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25.06.2020 - 19:14 |

Sedef hastalığı neden olur, nasıl tedavi edilir? Sedef hastalığı belirtileri nelerdir? - Sedef hastalığına iyi gelen bitkiler

Sedef hastalığının seneler geçtikçe oluştuğuna dair söylemler mevcuttur. Sedef iltihabi ve bulaşıcı bir hastalık değildir. Genelde korkulan bu durum nedeniyle sedef hastaları toplumdan uzak kalmaktadır. Aile öyküsü, viral ve bakteriyel enfeksiyonlar, stres, obezite ve sigara içmek gibi faktörlerin rol oynadığı sedef hastalığı, kadınları ve erkekleri aynı oranda etkiler. Genellikle 15 ila 35 yaşları arasında gelişir ancak her yaşta görülebilir. Sedef hastalığı nedir? Nasıl tedavi edilir? Sedef hastalığına ne iyi gelir? Sedef hastalığı konusuyla ilgili bilinmesi gerekenleri Dermatoloji Uzmanı Dr. Sertaç Sever sizler için anlattı

Sedef hastalığı neden olur, nasıl tedavi edilir? Sedef hastalığı belirtileri nelerdir? - Sedef hastalığına iyi gelen bitkiler
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Sedef hastalığı vücudumuzu koruyan bağışıklık sisteminin ciltte yanlış çalışması sonucu oluşmaktadır. Normalde bir yanık veya tahriş oluştuğunda deri kendi üretimini hızlandırır kabuk yaparak hemen iyileşmeye çalışır. Sedef hastalığında derimiz bir bölgede yara oluştuğunu düşünmekte ve onu kendince kabuk yaparak iyileştirmeye çalışmaktadır.  Maalesef sedef kronik ve tekrarlayıcı bir hastalıktır. Genelde bir kez tetiklendikten sonra uzun bir süre devam edebilmektedir. Bu süre de herkeste değişkendir. Sedef hastalarının beklentisi bir kremin olması ve sedefin tekrarlamaması şeklindedir. Maalesef şu anda dünya üzerinde böyle bir tedavi mevcut değildir. Cildiye uzmanlarının tedavideki amacı ise sedef hastalığını hastamızda en az yan etki oluşturacak şekilde kontrol altında tutabilmektir. Kabuklanma olmasın, kaşınmasın, dağılmasın ve bunu en az yan etkiyle atlatalım şeklindedir. 

Sedef nasıl tedavi edilir?

Dağılma konusu her sedef hastasının en büyük korkusudur. Fakat çoğunlukla sedef aynı bölgelerde tekrar eder. Çok nadir başka bölgelere dağılma gösterir ve yüz bölgesinde neredeyse hiç çıkmaz, çıksa bile hafif kızarıklık şeklinde gözükür ve tedavilere çok iyi yanıt verir. 

Sedef hastalığı neden olur, nasıl tedavi edilir Sedef hastalığı belirtileri nelerdir - Sedef hastalığına iyi gelen bitkiler

Sedef tedavileri kişiye özeldir. Her sedefi çözen sihirli bir tedavi yoktur. Kişinin sedefinin yaygınlığı, sedef hastalarında yüzde 30 oranında görülebilen sedef romatizmasının olup olmaması ve daha bir çok faktörü göz önüne alarak sedef tedavilerini planlarız. Genelde 1-2 ay içerisinde tedaviye yanıt görür ve gerekirse tedavide değişiklikler yaparız. Bir sedef hastasına çok iyi gelen bir ilaç diğerinin sedefini artırabilir. Burada önemli olan nokta hasta ile hekimin iletişimi ve hastanın hekimin tedavisine güvenmesidir.

Sedef hastalığı olanlar nelere dikkat etmeli?

Sedef hastalığında önemli bir tetikleyici olması nedeniyle stresi azaltmak gerekir. Stresi yönetmek için çeşitli yöntemler geliştirilmelidir. Stresle baş edilemiyorsa psikiyatrist ve psikolog yardımı alınmalıdır. Bu şekilde ilerideki alevlenmeleri de azaltılabilir. Sigara, alkol ve kötü beslenme de sedefi olumsuz etkiler. Sigara içilmesi, sedefe yakalanma riskini ve sedef hastalarında da atak geçirme riskini artırır. Şişmanlık da sedef riskini artırır. 

Sedef hastalığına iyi gelen bitkiler nelerdir?

Meryemana dikeni, buğday ruşeymi yağı, hidrastis canadensis çayı, kadın tuzluğu, hodan yağı, aloe vera, keten tohumu yağı, dulavratotu sedef hastalığına iyi gelen bitkilerdir.

 

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