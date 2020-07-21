Salep Bitkisi Nasıl Yetiştirilir, Nasıl Çoğaltılır? Faydaları Ve Özellikleri Nelerdir?

Hem doğal ortamında yabani şekilde yetişen hem de özel olarak yetiştirilen salep bitkisi evde veya farklı mekanlarda kolayca gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda hoş görüntüsü ile bir adım öne çıkan bitkiler arasında yer alıyor. Dondurmaya kıvam vermesi açısından değerlendirilen salep, aynı zamanda pek çok yemek için önemli bir kaynak şeklinde öne çıkmaktadır. Kullanım açısından ayrıca her geçen gün daha geniş yelpazeye yayılmaya devam eden önemli besin kaynaklarından biridir.



Salep Bitkisi Nasıl Yetiştirilir, Nasıl Çoğaltılır?



Nadiren beyaz olması ile beraber daha çok mor renk üzerinden, birçok farklı amaca göre besin kaynağı olarak tüketilen bitki olarak salep bitkisi öne çıkıyor. Özellikle toprak altında bulunan yumru denen kısım, toz haline getirilmesiyle yemeklerde yaygın olarak değerlendirilmektedir. Genel olarak salep yetiştiriciliği tarlalarda gerçekleştiği gibi, aynı zamanda bireysel açıdan evde de bu uygulama ele alınabilmektedir. Tabii aşamalı şekilde ve sırasıyla işlemlerin yapılması çok önemlidir.



- oranında yanmış koyun gübresi ile beraber %25 oranında bulunan kum, toprak ile beraber bir araya getirilmelidir.

- Toprağın yaklaşık olarak 5 santimetre kadar derinine salep tohumları ekilmelidir. Özellikle saksının alt kısmını çıkarmak verim açısından daha etkili olacaktır.

- Ekme işlemini tamamladıktan sonra saksıları bol güneş alan bir yere yerleştirin.

- Fazla sulama sevmeyen salep için, toprak nemli kaldığı sürece bu işlemi çok fazla gerçekleştirmeye gerek yoktur.

- Genel olarak salep bitkisi adını hasat zamanı nisan sonu ile beraber haziran başı gibi gerçekleşir. Bu sebepten dolayı belli bir süre beklemek ve sabırlı olmak önemlidir.



Toz haline getirmek suretiyle pek çok farklı yemekte kullanım özelliği veren salep, Türkiye'de en çok tüketilen önemli besin kaynakları arasında gelmektedir. Bu şekilde siz de bireysel olarak evinizde rahatlıkla salep bitkisi yetiştirebilirsiniz.



Salep Bitkisi Faydaları ve Özellikleri Nelerdir?



Sağlık açısından önemli bir kaynak olarak öne çıkan salep bitkisi, değişik yöntemler üzerinde kullanım imkanı vermektedir. Böylece hem fiziksel hem de psikolojik olarak rahatlamak amaçlı kullanılabilir.



- Özellikle vücut ısısını arttırmak suretiyle kış aylarındaki hastalıklardan koruma imkanı verir.

- Yaşanabilecek soğuk algınlığı ve benzeri hastalık belirtileri söz konusu olduğu zaman, salep tüketmek iyi gelecektir.

- Süt kullanılarak pişirme yöntemi uygulanan salep, sağlıklı ve düzenli şekilde kilo verme imkanı sağlar.

- Dengeli şekilde yağların erimesi için ideal bir besin kaynağıdır.

- Sindirim sistemini korur ve hazımsızlığı önler.

- Kabızlığın önüne geçer.

- Zihni canlandıran salep, beyin fonksiyonlarını daha etkin çalıştırarak odaklanma imkanı verir.



Bu gibi faydaları ve özellikleri ile beraber değişik yöntemler üzerinden salep tüketebilirsiniz. Aynı zamanda kolayca evde yetiştirerek, tozlarından faydalanmak suretiyle pek çok hastalıkta korunma imkanı elde etmeniz mümkün. Zira özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirdiği için önemli bir konuma potansiyel oluşturuyor.