hastalığa neden olabilmektedir. Bunun yanı sıra obezite de bu hastalığa yakalanma riskini arttıran unsurlardan biridir.



Safra kesesi için bazı doğal yöntemler bulunabilmektedir. Bu yöntemler ile safra kesesi taşı hastalığını geçirmek mümkündür. Safra kesesi taşlarının bitmesi için bitkisel ilaçlar bulunmaktadır. Bu bitkisel ilaçlara antispazmodik ve yatıştırıcı bitkiler örnek verilebilir.



Safra Kesesi Bitkisel Yönden Ne İyi Gelir?



Safra kesesine iyi gelen birçok bitkisel tedavi bulunmaktadır. Zeytinyağı, maydanoz bu hastalığa iyi gelen besinlerdir. Zerdeçal da safra kesesi hastalığına iyi gelen besinlerdir. Safra kesesi taşı yoğurt ve zerdeçalın birbiri ile karışımı olarak da düşürülebilir. Bu hastalığa yakalanan her kişi sabah zerdeçallı ev yoğurdu tüketerek boşaltım sistemini rahat bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Bu yöntemi her gün düzenli bir biçimde denediğinizde safra kesesi taşı hastalığından çok kolay bir şekilde ve doğal olarak, kimyasal ilaçsız kurtulabilirsiniz.



Safra Kesesi Taşı İçin Beslenme ve Diyet Önerileri



Safra kesesi taşı hastalığında bu hastalığı geçirici ve önleyici en önemli unsurlardan birisini beslenme düzeni oluşturmaktadır. İnsanların sağlıklı, dengeli ve düzenli bir beslenme düzenine sahip olmaları bu hastalığı önleyici ve geçirici yöntemlerin başında gelir. Beslenme önerileri açısından birçok ufak ayrıntı ancak küçük olmasına rağmen önem teşkil eden unsurlar bulunmaktadır. Protein kaynaklı besinler olan süt, yoğurt gibi besinler tüketmek önemlidir. Alkol kullanmamak, az ve sık yemek yemek başka bir önemli unsurdur.



Hastalığın Bitmesini Kolaylaştırıcı Unsurlar



Bol miktarda sıvı almak, baharattan uzak durmak, yağı az kullanmak, yemeklerde daha çok bitkisel kaynaklı sıvı yağlar tüketmek de bu hastalıktan kurtarıcı ve önleyici küçük ayrıntılardır. Bunların yanında posalı gıdalar tercih etmemek önemlidir. Kahve ve kakaoyu, çok fazla gazlı içeceği, soğan ve sarımsağı, bekletilmiş etleri, yumurta ve yumurta türü gıdaları gereğinden fazla tüketmemek de bu hastalık için önleyici bir unsurdur.



Safra Taşı Belirtileri



Safra taşının birçok belirtisi bulunmaktadır. Bu belirtiler karın da ağrı, sırtlarda ağrı hissi, mide de bulantı yaşanması, baş dönmesi gibi belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtiler varlık gösteren insanlar bir doktora başvurmaları gerekir.