Salatalık Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Salatalık, tarihin eski zamanlarından beri tarımı yapılan bir besindir. Anayurdu, Kuzey Hindistan olan bu meyve kabakgiller ailesinin bir üyesidir.



Salatalığın İçeriğindeki Besin Değerleri Nedir?



Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmenin temel şartları düzenli beslenmek ve yeterince uyumaktır. Bu kapsamda, sofralardan eksik edilmemesi gereken bir besin de kuşkusuz salatalıktır. 100 gram salatalık içerisinde; 1.8 gram karbonhidrat, 0.5 gram lif, 0.6 gram protein ve 0.2 gram yağ bulunmaktadır. Bu değerler, yetişkin bir kimsenin gün içerisinde alması gereken besinlerin bir kısmını karşılamaktadır.



Salatalık içerisinde karbonhidrat, lif ve protein dışında pek çok besin maddesi bulunur. Bu besinler içerisinde; potasyum, kalsiyum, demir ve bazı vitamin grupları vardır.



Salatalık İçerisinde Hangi Vitaminler Bulunur?



Salatalık içerisinde bulunan vitaminler A ve C grubudur. Salatalık tüketildiği takdirde vücuda alınan C vitamini, günlük ihtiyacın yaklaşık ’ünü karşılamaktadır. Salatalık, içerdiği yüksek besin değerleri göz önüne alındığında oldukça düşük bir kaloriye sahiptir. Buna göre 100 grama denk gelen salatalığın kalorisi yalnızca 12 kcal değerindedir. Bu meyve, düşük kalorili olması sebebiyle sıklıkla diyet listelerine de dahil edilmektedir.



Salatalığın Vücuda Sağladığı Faydalar Nelerdir?



Yetiştirilmesi oldukça kolay bir meyve olan salatalık, insanlar tarafından çokça tüketilmektedir. Salatalık tüketiminin insan vücuduna sağladığı yararlarsa sayılamayacak derecede fazladır. Buna göre salatalık vücutta; idrar söktürücü, serinletici ve iyi bir temizleyici olarak görev yapar.



Lif açısından oldukça zengin olan salatalık hem dolaşım hem de sindirim sistemi açısından yararlı bir kaynaktır. Vücut ısısını dengede tutar, kalbi hastalıklardan korur ve hazımsızlık sorununa karşı da etkili bir maddedir.



Salatalık %95’i sudan oluşan bir meyvedir. Bu sebeple de vücutta biriken toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur. İçeriğinde bulunan vitaminler sayesinde duygusal gelişimi destekler ve stres bozukluklarının giderilmesine de yardımcı olur.