Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Sağlıklı Bir Şekilde Kilo Nasıl Alınır? Hızlı Ve Sağlıklı Kilo Almanın Kolay Yolları...
17.02.2021 - 17:08 |

Sağlıklı Bir Şekilde Kilo Nasıl Alınır? Hızlı Ve Sağlıklı Kilo Almanın Kolay Yolları...

Sağlıklı bir şekilde kilo almak mümkün müdür? Sağlığın korunması kilo alma aynı şartlar da nasıl sağlanmaktadır? Sağlıklı kilo almak için nelere dikkat etmek gerekmektedir? Sağlıklı kilo alan kişiler daha sonra fazla kilolu olabilirler mi? Kilo alamayan kişilerin kilo almamasının altında hangi korkular yatmaktadır? Sağlıklı kilo almak ve nasıl kilo alınır hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik...

Sağlıklı Bir Şekilde Kilo Nasıl Alınır? Hızlı Ve Sağlıklı Kilo Almanın Kolay Yolları...
ABONE OL

İnsanın kendi bedeninden rahatsız olması genellikle kilolu kişiler de sorun olmaktadır. Kilo sorunları günümüzde birçok kişide görülmektedir. Nadiren de olsa bazı kişilerde de tam tersi durum söz konusudur. Kilo alamama sorunu kişinin kendinden ve bedeninden rahatsız olmasıyla tedavi edilmesi için başlangıç noktası olmaktadır.

Sağlıklı Bir Şekilde Kilo Almak Mümkün müdür?

Sağlıklı bir şekilde kilo almak veya vermek mümkündür. Hem kilo almak hem de kilo vermek için düzenli ve dengeli beslenmek gerekmektedir. Kişi düzenli ve dengeli beslendiği takdirde bedeni olması gereken kiloyu dengeleyebilmeyi zaten sağlamaktadır.

Uzun süren açıklar bedende kıtlık alarmı verdiği için kişi uzun süre aç kalsa da bedeni ilk yemede alınan yağ ve proteini tutacaktır. Kilo problemlerinin kaynağı kişinin bedenin de bir sistemi olduğunu anlamamasından kaynaklanmaktadır.

Hızlı Ve Sağlıklı Kilo Almanın Yolları Nelerdir?

Sağlıklı bir şekilde ideal kiloya ulaşmak için kişi öncelikle beslenme programı oluşturmalı ve bu programa birebir uymalıdır. Günlük beslenme programına sağlıklı yağlar eklenmeli proteince yüksek besinler alınmalı ve karbonhidrat alımı sağlanmalıdır.

Beslenme içerisine hızlı bir şekilde kilo almak için hamur işleri tüketilmesi ve buna yönelik beslenilmesi doğru bir yöntem olmamaktadır. Uzun süre sonunda kişinin metabolizması bozulma sağlayarak daha aşırı kilo almasına ve sağlığını kaybetmesine neden olmaktadır.

Kişi kilo almak için günlük yaktığı enerjisinden daha fazla protein alması gerekmektedir. Beslenme düzenine dikkat ettiğinde kahve ve çay gibi içeceklerin tüketimini azalttığında daha sağlıklı bir yol izlemiş olmaktadır.

Kilo Almayı Sağlayan Diğer Yollar Nelerdir?

Bunların yanında yaşam biçimini değiştirmek kilo problemleri için oldukça önemli bir yöntemdir. Stresten uzak kalmak mutluluk hormonunu aktive edecek ortamlarda bulunmak eğlenceli hobiler edinmek kişinin içsel yapısını ruhunu da beslemektedir.

Kişinin kendini sevmesini kendi bedenini beğenmesi için belirli şeyleri yapması gerekmektedir. Kendi içsel bütünlüğünü ve güvenini arttırması kilo almasını kolaylaştıran ve mutlu olmasını sağlayan özel nedenledir. Stresli ve kendini iyi hissetmediği ortamlardan uzaklaşmak da mühimdir. Rahat doğal ortamlarda bulunmak bol bol derin nefes almak sağlıklı olmayı sağladığı gibi ideal kiloya da katkıda bulunmaktadır. Kişinin meditasyon yapması kendini dinlemesi iç huzurunu kontrol etmesi kilo problemlerinin diğer nedenlerini de ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır.

Kilo Almamanın Psikolojik Nedenleri Nelerdir?

Kilo alma korkusu bulunan kişilerde yapılan araştırmalar çocukluk çağında ebeveynlerin baskısı ve bilinçaltının yanlış yönlendirmesi sonucunda kişide oluşan kilo algısının etkisi yüzünden ortaya çıkabilmektedir. Yanlış yönlendirmeler de kilo algısını tetikleyen durumları ortaya koymaktadır. Kişi farkında olmadan bedeni ile barışık olmadığı için kendini kilolu görmektedir böylelikle kilo almayı sağlıksız ve çirkinlik olarak bilinçaltında benimsemektedir. Bilinçaltı kayıtlarını değiştirmediği müddetçe kilo alması ne yaparsa yapsın mümkün olmamaktadır. Kilo almama sebepleri eğer fizyolojik ve beslenme düzeni ile değiştirilemiyor ise bu durumlar ele alınmalıdır.

Belirli dönemlerde aşırı kilo verme yaşanıyor ise o dönemde gerçekleşen olayların kişi üzerindeki etkilerine bakılarak tepki oluşturmasını sağlayan koşulların onu daha az etkilemesini sağlamak gerekmektedir. Sağlıklı bir beden için en önemli olan kişinin iç ve dış dünyasının denge ve düzen içinde olabilmesini sağlamaktır.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Gün içinde gelirlerinizle ilgili değişiklikler gündeminize gelebilir. Harcamalarınızı kontrol etmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda desteklendiğinizi hissettiğiniz zamanlar olabilir. Yeteneklerinizi kullanacağınız işlerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle program yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konuların üzerinde daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Yeni niyetler ortaya koyacağınız zamanlar var. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla toplanıp, keyif aldığınız konulara yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gizli kalmış koşullar sizin dengenizi bozabilir. İçinize kapanmanıza neden olabilir. Kendinizi hapsolmuş hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi savunmak için çok acele etmemeye çalışın. Yeniden harekete geçmek için kendinize zaman tanıyın. Akşama doğru koşullar daha akıcı olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeniden harekete geçebilirsiniz. Yeni planlar yapabilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi ifade etmek için büyük bir istek duyabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. İlerleyen saatlerde arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. İşte alacağınız destekler sizin rahatlamanıza neden olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızda başkalarıyla daha fazla katılım içinde olabilirsiniz. Görünür olmak için daha aktif olabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi sonuna kadar savunmak isteyebilirsiniz. Eski ilişkilerinizin tekrar gündeme geleceği zamanlar olabilir. Akşam için program yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi yeniliklere açık hissedebilirsiniz. Daha fazla şey keşfetmek için yeni başlangıçlar yapmak size iyi gelecektir. Arkadaşlarınızla organizasyon yapabilirsiniz. İş hayatınızda yabancılarla ilgili konuları toparlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanabilir. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde endişe duyduğunuz konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bu durum sizi krize sokabilir. Kendi ideolojilerinizi ifade etme eğiliminde olabilirsiniz. Bugün sakin kalmanızda fayda var. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar meydana gelecektir. Parasal konularda başkalarından fikir almak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ikili ilişkilerinizdeki karşıtlıklarla ilgilenebilirsiniz. Yaşayacağınız olaylarla ilgili denge de kalmak zor olabilir. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz işlerinizde paylaşım içinde olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri de organizasyona katmak isteyebilirsiniz.  İlerleyen saatlerde eşinizle zaman geçirmek iyi fikir olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ortak payda da buluşabilirsiniz. Birlikte yeniden harekete geçmek size hız kazandıracaktır. Paylaşım içinde olmak işlerinizi kolaylaştıracağı gibi daha iyi hale getirecektir. Yine de sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bazı işlerinize hız kazandırmak için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İlişkilerinizde çok daha rahat, kendinizi ifade edebileceğiniz imkânlar söz konusu. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha kolay risk alabilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle birlikte programlar yapmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konular sizi etkileyebilir. Ev hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara çalıştığınız insanları dâhil etmek ve paylaşım içinde olmak iyi bir seçim olabilir. Fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz hareketli olabilir. Konuşma ve yazışmaların sizi etkilediği bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eğitim alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilere daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Duyduğunuz dedikodulara değer vermemenizde fayda var. İlgilendiğiniz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluTravma nedir, travma nasıl atlatılır?
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinEpilepsi nöbeti karşısında ne yapmalı, ne yapmamalıyız?
Betül Yergök
Betül YergökGüçlü iletişimin 8 kuralı
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay DeviÇin astrolojisi ve ''Öküz'' yılı
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşNefis bir kahvaltıya ne dersiniz?
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirDiş çürümesini önlemenin basit yolları
Tuğçe Dural
Tuğçe DuralMakyajda son trend: “No makeup makeup” tekniği
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinDüzenli seksin faydaları
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıBurun estetiği sonrası şişlikler ne zaman iner?
Hakan Kütahya
Hakan KütahyaBaharda renkleniyoruz!
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antibiyotiğe Rağmen Geçmeyen İdrar Yolu Enfeksiyonu Neden Olur?

Antibiyotiğe Rağmen Geçmeyen İdrar Yolu Enfeksiyonu Neden Olur?

Kilo Alma Diyeti Nasıl Yapılır? Sağlıklı Kilo Alma Yolları Nelerdir?

Kilo Alma Diyeti Nasıl Yapılır? Sağlıklı Kilo Alma Yolları Nelerdir?

Potasyum Nedir, Ne İşe Yarar? Potasyum İçeren Besinler Hangileridir?

Potasyum Nedir, Ne İşe Yarar? Potasyum İçeren Besinler Hangileridir?

Göz Kapağı Şişmesi Neden Olur? Göz Kapağı Şişmesine Karşı Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Göz Kapağı Şişmesi Neden Olur? Göz Kapağı Şişmesine Karşı Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet