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14.02.2021 - 16:33 |

Seboreik Dermatit Nedir, Belirtileri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?

Seboreik dermatit; deri üzerinde pullanma ve kızarıklarla ortaya çıkan, uzun süreli, tekrar eden deri rahatsızlığıdır. Bu hastalık genellikle buru kenarlarında ve kaşlarda ortaya çıkabilmektedir. Bunun yanı sıra Seboreik dermatit, nasıl bir hastalıktır? Seboreik dermatit nedir? Belirtileri Nelerdir? Seboreik dermatit nasıl tedavi edilir? İşte hastalıkla ilgili tüm ayrıntılar.

Seboreik Dermatit Nedir, Belirtileri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?
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Seboreik dermatit; pullanma, deri üzerinde kızarıklık ile ortaya çıkan ve kronik olan bir deri hastalığı olarak tanımlanabilir. Seboreik dermatit, genel olarak saçlı deride, burnun kenarlarında, kaşlarda, sırt ve göğüs kısmında ortaya çıkmaktadır. Seboreik dermatit en erken bulgusu; saçlı deri üzerinde kepeklenmedir. Ardından deri üzerinde sarı renkte yapışkan kabuklar ve deride kızarıklık ortaya çıkar. Seboreik dermatit, tedavi edilmediği zaman yayılan bir deri hastalığı olarak belirtilebilir. Bu yüzden zamanında müdahale edilmesi adına doktora başvurmak gerekir. 

Seboreik Dermatit Nedir?

Seboreik dermatit; stres, yorgunluk, düzensiz beslenme, değişen hava durumu, alerjik besinler gibi sebepler ile çıkan ancak nedeni tam şekilde bilinmeyen bir hastalıktır. Bu rahatsızlığın bir başka ismi; yağlı egzama şeklinde geçer. Bir defa geçtikten sonra türlü zamanlarda yeniden olma ihtimali de bulunur. Çıkmış olan deforme hücrelerin başkasına bulaşması veya yayılması gibi durumlar mümkün değildir. 

Genel olarak saçlı deride, yüzün kaş ve burun bölgelerinde, sırt ve göğüs arasında çok sık görülür. Yapılan incelemelerde yağ hücrelerinin aşırı bir şekilde çalışması, mantar çeşidinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu herkeste ortaya çıkacak bir hastalıktır.

Rahatsızlığın ciddi boyutlara ulaşması, bireylerin bağışıklık sistemiyle direkt ilgili bir durumdur. Bu hastalığın her yaş grubundan bireylerde görülmektedir. Ancak erkeklere nazaran kadınlarda çok daha fazla bir şekilde görülebilmektedir. Seboreik dermatit, kıl köklerini etkilemesinden ötürü, saç ve sakalın yer aldığı yerlerde bu hastalığın görüldüğünü söylemek mümkündür.

Seboreik Dermait Belirtileri Nelerdir? 

Seboreik dermatitin belirtileri; yetişkinlerde ve bebeklerde farklı şekillerde görülür. Yetişkinlerdeki belirtileri;

- Ciltte kaşıntılı, sarımsı bir renkte pullu ve nemli lekelere sebep olur. Bu pullu lekelerin altında yer alan cilt genel olarak kırmızıdır. 

- Kimi zamanlarda yanma ve deride kaşıntı hissedilebilir.

- Seboreik dermatit lekeleri; cildin kafa derisi ve yüz gibi pek çok sayıda yağ bezi içeren kısımlarda gelişir.

- Seboreik dermatitte, saçta hafif bir kepek görülür. 

Bebeklerde;

- Kasık kısmındaki seboreik dermatitler görülebilir. Bu durum pişikle karıştırılmaktadır.

- Pek çok bebeğin kafa derisinde pullu ve kalın lekeler görülebilir. Bu da seboreik dermatit belirtilerindedir. 

- Bebeklerde bu hastalık genel olarak zararsız olup bebeğe çok önemli problemler yaşatmadan, bulgu vermeden birkaç ay içerisinde kendi kendine iyileşir. Fakat bu süreç içerisinde kafa derisi ve cildin bazı bölümleri kızarabilir. Bu vaziyette kimi zaman aileler için endişe verici olabilir. 

- Kimi bebeklerde burun çevresinde, göz kapaklarında ve kulaklarında olduğu gibi yüzde ve boyunda da seboreik dermatit gelişebilmektedir. 

Seboreik Dermait Nasıl Tedavi Edilir?

Seboreik dermatit hastalığı; sık bir şekilde yüz bölgesinde, saçın derisinde, kulak kısmında ve göğüs aralarında görülmektedir. Bulunduğu yerlerde, kırmızı renkli lekeler görülür. Bu durumda estetik görünümünün bozulmasına neden olur. Rahatsızlık, bulaşıcı değildir. Birinden başka bir kişiye bulaşmaz. Ancak vücudunun bir yerini tam anlamıyla kaplayacak boyutlara ulaştığı görülmüştür.

Bu rahatsızlık; bireyin bağışıklığıyla beraber doğru orantılı bir biçimde ilerler. Bunun yanı sıra rahatsızlığın haplar ve kremlerle tedavisi mümkündür. Rahatsızlığı tetikleyen kimi gıdalar olduğu bilinir. Bu gıdalar; çikolata, yumurta, buğday, deniz ürünleri, mısır, süt, soda, turunçgiller ve çilek olarak sıralanabilir. 

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