Sağ Göğüs Altında Ağrı Neden Olur? Sağ Kaburga Ağrısının Tüm Nedenleri...

Kaburga ağrısı, kalp, akciğer, kas ve iskelet sistemi gibi pek çok nedenden kaynaklanan ağrılarla genellikle karıştırılabiliyor. Birkaç günden uzun süren ağrılarda kesinlikle doktora başvurulması ve hassasiyet gösterilmesi gerekir.

Sağ Kaburga Ağrısının Tüm Nedenleri

Göğüs kafesi, 12 adet sağda 12 adet de solda olmak üzere toplam 24 adet kaburga kemiğinden meydana gelir. Bu kafesin asıl işlevi ise, içinde bulunan organları dışarıdan gelebilecek hasarlara karşı korumaya yardımcı olur. Vücudun sol tarafında kaburgalara yakın bölgede akciğer, kalp, mide, dalak, pankreas ve böbrek gibi organlar yer alırken sağ tarafta ise karaciğer bulunur. Bu organların herhangi birinde enfeksiyon oluşması diğer doku ve organlara yayılabilir. Özellikle de sol tarafta hissedilen kaburga ağrıları, kimi zaman kalp ağrısı ile karıştırılabiliyor. Kaburga ağrısına neden olan diğer etkenler ise;

Akciğer iltihabı

Göğüste yaralanma

Kaburga kırıkları

Osteoporoz gibi kemik hastalıkları

Kas spazmları

Kaburga kıkırdaklarından kaynaklanan iltihaplanma ve şişlikler (kostokondrit)

Kaburga Ağrısı Belirtileri Nelerdir?

Kaburga ağrısı, diğer bir deyişle göğüs ağrısı, göğüs bölgesinin alt kısmı ve göbek bölgesinin üst kısmı arasında kalan yerlerde kendini hissettiren ağrılardır. Bu ağrılar, dinlenme sırasında ya da hareket ederken ortaya çıkabilir. Son zamanlarda yapılan zorlayıcı hareketler, spor ve egzersizler, göğüs bölgesine alınan darbeler nedeni ile hastalarda kaburga ağrısı ve buna bağlı olarak kas ağrısı görülebilir. Bu gibi durumlarda genellikle ağrı, birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. Ama böyle bir durumun olmamasına rağmen göğüsteki ağrının kaburga ağrısı mı yoksa kalp ve akciğer gibi diğer organlara bağlı olarak ortaya çıkan bir ağrı mı olduğunu anlamak çok kolay değildir. Yaralanmaya ve zorlanmaya bağlı kaburga ağrıları birkaç gün içinde geçmediği durumlarda doktora başvurmak gerekir.

Kaburga Ağrısı Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kaburga ağrısının nasıl tedavi edileceği, ağrının neden kaynaklandığına göre değişiklik gösterir. Kas spazmı ve darbelere karşı meydana gelen kaburga çürümeleri sonucunda oluşan ağrılar için soğuk kompleks uygulanabilir ve genellikle ağrı kesici ilaç uygulamaları tercih edilir. Hastaların kendi başlarına sargı uygulaması yapmaması gerekir.