Sağdıç Ne Demek? Kimler Damadın Sağdıçı Olur Ve Görevleri Nelerdir?

Düğün esnasında damadın yanında olan ve ona her konuda yardım eden sağdıç hakkında, pek çok kişi bilgi almaya çalışmaktadır. Özellikle sağdıcın görevleri nelerdir ve düğün için neler yapar merak ediyor. Sevdiği bir arkadaşı evlenmek üzere olan ve sağdıç olacak insanlar bu konuyu öğrenmeye gayret ediyor.

Sağdıç Ne Demek?

Düğün hazırlıkları esnasında damada yardımcı olan ve en yakınlarından biri olarak öne çıkan kişiye sağdıç nedir. Genelde damadın arkadaşları ve akrabalarından biri veya birkaçı sağdıç olabilmektedir. Yani bu açıdan bakıldığı zaman damadın birden fazla sağdıcı olabilir.

Kimler Damadın Sağdıcı Olur?

En çok merak edilen konular içerisinde kimler damadın sağdıcı olur sorusu geliyor. Bu görev düğün içerisinde çok önemlidir ve düğünden önce ile beraber düğün ve düğünün hemen bitiminin ardından devam eder. Bu manevi görev genellikle ilk olarak damadın en yakın arkadaşları arasından seçilir. Eğer bu gerçekleşmiyor ise o zaman akrabalardan biri sağdıç olabilir. Sağdıç genelde erkekler arasından seçilir.

Sağdıcın Görevleri Nelerdir?

İşte en merak edilen konular içerisinde sağdıcın görevi gelir. Bu konuda birçok farklı görevi olduğunu söylemek mümkündür.

- Evlilikten önce yüzük seçiminde damada yardımcı olur ve bu konuda tüyolar verir.

- Bekarlığa veda partisi düzenlenir ve bunu sağdıç ayarlar.

- Organizasyon planı ile tüm masrafları sağdıç karşılar.

- Gelin aracı süslemek sağdıca aittir.

- Düğün günü için baştan sona kadar tüm sürecin eksiksiz gitmesi sağdıcın en önemli görevidir.