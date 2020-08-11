Sağlıklı ve uzun saçlar için etkili püf noktaları
Zor uzayan saçlara sahipseniz; saçlarınızı kestirmek sizin için tam bir kabus haline gelebilir. Saçlarınızın kırıklarından bile kurtulmanıza izin vermeyen bu sorunun üstesinden gelmek mümkün. İşte saçlarınızın uzamasını hızlandıracak püf noktaları...
Doğal nem dengesini koruyun
Hızlı uzayan saçlara sahip olmak istiyorsanız öncelikle doğal yapısını koruyan sağlıklı saçlara sahip olmasınız. Bunun için de en önemli faktörlerden bir tanesi saç derisinin doğal nem dengesini korumaktır. Saçlarınızın nem dengesini korumak için öncelikle saçlarınızı fazla sıcak suda yıkamamaya özen gösterin. Sıcak su, saç derisinin doğal nem yapısını bozarak saçlarınızı kurutur. Kuruyan saçlar kırılmalara ve koparak dökülmelere yatkındır.
Sülfat içeren ürünlerden uzak durun
Sülfat içeren ürünler saç derisinin doğal yapısına zarar verirken saç tellerinin yapısını da bozmaktadır. Saçlarınızın doğal nem dengesini korumak için sülfat içeren ürünlerden uzak durmalısınız.
Saçlarınıza doğru besini verin
Saçlarınız da bütün bedeniniz gibi birtakım besin ögelerine ihtiyaç duyar. B7 vitamini olarak da bilinen biotin saçlar, cilt ve tırnaklar olmak üzere vücuttaki pek çok dokunun oluşumunda görev alır. Yıpranan saçlarınızın kendini onarması ve yenilenmesi için biotin etkili ve hayati öneme sahip bir vitamindir. Doğru besini alarak onarılan saçlarınız elbette daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde uzayacaktır. Bu yüzden şampuan ve saç kremi seçerken biotin içermesine dikkat etmelisiniz.