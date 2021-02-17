Sağlıklı Bir Şekilde Kilo Nasıl Alınır? Hızlı Ve Sağlıklı Kilo Almanın Kolay Yolları...

İnsanın kendi bedeninden rahatsız olması genellikle kilolu kişiler de sorun olmaktadır. Kilo sorunları günümüzde birçok kişide görülmektedir. Nadiren de olsa bazı kişilerde de tam tersi durum söz konusudur. Kilo alamama sorunu kişinin kendinden ve bedeninden rahatsız olmasıyla tedavi edilmesi için başlangıç noktası olmaktadır.



Sağlıklı Bir Şekilde Kilo Almak Mümkün müdür?



Sağlıklı bir şekilde kilo almak veya vermek mümkündür. Hem kilo almak hem de kilo vermek için düzenli ve dengeli beslenmek gerekmektedir. Kişi düzenli ve dengeli beslendiği takdirde bedeni olması gereken kiloyu dengeleyebilmeyi zaten sağlamaktadır.

Uzun süren açıklar bedende kıtlık alarmı verdiği için kişi uzun süre aç kalsa da bedeni ilk yemede alınan yağ ve proteini tutacaktır. Kilo problemlerinin kaynağı kişinin bedenin de bir sistemi olduğunu anlamamasından kaynaklanmaktadır.



Hızlı Ve Sağlıklı Kilo Almanın Yolları Nelerdir?



Sağlıklı bir şekilde ideal kiloya ulaşmak için kişi öncelikle beslenme programı oluşturmalı ve bu programa birebir uymalıdır. Günlük beslenme programına sağlıklı yağlar eklenmeli proteince yüksek besinler alınmalı ve karbonhidrat alımı sağlanmalıdır.



Beslenme içerisine hızlı bir şekilde kilo almak için hamur işleri tüketilmesi ve buna yönelik beslenilmesi doğru bir yöntem olmamaktadır. Uzun süre sonunda kişinin metabolizması bozulma sağlayarak daha aşırı kilo almasına ve sağlığını kaybetmesine neden olmaktadır.



Kişi kilo almak için günlük yaktığı enerjisinden daha fazla protein alması gerekmektedir. Beslenme düzenine dikkat ettiğinde kahve ve çay gibi içeceklerin tüketimini azalttığında daha sağlıklı bir yol izlemiş olmaktadır.



Kilo Almayı Sağlayan Diğer Yollar Nelerdir?



Bunların yanında yaşam biçimini değiştirmek kilo problemleri için oldukça önemli bir yöntemdir. Stresten uzak kalmak mutluluk hormonunu aktive edecek ortamlarda bulunmak eğlenceli hobiler edinmek kişinin içsel yapısını ruhunu da beslemektedir.



Kişinin kendini sevmesini kendi bedenini beğenmesi için belirli şeyleri yapması gerekmektedir. Kendi içsel bütünlüğünü ve güvenini arttırması kilo almasını kolaylaştıran ve mutlu olmasını sağlayan özel nedenledir. Stresli ve kendini iyi hissetmediği ortamlardan uzaklaşmak da mühimdir. Rahat doğal ortamlarda bulunmak bol bol derin nefes almak sağlıklı olmayı sağladığı gibi ideal kiloya da katkıda bulunmaktadır. Kişinin meditasyon yapması kendini dinlemesi iç huzurunu kontrol etmesi kilo problemlerinin diğer nedenlerini de ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır.



Kilo Almamanın Psikolojik Nedenleri Nelerdir?



Kilo alma korkusu bulunan kişilerde yapılan araştırmalar çocukluk çağında ebeveynlerin baskısı ve bilinçaltının yanlış yönlendirmesi sonucunda kişide oluşan kilo algısının etkisi yüzünden ortaya çıkabilmektedir. Yanlış yönlendirmeler de kilo algısını tetikleyen durumları ortaya koymaktadır. Kişi farkında olmadan bedeni ile barışık olmadığı için kendini kilolu görmektedir böylelikle kilo almayı sağlıksız ve çirkinlik olarak bilinçaltında benimsemektedir. Bilinçaltı kayıtlarını değiştirmediği müddetçe kilo alması ne yaparsa yapsın mümkün olmamaktadır. Kilo almama sebepleri eğer fizyolojik ve beslenme düzeni ile değiştirilemiyor ise bu durumlar ele alınmalıdır.



Belirli dönemlerde aşırı kilo verme yaşanıyor ise o dönemde gerçekleşen olayların kişi üzerindeki etkilerine bakılarak tepki oluşturmasını sağlayan koşulların onu daha az etkilemesini sağlamak gerekmektedir. Sağlıklı bir beden için en önemli olan kişinin iç ve dış dünyasının denge ve düzen içinde olabilmesini sağlamaktır.