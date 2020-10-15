Sakin aşk evliliğe götürüyor

‘Sakin Aşk’ doya doya yaşayın diyor

Her şeyi çok hızlı yaşayan ilişkilerin son kullanma tarihi yaklaşıyor. Hayatımızın hızına kapıldığımızdan, kurduğumuz bağların ne kadar güçlü olduğunu sorgulayamadık. Romantik aşk hızla tetiklenebilir, oysa derin duyguların oluşması zaman alır. ‘Sakin Aşk’ bize, partnerinizle vakit geçirin, onun duygularını öğrenin, anı biriktirin , karşınızdaki insanla ciddi ilişkiye girmek ve tanımak için önce zaman verin, uzun vadeli kalıcı bağlar yaratın diyor.

Aşka inancımız tazeleniyor

İlişkinin başında “ciddiyim”, “ciddi ilişki istiyorum” imajı verdiğimizde partnerimiz de bize o niyetle yaklaşıyor. Gelir geçer olması için başlanmamış bir ilişkide de karşınızdaki taraf onu tanımanıza daha fazla izin veriyor. Tanıma sürecinin içindeyken her ilişkinin başında yaşanan o kaygı ve emin olamama hali yerini giderek güven duygusuna bırakıyor. Karşımızdakinin dış görünüşünden çok kalbiyle ilgileniyoruz. Partnerimizle karşılıklı olarak en derin duygularımızı gün yüzüne çıkarıyoruz. Partnerimizi tanıdıkça geçici olan hoşlanma hali, kalıcı olan sevgiye teslim oluyor.

Emin “Evet”ler diyoruz

Hayat arkadaşımızı “boyu boyuma” diye seçmiyoruz. Hayatımızı paylaşmaya karar verdiğimiz insanla kuşkusuz bütün sırlarımızı da paylaşabiliyor olmayı istiyoruz. Geçirdiğimiz tanıma sürecinde karşımızdaki insanın her konuda bize destek olabileceğine, iyi günde kötü günde yanımızda olacak biri olduğuna emin oluyoruz. Huyunu suyunu bildiğimiz biriyle hayatımızı birleştirirken de bütün parçalar yerine oturuyor ve evliliğe kendimizden ve partnerimizden emin ilk adımlarımızı atabiliyoruz. ‘Sakin Aşk’ bize temkinli yaklaşmayı öğretirken kötü sürprizlerle dolu evlilik hayatı riskini de azaltıyor.

İlişkilere Özel Mod

Hawaya Global Marka Direktörü Ezgi Ceren Işık, Match Group ‘un hem global hem de yerel yaptıkları araştırmalarda Covid-19 salgınıyla, ilişkilerin daha samimi, daha gerçekçi ve tanıma süresinin daha uzun sürdüğü bir yapıya geçtiğini dile getiriyor.

Işık, ‘‘Çiftler artık birbirlerini daha iyi anlamak, daha sağlam güvenilir ve daha sakin bir ilişki yaşamak istiyor. Biz de platformumuzda bulunan ‘’Özel mod’’ seçeneğiyle, eşleşen kişilerin bütün dikkatlerini birbirlerine vermelerine, daha derin sohbetler etmelerine ve birbirlerini daha iyi tanımalarına imkan sağlıyoruz. Özel mod seçeneğiyle kullanıcılar eşleştikleri kişiden başka biriyle iletişime geçemiyor. Hatta platformumuzda bulunan ‘’selfie doğrulama’’ sistemiyle sahte profillerin oluşmasına engel olmak için kimlik doğrulaması yapıyoruz. Türkiye’de ilişki uygulaması kategorisinde en çok indirilen, evlilik odaklı ciddi ilişki platformumuzda niyeti ciddi olan herkesi güvenli bir şekilde bir araya getirdiğimiz için mutluluk duyuyoruz.’’ dedi.