

Çoğu kişinin dekorasyon zevkleri arasında evin bir köşesinde çeşitli renk ve desenlerden oluşan minder ve yastıklarla süslü bir sedirde oturmak yer alıyor. Sedirlerin, kanepe ve koltuklardan daha rahat bir oturma imkanı verdiğini düşünenler sayısı hiç de az değil. Köy evi sedir modellerinden yeni nesil modern sedirlere kadar estetik görünümü ve sağlam yapısı ile sedirler büyük bir ilgi görüyor. Özellikle teras ve balkonlarda kullanımları giderek artan sedirleri pek çok insan malzemelerini kendi alarak evlerinde yapabilmek ve sedir yapımı hakkında bilgi edinmek istiyor.



Sedir Yapımı ve Malzemeleri: Evde Basit Ahşap Sedir Nasıl Yapılır?



Sedir yapımı için ceviz ağacı gibi sağlam ağaçlardan yapılan ahşaplar kullanılabilir. Ahşap sedir için ölçü, sedirin nerede kullanılacağına bağlı olarak değişiklik gösterir. Küçük bir balkon için sedir düşünülüyorsa 83 cm en, 80 cm boy ve 60 cm yükseklik ölçüleri düşünülebilir. Sedirin uzunlamasına boyu ise 90-100 cm aralığında hesaplanabilir. Kullanım amacına, iç-dış mekan özelliklerine göre ölçüler ve malzemeler değişecektir.



Sedir Yapımı ve Malzemeleri:

● İstenilen cinste ahşap

● Montaj için gerekli tüm ekipmanlar

● Çivi

● Kesme aletleri



Evde Basit Ahşap Sedir Nasıl Yapılır?



Ahşap Sedir yapımına başlamadan önce öncelikle yapılması düşünülen sedirin modeline bağlı kalınarak ahşap parçaları özenle, ölçütlere göre kesilir, zımparalama işlemleri yapılır. Daha sonra kesilen parçalar birbirine vidalama teknikleri ile taslağa bakılarak monte edilir. Sedirin oturma kısmı, yan kısımları ve sırt kısmı oluşturulur. Tüm bölümlerin birbiri ile montajı yapılır. Ana sedir yapısı oluşturulduktan sonra tercihe bağlı olarak sedirin kaplaması da çeşitli kumaşlar ile gerçekleştirilir. Üstüne yumuşak bir oturum için minderler serilir.



Paletten Sedirler



Ahşap paletler kullanılarak yapılan sedirlerde son yıllarda en fazla göze çarpan sedir türleri. Sanayi ve ağaç atölyeleri paletten sedir yapmayı düşünenlerin ahşap palet ve benzeri malzemeleri rahatlıkla temin edebilecekleri yerler. Bunun dışında internet üzerinden de paletten sedir yapmak için gereken malzemeler kolaylıkla alınabilmektedir.