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17.02.2021 - 18:58 |

Sedef Hastalığı (Psoriasis) Nedir? Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Herkesi etkileyebilen bir hastalık olan sedef hastalığı, genel olarak yetişkinlerde daha sık bir şekilde görülmektedir. Bulaşıcı olmayan sedef hastalığı, hakkında bilinmesi gereken bazı detayların bulunduğunu belirtmek gerekir. Sedef hastalığının yalnızca bir cilt rahatsızlığı olmadığı bilinmelidir. Sedef hastalığı, cildin altında başlayan bir hastalıktır. Peki, sedef hastalığı nedir? Sedef hastalığı belirtileri ve tedavi metotları nelerdir? İşte detaylar...

Sedef Hastalığı (Psoriasis) Nedir? Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
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Sedef hastalığı; ciltte yer alan hücrelerin anormal şekilde çoğalmasına sebep olan bir cilt bozukluğu olarak tanımlanabilir. Sedef hastalığında, cilt üzerinde beyaz pullar ile kırmızı lekelerin bir arada görüldüğü belirtilebilir. Bu lekeler cildin başka yerlerinde görülebilir.

Sedef Hastalığı (Psoriasis) Nedir?

Sedef hastalığı; cilt hücrelerinin yenilenmesindeki sürenin hızlanmasından ötürü ortaya çıkan kronik bağışıklık sistemi rahatsızlığı olarak tanımlanabilir. Ciltteki hücrelerin oldukça hızlı yenilenmesi, deri üzerinde kepeklenmeye ve pullu halin oluşmasına sebep olur. Deride yer alan bu pulların çevresinde kızarıklıklar ve iltihaplanmalar oluşur. Herkesi etkileyebilen bu hastalık, genel olarak yetişkin bireylerde görülür. Kişinin ailesinde bu hastalık bulunuyorsa, riskin daha fazla olduğunu belirtmek mümkündür. Bulaşıcı bir hastalık değildir. Hasta bireye cilt teması yaparak bulaşması söz konusu değildir. Hastalığın tedavisi için deri kremleri, reçeteli ilaçlar, ultraviyole ışık tedavisi gibi pek çok metot kullanılabilir.

Sedef Hastalığı Belirtileri

Sedef hastalığı; kronik olarak seyreder ve hasta kişilerin pek çoğunda deri üzerinde kepeklenmeler ve plaklar görülmektedir. Kendi kendine iyileşmesi oldukça nadirdir ancak kimi hastalarda yatışma ve alevlenme gibi durumlar görülebilmektedir. Alkol, stres, bakteriyel enfeksiyonlar, virüsler alevlenmeye sebebiyet verebilir. Sigaranın da hastalığı şiddetlendirmesi olasıdır.

Hastaların pek çoğunda deri üzerindeki plakların çevresinde kaşıntı bulunur. Yaygın hastalık tablosunda üşüme, protein tüketiminde çoğalma, vücut ısısını korumada zorluk olabilir. Kimi hastalarda bu hastalığa bağlı olarak romatizma söz konusudur. Sedef hastalığının lezyonları, vücudun her bölgesinde görülebilmektedir. Fakat genel olarak dirsek, diz, genital bölge ve saçlı deride görülmektedir. Tırnaklar üzerinde sedef hastalığı bulunduğunda sarı- kahverengi renk farklılığı, ufak çukurlar ve tırnak kalınlaşması görülür. Sedef hastalığının lezyonlarının türüne göre değişik formları vardır. Bu yüzden egzama yapan değişik hastalıkları taklit edebilmektedir. Sedef hastalığına bağlı olarak gelişen romatizma; diz, el bilekleri, parmaklar ve boyunda olabilir. Bu tür vakalarda deri lezyonu da bulunur.

Sedef Hastalığı Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Sedef hastalığı tedavisine başlamadan önce hasta bireyin de bu karara ortak olması gerekir. Tedavi, kronik olacağından hasta kişinin de tedaviye olan uyumu oldukça önemlidir. Pek çok hastada bu hastalıkla beraber; hipertansiyon, obezite ve hiperlipidemi gibi sorunlar bulunur. Tedavi planlaması yapılırken, bu durumlar göz önünde bulundurulur. Rahatsızlığın şiddetine göre tedavi planlaması yapılır.

Bedenin belli bölgesine lokalize hastalarda, uygun olan deri kremleri kullanılmaktadır. Kortizon içerikli kremler tercih edilir. Derinin nemli tutulması adına kremler tavsiye edilir. Kimi vakalarda doktorlar D vitamini içeren ilaçlar verebilmektedir. Hamile kadınlar için kuvveti düşük kortizon kremleri ve fototerapi tedavisi tercih edilir. Bunlardan önce kadın doğum konsültasyonu yapılmaktadır.

Şiddetli bir şekilde seyreden hastalık vakalarında, fototerapiyle sistemik ilaçlar kullanılmaktadır. Bununla beraber topikal kremler de tedavide kullanılmaktadır. Derinin yumuşak ve nemli tutulması önemli bir durumdur.

A vitamini bileşenleri, kanser tedavisi için kullanılan kimi ilaçların, hastalığın tedavi edilmesinde kullanıldığı belirtilebilir. Hastalığın, bu durumu etkileyen ve alevlenmesine sebep olan durumlar bulunur. Bunlar; idrar yolu iltihabı, bademcik iltihabı, kaşınma ile deriyi zedeleme, diş çürükleri, duygusal sorunlar, sıyrıklar, stres ve acı veren olaylar olarak sıralanabilir. Bu durumların hepsinin tedavi edilmesi, hastalığın seyri açısından oldukça önemlidir.

Sedef hastalığı için olumlu kalmak oldukça önemlidir. Hasta bireyin iyileşeceğine dair olumlu düşünceler, hastalığın seyrini oldukça yakından tetikler. Hastalar için alternatif şeklinde uygulanan bu metotların psikolojik olarak hasta bireyleri rahatlattığı kabul edilmektedir. Bu yüzden bu hastalığa sahi olan kişilerin mutlaka olarak doktor kontrolünde olması, geleneksel olan metotlardan vazgeçmeleri oldukça önemlidir. Sedef hastalığı tedavisi planlanırken, hastanın da kararlara ortak edilmesi, hastalığın seyri açısından oldukça önemlidir. Tedavi kronik olacaktır. Bu yüzden de hastanın tedaviye uyması gereklidir. Hastalığı bulunan pek çok kişinin, obezite ve buna benzer ekstra hastalıkları bulunmaktadır. Bu yüzden hekimler tedaviyi planlarken, bu durumları da göz önünde bulundurur.

Ömür boyunca süren bir rahatsızlık olan sedef hastalığı, uygun tedavi metotlarıyla kontrol altına alınacaktır. Rahatsızlığın erken tanısından sonra, kontrol altına alınması kolaylaştırılmaktadır. Fakat pullanma ve döküntüler cildin yüzde 10'unu kaplamışsa fototerapi veya sistemik tedaviler uygulanır. Sedef hastalığının tedavisi kişiye özel olarak yapılır. Rahatsızlığın cilt üstündeki yaygınlık durumu, hastanın cinsiyeti ve yaşı, tedaviye uyumluluğu gibi durumlar uygulanacak olan tedavinin tercihi açısından oldukça önemlidir. Pullanmalar ve döküntüler sınırlı bir alanda seyrediyorsa krem olarak verilen tedavilerin yanında nemlendirici kremler de kullanılır. Rahatsızlık yaygın bir hal almışsa A vitamini içeren ilaçlar, kanser ilaçlarının bazısı ve fototerapi metotları kullanılabilir.

Sedef Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

Sedef hastalığının oluşmasının nedeninin, neye bağlı olarak geliştiği uzmanlar açısından henüz tam belirtilmemiştir. Fakat senelerden beri devam eden araştırmalar ile sedef rahatsızlığının genetik faktörlere ve bağışıklık sistemine bağlı olarak geliştiği belirtilmektedir. Aile içerisinde Sedef hastalığına yakalanan biri bulunuyorsa, kişide olma ihtimali de aynı şekilde artmaktadır. Sedef hastalığının kesin bir nedeni yoktur.

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