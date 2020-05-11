Selin Ciğerci'den saç bakım ürünleri müjdesi!

Kurduğu kozmetik markası ile en çok kazanan ve vergi veren iş kadınlarından biri olmayı başaran Selin Ciğerci, 'Selin Beauty' kozmetik şirketinin birçok ürünü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.



Kozmetik ve güzellik ürünleri sektörüne takma kirpikler ile giren Ciğerci, bu kez kendi saç ürünlerini piyasaya sürüyor.







Medikal olarak hücre yenileyici özellik içeren BB kreminden sonra bu kez tanınmış kozmetik markalarının da tercih içeriği olan ve amazon ormanlarında bulunan ''Dragon Blood'' yani ejder kanı içerikli saç ürünleri ile adından söz ettirecek.



Selin Ciğerci'nin yeni ürünleri, saçların daha hızlı uzamasını sağlarken, zarar görmüş saçları onarmaya yardımcı oluyor.







Selin Ciğerci, markası bünyesinde kullandığı içerik ve formüllerle birçok ilke imza atmayı başardı.



Çok sevilen BB kremleri ve rujlarından sonra, şampuanları ile ses getirmeyi de planlayan Selin Ciğerci, takipçilerinin beğenilerini referans alarak her geçen gün markasını geliştiriyor.



Birçok uluslararası girişime de hazırlanan Selin Ciğerci, markasını birçok yeni ürünle genişletmeyi planlıyor.















