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21.07.2020 - 03:59 |

Şebboy Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Latince dilinde adının Matthiola olduğu bu çiçek, Brassicaceae familyasına aittir. Türkçe olarak turpgiller familyası olarak açıklanabilir. Şebboy çiçeğinin 3700 çeşidi ve 30 tane cinsi bulunmakla beraber ülke çapında 515 çeşidi ve 85 cinsi bulunmaktadır. Bu çiçek, 4 parçalı olarak açmaktadır. Çiçeğin; sarı, turuncu, mor, pembe ve beyaz renkleri vardır. Şebboy çiçeği kokusu itibariyle karanfil çiçeğine benzer. Oldukça güzel ve yoğun bir kokuya sahip olmasının nedeni çiçeğinde bulunan uçucu yağdan kaynaklıdır. Peki, şebboy çiçeğinin anlamı, özellikleri, yararları nedir? Çiçeğin bakımı nasıl yapılır?

Şebboy Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
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Şebboy çiçeği, Turpgiller familyasına ait olup, çok güzel görünümü ve büyüleyici kokusuyla bilinen bir çiçek çeşididir. Farsça dilinde şebbuy sözcüğünden alan isminin anlamı, gece kokusudur. Kokusundan ötürü bu ismi alan çiçeğin, hem saksılarda hem de bahçelerde çok kolay bir şekilde yetiştiğini belirtmek mümkündür. Kokusu, kapalı alanlarda ve gece vaktinde çok belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Çiçeğin anavatanı, Akdeniz ve Akdeniz havzası şeklindedir. Bu çiçek, bir sıranın üstünde sıralanıp, çoklu yapıya sahiptir.

Şebboy Çiçeğinin Anlamı

Şebboy çiçeğinin anlamının sevgi ve saflık olduğunu belirtmek mümkündür.

Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Şebboy çiçeğinin özellikleri;

- Çiçeğin yaprakları, çiçeklerine nazaran daha azdır. Çiçekleri çoktur ve gösterişlidir.
- Çiçeğin hoş kokusunun bulunmasından ötürü esans, parfüm ve kozmetik sektöründe kullanılmaktadır.
- Genel olarak tohum ile yetiştirilir.
- Otsu bir yapıya sahip bu çiçek çok yıllıktır.
- Nemli toprağı sever. Bununla beraber drenajının iyi olması ve mineral konusunda zengin olması gerekir.
- Şebboy çiçeği oldukça zahmetsiz bir çiçek olup, süs bitkisi olarak kullanılmaktadır.
- Sene boyu çiçeklenen bir bitkidir.
- Şebboy çiçeğinin yapraklarının tüylü ve ufak olduğu söylenebilir.

Şebboy çiçeklerinin faydaları;

Şebboy çiçeği, genel olarak kozmetik ve tıp alanında sık bir şekilde kullanılmaktadır. Şebboy çiçeğinin tüketimi esnasında çiçeğin kurutularak tüketilmesi gerektiği bilinmelidir. Bununla beraber bir uzmana danışmak da önemlidir. Şebboy çiçeğinin en önemli faydası, idrar söktürücü olması şeklindedir. Yaprağı toz biçimine getirilerek, balla beraber karıştırıldığı zaman sağlana macunun çatlaklara ve ağız içinde oluşan yaralara iyi geldiği bilinmektedir.

Bakımı Nasıl Yapılır?

Şebboy çiçeğinin özelliklerinin ve bakımının bilinmesi çiçeğin uzun ömürlü olması için önemlidir. Bakımda bilinmesi gerekenler;

- Şebboy çiçeği genel olarak bahçelerde yetiştirilmekle beraber tohum ile yetiştirilmesi tercih edilmektedir. Bu çiçek iki ya da çok yıllık olup otsu bir yapıya sahiptir.
- Şebboy çiçeğinin toprağı her zaman nemli olmalıdır.
- Şebboy çiçeğinin yaprakları, çiçeklerine göre azdır.
- Çiçeğin sevdiği ortamlar; dolaylı güneş alan ve soğuğa, kuraklığa karşı dayanıklı yerlerdir. Şebboy çiçeğinin bakımı adına oldukça önemli bir husustur. Bol ışık alabilecek yerlerde konulması çok sağlıklı olmasına katkı sağlayacaktır.
- 50 santimetreye kadar uzayan Şebboy çiçeği, bakımının iyi yapılmasıyla beraber 80 santimetreye kadar uzayabilir.
- Drenajının iyi yapıldığı, besin konusunda mineral bakımından zengin toprağı sever. Kaliteli ve koyu renkli toprağı çok sever. Bu yüzden de bu toprakta yetiştirilmesi gerekir.
- Yüksek sıcaklığı sevmeyen bir bitkidir. Bu yüzden buna uygun bir ortamda yetiştirmek, çiçeğin sağlıklı yaşaması için elzemdir.

 

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