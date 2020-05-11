Safra Kesesinin Görevi Nedir? Vücutta Safra Kesesi Nerede Bulunur Ve Özellikleri Nelerdir?

Öncelikle safranın ne olduğundan başlamak gerekirse; karaciğerde üretilmek suretiyle bağırsağa dökülen bir salgı olduğunu anlatmak mümkündür. Yağ ile beraber yağda eriyen vitaminlerin emiliminde önemli bir rol teşkil etmektedir. Karaciğerde her gün 600 mililitre kadar safra üretilmesi üzerinden safra kanalı aracılığı ile onikiparmak bağırsağına dökülür.



Safra Kesesinin Görevi Nedir?



Safra kesesinin görevi karaciğerin ürettiği safra sıvısını depolamaktır. Özellikle açlık söz konusu olduğu durumlarda safra sıvısı safra kesesinde birikir ve burada konsantre şekilde depolanır. Sindirim esnasında ise safra kesesi kasılmak suretiyle sıvıyı bağırsağa boşaltır. Bu sayede yağlı maddelerin emilimi gerçekleşmiş olur.



Böylece herhangi bir birikme ya da artık yaşamadan vücut gerekli transferi sağlar. Safra sıvısını depolamak ve emilim ile beraber boşaltımını gerçekleştirme konusunda safra kesesi büyük öneme sahiptir. O yüzden mutlaka bu bölge ile ilgili herhangi bir durum söz konusu olduğunda, gerekli tetkikler ve araştırmalar neticesinde eğer ciddi bir durum varsa ameliyat gerçekleşir.



Vücutta Safra Kesesi Nerede Bulunur ve Özellikleri Nelerdir?



Safra kesesi karın bölgesinin sağ üst noktasında yer almaktadır. Karaciğerin hemen alt kısmına yapışık şekilde bulunur. Fiziksel görüntüsü ise armut şeklinde küçük bir organ olarak öne çıkıyor. Küçük bir kanal aracılığıyla safra kanalına bağlı bir yapısı yer alır. Özellikle karaciğerin ürettiği safranın bir kısmını, açlık dönemlerinde safra kanalından emmek suretiyle depolar. Aynı zamanda yoğunlaştırmak ve sindirim esnasında yeniden bağırsağa salgılamak da yine önemli özellikleri arasında yer almaktadır.



Safra kesesinin hacmi yaklaşık olarak 50 ml kadardır. Özellikle Safrayı 10 katına kadar yukarı çekebilir ve aynı zamanda gerektiği dönemlerde hacmini 6 katına kadar çıkarabilir. Mideye gıda girişi ile beraber bunu takip ederek kasılmak suretiyle yarım saat içerisinde büyük bir çoğunluğunu bağırsağa boşaltır ve bir saat içerisinde yeniden depolar. O yüzden sağlık konusunda safra kesesi büyük öneme sahiptir.