Satürn oğlak burcunda retroya başladı!

Oğlak sistem, otorite, patron, kurumlar, para, yönetim demektir



Pandemi süreci Satürn Oğlak transitinde başlamıştı. Şimdi Satürn tekrar Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak ve bu süreçte sağlığımızla ilgili düzenler tekerrür edecek. Yeni kurallar gelecek fakat bu sefer sert önlemler alınarak gelecek.

Çünkü bir gezegen düz hareketindeki seyrinde iken o konuların kullanım özgürlüğü bizlerin elindedir. Fakat gerekeni yapmadığımızda retro dönemi daha sert bir süreçte yaptırım uygulattırır. Gezegenin içerdiği konuları yapmaya zorunlu kalırız.

Satürn’ün tüm konuları konusunda tekrarlar yaşayacağız. Satürn’ün zaten kendisi tekrar etmek demektir. Retro olması bu konuda daha zorlu sınavlar verebileceğimizi açıklıyor.

Yönetici sistemleriyle ilgili değişimler bekleyeceğiz. Değişmesi gereken koltukların artık zorunlu bırakılacağına, istifalara, zorlu kullanımlara denk gelen yönetim yaklaşımlarına şahit olabiliriz.

Fakat burada eğer vicdanen kendinizi iyi hissediyor ve doğru olanı yaptım diyorsanız burada ektiğini biçti diyebileceğimiz karmik dönüşlerle karşılaşabilirsiniz. Yıllarca sizi kullanan patronunuz, size mobbing uygulayan çalışma arkadaşlarınız ya da maddi şiddet uygulayan partnerinizin bir anda hayatlarının alt üst olduğuna şahit olabilirsiniz.

Böyle bir beklenti içinde olmak durumu sizin için zorlaştıracaktır. Lütfen “Oh! İşte ettiğini buldu” demek için ya da böyle bir zamanı kollamak için kullanmayın bu durumu. Çünkü bunun kendinize yapılmasına izin veren yine sizsiniz. Okları her daim kendimize döndürmeyi unutmayacağız. Eğer bu şekilde düşünür ve yapıcı umutlar beslerseniz işleri daha düzenli hale getirebilirsiniz. Belki de patronunuzun ayağının kaymasını beklemek yerine uzun zamandır çıkmak, kurtulmak istediğiniz o işi artık bırakmanıza da vesile olabilir bu dönem…

Önemli olan siz buradaki etkiyi nasıl değerlendireceksiniz?

Seçim sizin!

Bu süreçle başa çıkabilmek için “hak, hukuk ve adil yargılara nasıl bakıyorsun? Senin doğrun ne? Senin erdemliliğin ne? Yüce gönüllülüğün nerede?” konuları için burcun ne diyor?

Yükselen Koç

Koç için adalet en hızlı şekilde sağlanmalıdır, o kadar iyi bilir ki vicdanını. Nasıl ki bir çocuğun gizli ve kötü düşünceleri yoktur, Koç için de aynı çocuğunki gibi doğru doğrudur! Doğrunun yanlış da olabileceğini kabul etmez…

10. ev, kariyeriniz ve hedefleriniz konularında kendinizi bu alanlardan tecrit mi edeceksiniz yoksa bu alanlarda sınırlarınızı koruyarak ilahi düzeni sağlamaya kendiniz mi çalışacaksınız? Seçim sizin…

Yükselen Boğa

Boğa için adalet; bir para teslim edin, seri numarasını da bilin not edin. O para aynı şekilde size geri gelir. Adalet başkalarının kaynaklarını ortak kazanımları adil şekilde paylaşmaya bağlı şekillenir bir Boğa için. Sahiplenme içgüdüsü vardır.

9. ev konularındaki haksızlıklar karşısındaki duruşunuz ne olacak?

Yapmanız gereken kendi becerilerinizi inşa sürecine sokabilmek. Bir şeyleri yaratmaya çalışma, becerilerinizi ön plana çıkartmak. Tatiller yapmak, farklı keşif alanları yaratmak, adalet süreçlerini hukuki yollarla aramak, sizler için durumu hafifletecektir.

Yükselen İkizler

İkizler için adalet; hak hukuk sistemi sizlerin 7. Evinizde atıyor. Adalet yargınızda soru sormak sizin için çok önemli. Gerçekten böyle mi? Sence böyle mi? Bunun doğru yolu ne soruları? Başkalarına danışırsınız. Hukuku bilgi seviyesinde ilerletmeye çalışırsınız kendi hayatınızda. Bu konularla ilgili sıkışmalar engeller söz konusu olabilir.

Satürn’ün enerjisini 8. ev konularında kurgulayacağız. Borçlar, ödenekler, harcamalar, ortaklı kazanımlar ve paylaşımlarınızı sistematize etme zorunluluğu geliyor. Buradaki haksızlıklara karşı müdahale etmek yerine Daha çok başkalarının kaynaklarını kullanmak hususunda belirli düzenler ve sınırlar yaratmanız gerekecek. Bunu başarabilirseniz bu serüven için durumu hafifletici olacaktır.

Yükselen Yengeç

Yengeç için adalet; sorumlulukların yerine getirilmesidir. Sizin için adalet 6.evinizde atıyor. Sorumluluklar, yerine getirilmesi gereken görevler, örneğin; bir kiracınız varsa kirayı kesinlikle getirmesi lazım ya da siz bir kiracıysanız kesinlikle o paranın mal sahibine yatırılması lazımdır.

Aynı zaman 6.ev hayvan da demektir. Hayvanlara karşı düşkünlüğünüz, onlara karşı bu kadar duyarlı olmalarının da sebebi budur. Hayvan hakları sizler için çok önemlidir. Yani kısacası savunmasız olan kim varsa onlara empati geliştirme ve ilahi adaletinizin bu alandaki vicdanının ön plana çıkması ile alakalıdır.

Satürn’ün enerjisini 7. ev konularında kurgulayacağız. Eşiniz, ortaklı işleriniz, topluma açıldığınız kapılar, buralarla ilgili sınır ve zorluklar gelebilir. İlahi adaleti daha çok bunu bana nasıl yapabilir? Düşünmesi gerekirdi yerine. Sevdiğiniz, önemsediğiniz insanlara (sevgiliniz, eşiniz, en yakın arkadaşınız) belirli kurallar çizmelisiniz, belirli konularda sorumlulukları paylaşmalısınız. Eşit adalet sistemi yaratmalısınız. Zorlanacağınız alan bu konular olacak. Bunu başarabilirseniz bu serüven için durumu hafifletici olacaktır.

Yükselen Aslan

Aslan için adalet; onurlu olmak, hak edilen başarıyı alma, onaylanma ve değer görme ile alakalıdır. Yay burcu sizlerin 5.evinizde olduğu için o nedenle Aslan’ın da sahneyi sevdiğini düşünürsek. Ön planda olmayı, kendi değerlerinizi ortaya çıkartmak, onaylanma ihtiyacınızı giderebilmek konularıyla ilgilidir. Yani yaptığın işte hak ettiğiniz değeri görebilmeniz gerekiyor.

Satürn’ün enerjisini 6. ev konularında kurgulayacağız. Emek verdiğiniz alanda, hizmet ettiğiniz alanda yaptığınız birçok şeyin hak ettiğiniz onur, değer ya da alkışı alabiliyor musunuz? Bu konularla ilgili sıkıntılar ve engellerle karşılaşabilirsiniz. Yapmanız gereken şeyin beklememek olduğunu bilmelisiniz. Beklemeden doğru olanı yaptığınızı düşünüp kendi hayatınızı programlamalısınız. Karşılık beklemeden yapmalıyız. Bunu başarabilirseniz bu serüven için durumu hafifletici olacaktır.

Yükselen Başak

Başak için adalet; mahremiyetin korunmasıdır. Aile sizin için önemlidir ve ayrıca örfler, gelenekler, görenekler, etik ve ahlaki yargılarınız ev içi kural ve düzenler ön plandadır. Sizler için bu etik ve ahlaki bakış açısıdır. Ailenin kültürü, örf âdeti önemlidir. Mahreminize kimsenin dokunmamasını istemiyorsanız bunu dile getirmek önemli olacak ve sizler için hakkaniyet içerikli göstergelerinizdir.

Fakat asıl sıkıntı nerede sevgiliniz, hobileriniz, yakın akranlarınız ile ilgili belirli kurallar ve nizamlar koymanız gerekiyor hayatınızda. Örneğin; evinizde bir aile büyüğünüze bakmakla yükümlüsünüz, ilahi planda kardeşlerinizle birlikte hep birlikte değerlendirmeye almanız gerekir. Yani herkesin gerektiği kadar emek göstermiyor, elini taşın altına sokmuyorsa sıkıntı buradan doğacaktır.

Satürn’ün enerjisini 5. ev konularında kurgulayacağız. Hobilerinizi düzene sokmak, yani şu günlerde şu işlerimim var o günlerin dışında bir araya gelebiliriz, diyebilmeliyiz. Bunu başarabilirseniz bu serüven için durumu hafifletici olacaktır.

Yükselen Terazi

Terazi için adalet; kendi fikir ve düşüncelerinde özgür olmak, ifade özgürlüğünün en büyük hak olmasıdır. Yay burcu sizlerin 3.evinizde. Yani siz kendi fikirlerinizi ne kadar doğru ifade edebiliyorsanız, ne kadar size söz hakkı tanınıyorsa o kadar adil bir yaşam düzeniniz var diyebiliriz. En kötü düşmana bile söz hakkı tanıması ile ünlü olan Terazinin bakışı buna göre şekillenir. İfade özgürlükleri sizler için önemli olacak. Fakat bu konularda kısıtlılıklarla ve engellerle karşılaşabilirsiniz.

Satürn’ün enerjisini 4. ev konularında kurgulayacağız. Kendi değerlerinizin sınırlarını çizmeniz gerekiyor olacak. Bunu başarabilirseniz bu serüven için durumu hafifletici olacaktır.

Yükselen Akrep

Akrep için adalet; kendi adalet sisteminiz ve kendi değer yargılarınızdır. Özellikle ona ait bir mahrem alan olmasını istemesi buradan kaynaklanır. Gizlediğim sakladığım bana ait ne varsa değer göstereceksiniz demektir. Yay burcu sizlerin 2.evinizde. Maddi kazanç ve kendi değerinizi ortaya koymakla ilgilidir. Bu konularla ilgili kısıtlılık ve engellerle karşılaştığınız zaman adaletin tekrar hüküm sürmesi gerektiği ile ilgili kendinizi ortaya koymaya çalışırsınız.

Satürn’ün enerjisini 3. ev konularında kurgulayacağız. Kendi maddi değer ve kişisel değerinizle ilgili sınırlarınızı belirlemeniz gerekiyor. Adalet değerlerinde kendi değer yargılarınızın olması önemli olacak. Bunu başarabilirseniz bu serüven için durumu hafifletici olacaktır.

Yükselen Yay

Yay için adalet; sezgileriniz en güçlü etik ve ahlaki yargılarını oluşturur. Kimin dost kimin düşman olduğunu bir bakışta sezmenizin sebebi, kendi doğanıza ait hükmedici özelliklerinizden gelir. Hak savunuculuğu onun doğasına aittir. Bu hususlarda fark edip ama savunuculuğunu yapamamakla sınanıyor olabilirsiniz. Örneğin; bir kişinin sizden para isterken niyetinin ne olduğunu bildiğiniz halde ona o parayı vermeniz. Bile bile lades demeniz.

Oysaki bazı şeyleri akışa bırakmalı pek tabi ama Satürn’ün enerjisini 2. ev konularında kurgulayacağız. Kendi mal varlıklarınızı, ziynet eşyalarınızı korumak olmalı. Kendi değer yargılarınızı korumalısınız. Bunu başarabilirseniz bu serüven için durumu hafifletici olacaktır.

Yükselen Oğlak

Oğlak için adalet; şeytanın avukatları Oğlak temasıdır çoğu zaman. Yay burcu sizlerin 12.evinizde. Oğlak için doğruyu kanıtlamak zaman gerektirir. Bizans oyunlarını belki Akrepten çok kendisi çevirmeyi bir strateji haline getirebilir. Bu duruma zorunlu kalıyorsunuz. İlahi adaletin tecelli etmesi zaman aldığı için. Oğlak iftira atmakla, iftiraya uğramakla da bilinir. Yanlış bir şeylerin olduğunu görüp te kendinizi ön plana çıkarıp müdahale edemiyor olmak sizi sıkıntıya sokabilir.

Satürn’ün enerjisini 1. ev konularında kurgulayacağız. Yapmanız gereken kendi sınır algınızı direk ortaya çıkartmak. Önceliklerinizi belirlemek ve bunları beyan etmek olmalı. Bunu başarabilirseniz bu serüven için durumu hafifletici olacaktır.

Yükselen Kova

Kova için adalet; eşit haklar ve adil bir düzenle sağlanır. Sistemin adil olması için herkesin eşit hak ve özgürlüklere ait olduğunu benimsersiniz. Yay burcu sizlerin 11.evinizde. Buradaki sıkıntı ve engeller Satürn 12. Evinize geleceği için dedikodularla ve arkanızdan dönen işlerle uğraşabilirsiniz.

Sosyal çevrenizde bazı arkadaşlarınızın adil olmadığını fark edebilirsiniz. Burada olaylara zamanında müdahale etmek yerine, yapılması gerekenin arkasından dönüp düzeltmeye çalışmak ve adım atmak önemli olacak. Örneğin; bir dilenciye çıkartıp para vermek yerine, sizler kolektife hizmet etmeyi sevdiğiniz için varsa derneklerine bağışlar yapmak fayda sağlayacaktır. Bunu başarabilirseniz bu serüven için durumu hafifletici olacaktır.

Yükselen Balık

Balık için adalet; titrinizin bir önemi yoktur. Bir doktor ile bir dilencinin bir Balığın gözünde hiçbir farkı yoktur. Herkes eşit hak ve statü sahibi olmalı der. Ast, üst kavramlarıyla ilgili adaletsizliğe en katlanamayan burç olabilir. Yay burcu sizlerin 12.evinizde. Çalışma ortamı arkadaşlarınız, çalışma disiplininiz, çalışma düzeniniz ve dernekler, cemiyetler, arkadaşlarınız, arkadaş ilişkileriniz, kendinizi sosyal statüde açtığınız alanlar buralarla ilgili kısıtlılıklar ve engeller yaşayabilirsiniz.

Satürn’ün enerjisini 11. ev konularında kurgulayacağız. Burada yapacağınız öncelikli olan uyarılarda bulunmak olmalı. Örneğin; çalışma arkadaşınıza, “siz bu sorumluluğunuzu yerine getirmediğiniz için uyarıyı ben alıyorum” demelisiniz. Hatta belki bu sefer ben yapıyorum ama bir dahakine konuyu bu şekilde ele almayacağınızın diktesini yapmalısınız. Bunu başarabilirseniz bu serüven için durumu hafifletici olacaktır.