Sağ kol uyuşması neyin belirtisi? Sağ kol uyuşması nasıl tedavi edilir?

Bu sorun kolun belli kısımlarında veya tamamında görülebilir. Diğer yaygın sebepler arasında enfeksiyon, kötü huylu tümör veya ciddi travma geçirmek yer alır.

Sağ kol uyuşması birçok neden bağlı olarak söz konusu olabilir. Hangi nedene bağlı olduğunu saptamak çok önemlidir. Doktor bu nedeni bularak hastaya göre tedavi yöntemi uygular.

Sağ kol uyuşması neden olur? Sağ kol uyuşması sebepleri nelerdir?

Uyuşma birçok nedenden dolayı meydana gelebilir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Şeker Hastalığı

Uzun süreli kronik yüksek kan şekeri oranı sinirlerin iltihaplanma riskini meydana getirir. Bu sebeple kolun alt ve üst kısımlarında karıncalanma ve uyuşma hissine neden olur. Kan şekeri oranını kontrol altında tutmak bu belirtiyi önler.

Sinir Sıkışması ve Hasarı

Kol damarlarında oluşan travmalarda, kol iltihaplandığı zaman, omuzdaki sinir ağlarını zarar gördüğünde veya sinirlerin kolun üst bölümlerine doğru ilerlemesiyle sinir sıkışması ve hasarı görülür. Sinir sıkıştığı zaman hareket halinde kolun üst bölümlerinde uyuşma, ağrı ve anormal hisler ortaya çıkabilir.

Beslenme Yetersizliği ve Bozukluğu

Bazı vitaminlerin eksik olması bu uyuşukluğa neden olabilir. Bu vitaminler, B6, B12, B5 ve B6, D, C vitaminlerinin yanı sıra fosfat, magnezyum ve kalsiyum gibi minerallerdir.

İnme

Beynin sağ kolu kontrol eden kısmında inme sonucu kolun güçsüzleşmesi, felç ve uyuşma söz konusu olabilir. Yeterli miktarda kan taşınmaması sonucu beyin sinirlerinin zarar görmesi ile beraber bilinç kaybıyla başlayan belirtiler şiddetli baş ağrıları ile devam eder.

Karpal Tünel Sendromu

Kol orta sinirinin işlevinin bozulması ve tahrip olması durumunda ortaya çıkan karpal tünel sendromu kolda uyuşma, güç kaybı ve ağrıya neden olabilir. Meslek hastalıklarındandır.

Geçici İskemik Atak

Beyin perfüzyonu içeren damarlar ile ilgili bir sorundan meydana gelir. Şu bilinmelidir ki ciddiye alınmalıdır. Genellikle bu atak birkaç saatten fazla sürmemektedir. Ciddi deformasyon oluşturmamaktadır ancak ayak ve kolların tek taraflarında ani felce ve uyuşukluğa neden olabilir.

Yukarıda sıralanan nedenlerin yanında başka nedenler de vardır.

Gebelik de vücutta birtakım hormonal değişikliklere neden olduğundan dolayı kan dolaşımını etkileyebilir.

Migren, MS, boyun fıtığı, bel fıtığı, Raynaud hastalığı da uyuşmaya yol açan sebeplerdir.

Sağ kol uyuşması nasıl tedavi edilir?

Doktora başvurarak bu uyuşmanın altında hangi nedenin yattığı öğrenmek önemlidir. Doktor tarafından nedeni bularak hastaya en uygun tedavi yöntemini seçer. Sağ kol uyuşması basit bir rahatsızlık olarak görülürse de doktora danışmak gerekir.

Sağ kol uyuşmasında ne zaman doktora görünmek gerekir?

Sürekli baş dönmesi ile birlikte kusma ve mide bulantısı varsa

Bilinç seviyesinde anormal değişiklik yaşanıyorsa,

Çift görme sorunu varsa,

Uyuşma saatlerce sürüyorsa,

Orta veya ciddi oranda göğüs ağrısı söz konusuysa

Solunum problemi varsa,

Bu uyuşma önceden yaşanılan omurga veya baş problemleri ile ilgiyse,

İdrara çıkmak sürekli bir hale geliyorsa,

Sağ kol uyuşması vücut fonksiyonlarıyla veya bağırsak ve mesane sorunları ile ilgiliyse mutlaka doktora başvurmak gerekir.

El-kol uyuşması için hangi bölüme gidilir?

El ve kol uyuşmasından şikayeti olan hastaların hastanelerin nöroloji polikliniklerine başvurması gereklidir. Hastalığın sebebi bulunduktan sonra sebebe yönelik olarak medikal tedavi, fizik tedavi ya da cerrahi müdahale ile tedavi edilir.