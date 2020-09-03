Şebnem İsminin Anlamı Nedir? Şebnem Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kız çocukları için kullanılan Şebnem isminin rengi pembedir. Birbirinden güzel anlamları ile özellikle okunuşu üzerinden ilgi çeken etkileyici isimler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra Şebnem ismi Farsça kökenli bir addır. Farsça üzerinden Türkçeye geçmiş ve uzun yıllardır yerleşik olarak kullanılan önemli ve güzel isimler içerisinde yer alıyor.



Şebnem Ne Demek?



Şebnem, ‘su damlacıkları ya da çiğ’ şeklinde ifade edilmektedir. Daha açıklayıcı bir şekilde ele almak gerekirse, Havada buhar durumundayken gecenin serinliği eşliğinde yerde veya bitkilerin üzerinde toplanmış olan, çiğ veya su damlacıkları biçiminde ifade edilir.



Böylesi güzel anlamı üzerinden ferahlatıcı ve serinletici bir ifade sunduğunu dile getirmek mümkün. Bu yönüyle Şebnem ismini kız çocuğunuz için kullanabilirsiniz. Sadece güzel anlamı değil aynı zamanda telaffuzu üzerinden de sevilen bir isim olarak Şebnem bir adım öne çıkmaktadır.



Şebnem İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kız çocuklarına isim olarak son dönemlerin en dikkat çekici adları içerisinde Şebnem gelmektedir. Bu yüzden İnternet üzerinden birçok ebeveyn bu ismi araştırırken, aynı zamanda Kur'an'da geçip geçmediğini de öğrenmeye çalışıyor. Şebnem ismi Kur'an'da geçmemektedir.



Farsça üzerinden Türkçeye geçmiş ve en sevilen isimler arasında yer alan Şebnem adını, kız çocuğunuz için listeye ekleyebilirsiniz. Ona bu şekilde güzel bir isim bahşedebilir ve anlamlı bir ad verebilirsiniz. Ayrıca bu güzel ismi tek başına kullanabilir; başka isimler üzerinden de uyum sağlayacak şekilde bir araya getirebilirsiniz.