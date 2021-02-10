Sarılık Hastalığı Nedir? Sarılık Bulaşıcı Mıdır, Sarılık Testi Nasıl Yapılır?

Sarılık; bilirubin ismi verilmiş olan maddenin kan dolaşımında normalden daha fazla bulunması ile gözün beyaz bölümünün ve cildin sarı renge bürünmesine verilen isimdir. Sarılık, halk dilinde hastalık terimi şeklinde kullanılsa da tıbbi bakımdan bir belirti olmakla beraber pek çok organ sisteminde yer alan bozukluklar sarılığın gelişmesine neden olabilir.

Oksijenin taşınmasından sorumlu olan kırmızı kan hücreleri bu işlevlerini, yapısında yer alan hemoglobin molekülüyle gerçekleştirilmektedirler. Kırmızı kan hücrelerinin ömrünü tamamlamasıyla içerisinde bulunan hemoglobinler dalakta ve karaciğerde parçalanır. Bilirubin bileşeni, hemoglobin molekülünün parçalanmasından sonra oluşmaktadır.

Sarılık Hastalığı Nedir?

Sarılık; değişik sebeplerle ortaya çıkan tıbbi bir konu olsa bile halk dilinde Hepatit B, rahatsızlığına da sarılık adı verilmektedir. Hepatit B virüsü sebebiyle oluşan bu hastalık, kan veya cinsel yolla bulaşan, karaciğere zarar veren ve tedavi edilmemesiyle beraber karaciğer kanseri gibi çok ciddi neticelere sebep olan bir rahatsızlıktır. Bu virüs, bazı insanlarda hiçbir belirti vermeden yıllarca taşınır. Taşıyıcı bireyler, farkında olmadan rahatsızlığı başkalarına bulaştırabilmektedir.

Sarılık Bulaşıcı mıdır?

Yaz mevsiminin gelmesi ile salgınlaşan sarılık, çok küçük virüslerin sebep olduğu ve karaciğerin iltihaplanmasına neden olan bir hastalıktır. Bilindiği üzere A virüsüyle oluşan sarılık, çok bulaşıcı ve yaygındır ancak hafifçe atlatılır. genellikle sarılık hastalığı bulaşıcı bir hastalık olarak belirtilmektedir.

Sarılık Testi Nasıl Yapılır?

Sarılık teşhisi için kan testi ve muayeneler yapılır. Kan testinde sarılık testi şeklinde belirtilen idrarda ve kanda bilirubin seviyesine, karaciğer işlevleri gibi altta yatan hastalıklara ilişkin incelemeler yapılmaktadır. Sarılığa neden olan rahatsızlığın tespit adına bilgisayarlı tomografi, batın ultrasonu gibi radyolojik görüntülemeler istenebilir. Bu şekilde sarılık testleri yapılarak hastalığın varlığının tanısı konulabilir.

Sarılık Belirtileri Nedir?

Sarılık belirtileri büyük çocuklarda ve yetişkinlerde neredeyse aynıdır. Bununla beraber sarılık belirtileri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

- Yorgunluk,

- Halsizlik,

- Göz içinde ve ciltte sarılık oluşması,

- Açık renkli dışkının yapılması,

- Koyu renkli idrar,

- Kilo kaybı,

- Karın ağrısı,

- Ateş sarılık belirtileri arasında bulunmaktadır.