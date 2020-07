Sakin bir gece için bebek şarkıları...

40 enstrümantal eserin yer aldığı albümün, ilk CD’si “Uykudan Önce” adını taşıyor; 20 özgün melodinin yer aldığı “Uykudan Önce” CD’sinde bebeğinizi uykuya hazırlanırken ona eşlik edecek enstrümantal besteler bulunuyor. İkinci CD “Sakin bir Gece” adını taşıyor; piyano eşliğinde çalınmış 20 şarkının yer aldığı albümde, nesilden nesile popülerliğini koruyan ve dünya çapında hit olmayı başarmış şarkıların piyano ile yeniden kaydedilmiş enstrümantal düzenlemeleri yer alıyor.



Bu parçalardan bazıları; My Heart Will Go On, Killing Me Softly With His Song, La Boheme, Imagine, Ne Me Quitte Pas, What a Wonderful World, Careless Whisper, Histoire D’un Amour, Strangers in the Night, Need You Now, One More Night vb.



2 saati aşan toplam 40 şarkılık bu enstrümantal derleme, hem anne adayları için şık bir hediye hem de bebeğiniz uyumaya hazırlanırken kendisi rahatlatacak bir albüm…