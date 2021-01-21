Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRuh Sağlığı Haberleri Sarılmanın insan üzerindeki psikolojik etkisi nedir?
21.01.2021 - 09:32 |

Sarılmanın insan üzerindeki psikolojik etkisi nedir?

21 Ocak Dünya Sarılma Günü vesilesiyle Uzman Klinik Psikolog Kübra Bozkurt, ‘sarılmanın’ insan üzerindeki psikolojik etkisini değerlendirdi. Peki, sarılmanın insan üzerindeki psikolojik etkisi nedir? Pandemi günlerinde sosyal mesafeye dikkat ederek fiziksel ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağız?

Sarılmanın insan üzerindeki psikolojik etkisi nedir?
ABONE OL

21 Ocak günü her yıl Dünya Sarılma Günü olarak kutlanıyor. Bu özel güne ilişkin sarılmanın önemine değinen Uzman Klinik Psikolog Kübra Bozkurt, “Ülkemizde bu günün anlamı çok bilinmese de, dünyada insanların birbirine dokunarak sevgilerini gösterdikleri, dokunmanın önemini vurguladıkları bir gün. Peki dokunmak, kişinin, sevdiği birinden gelen fiziksel temasını hissetmek neden önemli? Bu sorunun cevabı sinir sistemimizde yer alıyor. Sevdiğimiz bir bireyden gelen fiziksel temas sonrası vücudumuz oksitosin adı verilen bir hormon salgılıyor.

Biyolojik işlevinden ötürü bağlanma, sarılma, aşk hormonu olarak da adlandırılıyor oksitosin çünkü sarılma, dokunma sonrası karşımızdaki bireye olan bağlılığımız, duygularımız bu hormon sayesinde kuvvetleniyor. Bu yüzden sevdiğimiz bir insan bize sarıldığında psikolojik olarak bir rahatlama, gevşeme hissediyoruz. Stres seviyemiz düşüyor, kan basıncımız dengeleniyor. Oksitosin hormonu stres seviyesini düşürerek bağışıklığımızın da kuvvetlenmesini sağlıyor. Yani sevdiğimiz insanlara bol bol sarılarak onları ve kendimizi hastalıklara karşı korumuş oluyoruz aslında.

Oksitosin üzerinde yapılan birçok çalışma, sadece fiziksel temasla bile fiziki acılara karşı toleransımızın yükseldiğini gösteriyor. Virginia ve Wisconsin Üniversitelerinde yapılan bir çalışmada, deneye katılanlara elektrik şoku verilerek stres hormonu ölçülüyor. Katılanların bir kısmının kolu sevdiği insan tarafından tutuluyor. Çalışmanın sonunda fiziksel teması hisseden katılımcıların elektrik şokunun verdiği acıyı daha düşük hissettikleri, stres hormonunun da diğer katılımcılara göre daha düşük ölçüldüğü raporlanıyor” dedi.

Sarılmanın insan üzerindeki psikolojik etkisi nedir?

Uzman Klinik Psikolog Kübra Bozkurt şunları söyledi:

“Psikolojik olarak da değerlendirdiğimizde, cenaze gibi derin üzüntüler hissettiğimiz günlerde, sevdiğimiz insanların yanımızda olması, bizi sarılarak teselli etmeleri acımızı hafifletiyor. Üzüntümüz büyük olsa da fiziksel temasla acılarımızın üstesinden daha kolay gelebiliyoruz. Bu yüzden cenaze veya ayrılık sonrası yaşanan yas sürecinde, sosyal çevremizden aldığımız fiziksel ve psikolojik destek, yas günlerini daha kolay atlatmamızı sağlar.

Sarılmanın başka nasıl etkileri vardır?

Oksitosinin anne adayları üzerinde de bağlanmayı sağlayan etkisi vardır. Bazı anne adayları, doğum sonrası bebeklerini sevememekten, onlara bakamamaktan korkar. Bunun nedeni genelde gebelikte yaşanan hormonal değişimlerdir veya anne adayının bebek sorumluluğu almaya yönelik hissettiği tedirginliği de olabilir. Ama doğum sonrası, anneler bebeklerini kucaklarına aldıkları ilk andan itibaren, vücutlarında oksitosin hormonu salınımı artar, bu da bebeklerine koşulsuz ve kuvvetli bir bağla bağlanmalarını sağlar. Kadınlarda oksitosin hormonunun erkeklere göre daha fazla işlevi var. Özellikle bebekle birebir temasta, emzirme sırasında daha fazla salgılanır. Bu da 'annelik içgüdüsü' nün biyolojik açıklaması olarak görülebilir.

Pandemi günlerinde sosyal mesafeye dikkat ederek fiziksel ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağız?

NYTimes gazetesinin bu konuda birkaç önerisi var. Hava yoluyla bulaşan virüsler konusunda uzman doktorların görüşlerine göre, kısa süreli sarılmayla enfekte olma ihtimalimiz düşük. Ancak pandemi sürecinde maske, mesafe ve hijyen vazgeçilmez korunma ve koruma yolumuz olduğu için sarılmak için bir süre daha sabredeceğiz.

Öksüren ya da diğer fiziksel semptomları gösteren hastalara karşı sosyal mesafemizi korumalıyız. Ama diğer sevdiğimiz insanlara, kuralları uygulayarak, sarılıp dokunabiliriz. Yüzümüzü ve maskemizi karşı tarafın kıyafetlerine sürmemeye özen göstermemiz gerekiyor. Sarılırken yüz yüze olacak şekilde değil, yüzlerimiz ters istikamete bakacak şekilde sarılmalıyız. Sarılırken konuşmamalıyız, çünkü biz fark etmesek de konuşurken ağzımızdan ufak damlacıklar çıkıyor. Çocuklarınıza, torunlarınıza sarılmak, öpmek istiyorsanız, başlarının arkasından onları öpebilirsiniz. Maske takmak, kısa süreli sarılmak, sarılırken konuşmamak, hatta mümkünse 10 saniyeliğine nefesinizi tutmak, konuşmaya başlamadan önce araya mesafe koymak, sarılma sonrası elleri yıkamak, sarılmanın verdiği psikolojik gevşemeyi azaltıyor gibi gözükebilir. Rahatlıkla, sevgimizi göstermek için yaptığımız bu eylemi, kurallara uyarak yapmak çok katı, soğuk bir duygu gösterimi gibi gelebilir. Yine de fiziksel temasın stimüle ettiği hormon akışıyla aynı psikolojik rahatlığı hissedebiliriz. Oksitosin salınımı ruh sağlığımız için çok önemli. Sevdiğimiz insanların yakınlığını daha çok aradığımız şu günlerde kısa süreli de olsa sarılmak bizi rahatlatacaktır.”

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Gün içinde gelirlerinizle ilgili değişiklikler gündeminize gelebilir. Harcamalarınızı kontrol etmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda desteklendiğinizi hissettiğiniz zamanlar olabilir. Yeteneklerinizi kullanacağınız işlerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle program yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konuların üzerinde daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Yeni niyetler ortaya koyacağınız zamanlar var. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla toplanıp, keyif aldığınız konulara yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gizli kalmış koşullar sizin dengenizi bozabilir. İçinize kapanmanıza neden olabilir. Kendinizi hapsolmuş hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi savunmak için çok acele etmemeye çalışın. Yeniden harekete geçmek için kendinize zaman tanıyın. Akşama doğru koşullar daha akıcı olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeniden harekete geçebilirsiniz. Yeni planlar yapabilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi ifade etmek için büyük bir istek duyabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. İlerleyen saatlerde arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. İşte alacağınız destekler sizin rahatlamanıza neden olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızda başkalarıyla daha fazla katılım içinde olabilirsiniz. Görünür olmak için daha aktif olabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi sonuna kadar savunmak isteyebilirsiniz. Eski ilişkilerinizin tekrar gündeme geleceği zamanlar olabilir. Akşam için program yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi yeniliklere açık hissedebilirsiniz. Daha fazla şey keşfetmek için yeni başlangıçlar yapmak size iyi gelecektir. Arkadaşlarınızla organizasyon yapabilirsiniz. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konuları toparlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanabilir. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde endişe duyduğunuz konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bu durum sizi krize sokabilir. Kendi ideolojilerinizi ifade etme eğiliminde olabilirsiniz. Bugün sakin kalmanızda fayda var. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar meydana gelecektir. Parasal konularda başkalarından fikir almak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ikili ilişkilerinizdeki karşıtlıklarla ilgilenebilirsiniz. Yaşayacağınız olaylarla ilgili denge de kalmak zor olabilir. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz işlerinizde paylaşım içinde olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri de organizasyona katmak isteyebilirsiniz.  İlerleyen saatlerde eşinizle zaman geçirmek iyi fikir olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ortak payda da buluşabilirsiniz. Birlikte yeniden harekete geçmek size hız kazandıracaktır. Paylaşım içinde olmak işlerinizi kolaylaştıracağı gibi daha iyi hale getirecektir. Yine de sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bazı işlerinize hız kazandırmak için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İlişkilerinizde çok daha rahat, kendinizi ifade edebileceğiniz imkânlar söz konusu. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha kolay risk alabilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle birlikte programlar yapmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konular sizi etkileyebilir. Ev hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara çalıştığınız insanları dâhil etmek ve paylaşım içinde olmak iyi bir seçim olabilir. Fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz hareketli olabilir. Konuşma ve yazışmaların sizi etkilediği bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eğitim alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilere daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Duyduğunuz dedikodulara değer vermemenizde fayda var. İlgilendiğiniz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Diyetisyen Gamze Altınay
Diyetisyen Gamze AltınayHedonik açlık hakkında bilmeniz gerekenler var!
Psikolojik Danışman Dilek Söylemez
Psikolojik Danışman Dilek SöylemezAkıl mı? Akış mı?
Betül Yergök
Betül YergökKarma yasasının 10 kuralı
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Nurzat Elmalı
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Nurzat ElmalıRobot yardımıyla diz ve kalça ameliyatı daha güvenli
Lale Kaya
Lale KayaGüzellik ve estetik anlayışında Y kuşağı
Senem Aydın
Senem AydınAslı Melisa Uzun: Hayalim uluslararası çalışmaya devam etmek
Dyt Mahir Tekgöz
Dyt Mahir TekgözYeni nesil fitness ve SEI JUNG
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaBurun estetiği en çok sorulan sorular?
Uzman Diyetisyen Esra Işıkdemir
Uzman Diyetisyen Esra IşıkdemirTanışma
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekYöneticilik tuzağına düşmeden yönetmek
En Çok İzlenen Videolar
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meme implantları hakkında merak edilenler

Meme implantları hakkında merak edilenler
Koronavirüs sürecinde vücut direncini artıracak öneriler

Koronavirüs sürecinde vücut direncini artıracak öneriler

Tadına bakan bu lezzetten vazgeçemiyor: Nohut dürüm tescillendi

Tadına bakan bu lezzetten vazgeçemiyor: Nohut dürüm tescillendi

Sarılmanın insan üzerindeki psikolojik etkisi nedir?

Sarılmanın insan üzerindeki psikolojik etkisi nedir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet