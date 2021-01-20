Sağlık Bakanlığı E-Nabız onaylı kronik hastalıklar listesi

Kronik rahatsızlıkların ortaya çıkmasındaki en büyük etkenler genetik yatkınlık ve bağışıklık sisteminin zayıf olmasıdır. Bazı akut hastalıklar da zamanla kronik hale gelebilir. Belli zamanlarda nükseden belirtiler hastanın sosyal yaşamını olumsuz yönde etkiler. Uygulanan tedavilerde 0 başarı elde etmek mümkün olmasa da hastanın yaşam standartlarını yükselten önlemler alınır.



Sağlık Bakanlığı E-Nabız Onaylı Kronik Hastalıklar Nelerdir?



Kronik Pankreatit Hastalığı:



Enfeksiyon sonucu ortaya çıkan kronik pankreatit hastalığının belirtileri her hastada farklıdır. En yaygın belirtiler arasında karın bölgesinde şişkinlik, tokluk hissi ve hazımsızlık yer alır.



KOAH:



Akciğerlerde oluşan kalıcı hasar kontrol altına alınsa da tam olarak tedavi edilemez. Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar KOAH hastalığının nedenleri arasında yer alır. Bunun dışında Akdeniz ikliminin etkili olduğu bölgelerde görülme oranı diğer bölgelere göre daha fazladır.



Astım:



Farklı birçok neden astım hastalığını tetikleyebilir. Uygulanan yeni tedavi yöntemleri ile belirtiler minimum seviyeye düşürülse de hastalık tam olarak geçmez. Hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde semptomların tekrar görülme riski yüksektir.



Kronik Kalp Yetmezliği:



En sık görülen kronik kalp hastalıklarından biridir. İlaçla hastalığın daha fazla ilerlemesi engellenir. Kan vücuda yeteri kadar kan pompalayamadığı için vücudun direnci düşer ve bağışıklık sistemi zayıflar.



Akut Akciğer Ödemi:



Akut akciğer ödemi hastalığının ana nedeni kalp yetmezliğidir. Madde alışverişini sağlayan alvoellerde aşırı miktarda sıvı birikmesi sonucu oluşur.



Kronik Kanser Türleri ve Belirtileri Nelerdir?



1-Üst Yutak Kanseri:



Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan kronik hastalıklar listesinde yer alan bir kanser türüdür. Nazofarenks adıyla da bilinir. Hastalığın ilk evresinde kulaklarda ve burunlarda enfeksiyon oluşur. Enfeksiyon kısa sürede yutak kısmına sıçrar. Bu da boyunda yumrunun çıkmasına ve burundan kanlı akıntıların gelmesine neden olur.



2-Alt Yutak Kanseri:



Diğer adı Hipofarenks kanseridir. Üst yutak kanseri ile benzer semptomlar görülür. Hastalığın ikinci ve üçüncü evresinde iştah ve kilo kaybı yaşanır. Sesi kısılan hastalar yutkunurken ve konuşurken güçlük çeker.



Kronik Mide ve Bağırsak Hastalıkları Nelerdir?



1-Crohn Hastalığı:



Midede oluşan yaraların tetiklediği ve tüm sindirim sistemini etkisi altına alabilen kronik bir hastalıktır. Belirtileri en çok kalın ve ince bağırsakta görülür. Müzmin bir rahatsızlık olduğu için belli başlı dönemlerde tekrarlama riski çok yüksektir.



2-Kronik Gastrit:



En yaygın görülen kronik mide rahatsızlıklarından biridir. Özellikle 40 - 50 yaş aralığındaki kişilerde görülme riski diğerlerine göre daha fazladır. Hastanın hayatı boyunca beslenmesine dikkat etmesini gerektiren bu hastalık tam olarak tedavi edilemese bile ilaçla kontrol altına alınabilir.



3-Ülseratif Kolit:



Ülseratif Kolit, Pankolit, Sol Tip ve Distap Tip olmak üzere üç türü bulunan kronik bir sindirim sistemi hastalığıdır. Hastalığın nedeni olarak bilinmemekle birlikte en sık görülen semptomları arasında yüksek ateş ve halsizlik görülür. Ülseratif Kolitin diğer hastalıklardan en büyük farkı, belirtilerinin vücudun diğer bölgelerine de sirayet etmesidir. Eklem ağrısı ve dizlerde şişkinlik de yaygın görülen belirtileri arasında yer alır.



Diğer Kronik Hastalıklar Nelerdir?



Tip 2 Şeker Hastalığı

Kronik Ağız Mantarı

Obezite

Böbrek Yetmezliği

Kronik Destrüktif

On İki Parmak Bağırsağı İltihabı

Kronik Diyare