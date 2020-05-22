22.05.2020 - 16:35 |
Sağlık çalışanlarına önemli destek!
Sağlık çalışanlarımız, içinde bulunduğumuz olağanüstü pandemi koşullarında, her gün her saat insanüstü çabalarla mücadele etmeye devam ediyor. Cildin kendisinden ilham alan NAOS, son dönemde temizleyici ve dezenfektan kullanımı kaynaklı yoğun cilt kuruluğuna maruz kalan sağlık çalışanlarımızın binlerce Bioderma Atoderm ürünüyle yanında yer alıyor.
NAOS çatısı altında yer alan Bioderma, Türkiye’deki tüm karantina hastanelerinin Yoğun Bakım ve Dermatoloji üniteleri ve aynı zamanda korona virüs salgını sürecinde fedakârca hizmet veren Türkiye’de bulunan tüm* eczanelere yoğun cilt kuruluğuna özel formüle edilmiş Atoderm ürünleriyle destek oluyor.
Bioderma, sağlık çalışanlarımızı ve onların temizleyici ve dezenfektan kullanımı kaynaklı cilt kuruluğuna maruz kalmalarını çok önemsiyerek bu süreçte ciltlerinin koruyucu bariyerinin onarılmasına yardımcı ürünleriyle, bir nebze de olsa katkı sağlamayı amaçlıyor.
*Türkiye Eczacılar Birliği’ne Kayıtlı Tüm Eczanelere ürün gönderimi yapılmıştır.