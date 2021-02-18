Sakal Kıran Hastalığı Nedir, Belirtileri Nelerdir? Sakal Kıran Tedavisi Nasıl Yapılır?

Karizmatik ve havalı bir görünüm sunan sakallar erkekler için önemlidir ve bu nedenle her erkek gür sakallara sahip olmak ister. Sakal kıran özellikle yüzde ortaya çıktığı durumlarda psikolojik olarak da rahatsız edici olur.

Sakal Kıran Hastalığı Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Sakal, saç, bıyık, kaş ve vücudun diğer tüylü bölgelerinde görülebilen bozuk para büyüklüğündeki tüy dökülmeleri sakal kıran adıyla bilinen bir cilt hastalığıdır. Tıp dilinde kullanılan Latince adı Alopesi Areata'dır.

Sakal kıranın belirtileri sakal bölgesinde ya da vücudun tüylü herhangi bir bölgesinde aniden tüy dökülmesidir. Tüy dökülmeleri genellikle bir-iki santimetre çapında oval ya da yuvarlak bölgelerde olur.

Sakal Kıran Hastalığının Özellikleri

Sakal kıran adı verilen hastalık daha çok genç erkeklerde görülür. Kadınlarda da görülebilir ancak erkeklerde görülme oranı çok daha yüksektir. Özellikle sakal ve yüz bölgesinde görülmesi halinde kişiyi psikolojik olarak da rahatsız edebilir. Bu nedenle bir an önce tedavi edilmesinde fayda görülür.

Sakal kıran bulaşıcı değildir. Başka insanlara bulaşma riski yoktur. Ancak tedavi yoluna gidilmezse vücudun başka bölgelerinde de görülebilir.

Sakal kıran hastalığının görüldüğü vücut bölgelerinde zamanla yeniden tüylenme görülebilir. Ancak ömür boyu tüy çıkmadığı vakalar da görülür.

Sakal Kıranın Nedenleri Nelerdir?

Sakal kıranın sebebi tam olarak ortaya konamamıştır ama genetik etkenlerin etkili olduğu biliniyor. Ailesinde sakal kıran görülen erkeklerde bu hastalığı yaşama oranı daha yüksektir. Çevresel faktörlerin de hastalığı etkilediği söylenebilir. Mesela ağır depresyon ve yoğun stres hastalığın sebeplerindendir.

Ayrıca dengeli beslenmemek, vücutta bazı minerallerin eksik olması, protein eksikliği gibi sebeplerle de görülebilir. Sakal kıran, eklem iltihabı, tiroit ve kalp hastalıklarının belirtisi olarak da ortaya çıkabilir.

Sakal Kıran Tedavisi Nasıl Yapılır?

Sakal kıran basit bir cilt hastalığı gibi görünse de kişiyi psikolojik olarak etkiler ve hayat kalitesinde düşüşe neden olur. Ciddiye alınmaması ya da yanlış uygulamalarla tedavi edilmeye çalışılması halinde saç ve başka bölgelere de sirayet edebilir.

Uzman bir doktora başvurularak tedavi yoluna gidilmelidir. Tıbbi müdahaleler kortizon tedavisi şeklinde olabilir. Alternatif tıp uygulaması olarak tüylerin döküldüğü bölgelere sarımsak sürmek, aleo vera yapraklarının içindeki suyun sürülmesi gibi yöntemlerin kullanıldığı da görülür. Bu uygulamaların da doktor tavsiyesi alınarak yapılması önerilir.