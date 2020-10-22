Gökçe Kömürcü Satı, Sanat Tarihi Lisans eğitimi ve İMA'da almış olduğu Moda Tasarım eğitimini birleştirerek, her daim içinde sanatın izlerini taşıyan tasarımlara yer vermeye devam ediyor.

Aleyna Tilki, Burcu Güneş, Gülden Mutlu, Gökçe gibi kişiler tasarımlarını taşıyan bazı ünlü isimler arasında

yer alıyor.

2021 için tasarlamış olduğu Zodiac çanta tasarımı farklı renk seçenekleri ile satışa çıktığı ilk haftada konuşulmaya başladı. Tasarımların ruhuna önem veren tasarımcı, incelikle işlediği çantalara anlam yüklemeyi

bir görev kabul ediyor. Yaşayan ve tasarımları yaşatan kadınlarla bütünleştiğine inanıyor.

Zodiac çanta bize ne anlatıyor?

Aynı gökkubbe altında milyarlarca farklı yaşamdan birisin!

Farklı yollardan geçen, farklı seçimler yapan burçlar kuşağından biriyiz!

Her birimiz kendi ışığımızda, her birimiz kendi yolunda...

Sanatı koluna, yıldızları ruhuna tak!