Sarılık nasıl geçer? Sarılık hastalığı riskli midir, tedavisi nasıl yapılır?

Sarılık genellikle bebeklerde görülen cilt ve göz akının sarı renkte olduğu tıbbi bir durum olarak öne çıkar. Hastalık olmayan sarılık pek çok hastalığın sonucu olan bir belirtidir.



Sarılık nasıl geçer?



Sarılık hastalığı ciddi sonuçlara neden olarak beyinde kalıcı hasara yol açabilir. Sarılık hastalığının tedavisi de nedeni altında yatan hastalığa göre tedavi yöntemi belirlenir. Özellikle Hemolitik Sarılık Tedavisi ile kırmızı kan hücrelerinin üretimini etkileyen koşullar düzenlenir. Hepatosellüler sarılık ise karaciğerden kaynaklanmaktadır. Bunun tedavisi için de Hepatosellüler sarılık tedavisi uygulanır. Ağır tedavide ise hastaların karaciğer nakli olmaları da gerekebilir. Özellikle sarılık nasıl geçer diye merak ediliyor. Tıkanıklıktan kaynaklanan sarılık vakalarında ise özellikle safra kesesi taşı neden olabilir. Safra kesesi taşlarının onarılması ile birlikte bu sarılık türü de geçer.



Sarılık hastalığı riskli midir, tedavisi nasıl yapılır?



Sarılığa neden olan pek çok hastalık türü bulunmaktadır. Sarılık için kullanılan tedavi yöntemleri genel olarak sarılığın altında yatan nedeni tedavi etmeye yönelik kullanılır. Sarılığa neden olan pek çok neden bulunmaktadır. Özellikle sarılık pankreas ve ya safra yolu kanserlerinden kaynaklanabilir. Bunun en yaygın semptomu ise karın ağrısı olarak bilinmektedir.



Kişilerde herhangi bir karaciğer hastalığı bulunuyorsa bu da sarılık hastalığına neden olabilir. Yetişkinlerde görülen sarılık genellikle tedavi gerektirmez. Sarılık hastalığına neden olan hastalıklar tedavi edildiği takdirde sarılık hastalığına da çözüm bulunabilir. Yaz aylarında daha çok görülen sarılık yaygın iltihabi bir hastalıktır. Bulaşıcı özelliği de bulunan sarılık tedavi edildiği takdirde kolay atlatılabilir.



Yenidoğan sarılığı nedir?



Yenidoğan bebeklerde sarılık çok sık görülür. Bebeklerin doğduğu ilk 28 günde çoğu bebekte sarılık görülebilir. Fizyolojik olarak öne çıkan bu hastalık tehlike sınırına da ulaşmaz. Yenidoğan bebeklerde sarılık yaklaşık 2 hafta içerisinde kendiliğinden geçebilir. Bebeklerin vücudundaki Bilirubin maddesinin birikmesi ile sarılık hastalığı ortaya çıkar.



Sarılığın erken teşhis edilmesi ve takibinin yapılması da çok önemlidir. Bebeklerdeki sarılık genel olarak normal sarılık, emzirme sarılığı ve anne sütü sarılığı olarak üçe ayrılır. Anne sütünün yetersiz kaldığı bebeklerde emzirme sarılığı çok sık görülür. Karaciğer gelişimini tamamlayamayan bebeklerde de doğumun ardından normal sarılık görülebilir.



Bebeklerde bağırsak yolu ile kandaki biluribinin atılmaması ile anne sütü sarılığı görülebilir. Yenidoğan bebeklerde görülen bu sarılıklar doğru yöntemler ile tedavi edilmelidir. Bebeklerde kandaki bilirubin maddesini eritmek için fototerapi uygulanır. Bebeğin tüm kıyafetleri çıkarılarak ışık tedavisi de uygulanır. Kan değişimi ile birlikte bebeğin kanının tümü değiştirilir. Ayrıca bilirubin oluşmasını engelleyici ilaç tedavisi de uygulanır.