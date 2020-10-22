Sar Değeri Kaç Olmalıdır? Kaç Olursa Tehlikelidir?

SAR değeri aslına bakılırsa her zaman olan bir değerdir. Ancak özellikle cep telefonlarının çıkması ve çok yoğun kullanılması ile beraber, bu değerin önemi daha da artmış durumda. Bunun nedeni ise sar değerinin yüksek olması İnsan vücudunda bazı tehlikeli durumlar yaratmasıdır. Öyle ki uzun vade de yüksek SAR değeri kanser ve türevleri için tehlikeli durumlar arz edebilmektedir.



Sar Değeri Kaç Olmalıdır?



SAR değeri Türkçe karşılığı ile ‘Özgül Soğurma Oranı’ olarak bilinir. Bu SAR değerine sahip cihazın insan vücudunda yaydığı radyasyon ile ilgili bir değer olduğunu söylemek mümkün. Özellikle cep telefonlarıyla meydana gelen radyasyon miktarı, SAR değeri üzerinden hesaplanması ve yüksek kısmı ciddi sorunlar yaratmaktadır.



Özellikli telefonlar masada ya da insan vücudundan uzakta olurken çok fazla sorun teşkil etmiyor. Ancak telefonu kulağa götürmek ve konuşmak ile beraber yayılan radyasyon miktarı, SAR değeri üzerinden ciddi bir tehlike yaratabilmektedir. Özellikle yıllarca SAR değeri üzerinden radyasyona telefon ile maruz kalan birçok kişi lenfoma kanseri, cilt kanseri ya da tümör gibi tehlikelerle karşı karşıya kalabilmektedir.



Bu sebepten dolayı sar değeri 1 w/kg’ın altında olan cihazların kullanılması sağlıklı bir süreç ortaya çıkarmaktadır. O yüzden bu değerin altındaki uygun şekilde cep telefonu kullanmak ya da çok sık telefon ile haşır neşir olmamak sağlık açısından büyük bir öneme sahiptir.