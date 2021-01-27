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27.01.2021 - 14:45 |

Selülit Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Evde Uygulanabilecek Tüm Öneriler...

Pek çok kadının problem yaşadığı konulardan biri selülitlerdir. Bacaklarda oluşan bu selülitler, bacakta portakal görünümü oluşturmaktadır. Pürüzsüz bir cilt isteyen hanımlar için evde uygulanabilecek çeşitli selülit yöntemleri bulunmaktadır. Bacakların hem ön hem de arka bölümlerinde oluşan bu görünüm için düzenli uygulanması önerilen tarifler ve yöntemler bulunmaktadır. Kısa zaman içerisinde selülitlerinden kurtulmak isteyen kişiler için tüm detayları derledik.

Selülit Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Evde Uygulanabilecek Tüm Öneriler...
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 Selülit hanımların bacaklarında yaşadıkları en büyük sıkıntılardan biridir. Evde uygulanabilecek yöntemler ile selülit nasıl geçer sorusu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Son zamanların en etkili yöntemleri hanımlara sunulmaktadır. Bacaklarındaki çukurlu görünümden uzaklaşmak isteyen kişiler hem spor hem de diyet destekli bazı yöntemler denemektedir.

 Bacaklarda Oluşan Selülitler Nasıl Geçer?

 Portakal kabuğu görünümlü bacaklar hanımlar tarafından büyük problem haline gelmektedir. Bu görünümden rahatsız olan kişiler kıyafet seçimlerinde de büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Bacaklarını pürüzsüz bir görünüm içerisinde olmasını isteyen hanımlar için önerilen pek çok selülit giderici yöntem bulunmaktadır. Selülitleri gidermek için ilk olarak beslenme düzenine dikkat edilmelidir. Bol şekerli gıdaların tüketilmesi, bacaklarda selülit oluşmasına neden olmaktadır. Düzenli beslenen kişilerde bu görünüm zaman içerisinde ortadan kalkmaktadır.

 Bacaklarda oluşan selülit görünümünden kurtulmak isteyen kişilerin bir diğer dikkat etmesi gereken konu ise spor ve egzersiz hareketleridir. Vücuduna özen gösteren pek çok hanım düzenli yürüyüş ve selülit giderici egzersizler yapacak bacaklarını pürüzsüz bir forma sokmaktadır. Selülit görünümü nasıl geçer sorusunu soran kişiler için önerilen iki önemli konu beslenme ve spordur. Bunun yanı sıra selülit görünümü geçiren bazı tarifler de bulunmaktadır. Bacaklara uygulanan bu tarifler, kısa zaman içerisinde pürüzsüz görünüm sunmaktadır.

 Selülit Görünümüne Ne İyi Gelir?

 Bacaklarında oluşan selülit görünümünden rahatsız olan kişiler için selülit giderici pek çok tarif bulunmaktadır. Bacaklarda selülit oluşumuna neden olan temel konu kuruluktur. Kuru ciltler selülit oluşumuna oldukça müsaittir. Bu nedenle her gün ve her duştan sonra mutlaka cildin nemlendirilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra şeker peeling ya da selülit giderici yağlar, cildin sıkılaşmasını yağlamaktadır. Ciltteki kuruluğu ve ölü deriyi atma işlemi yapan hanımlar ardından besleyici ve selülit görünümden uzaklaştırıcı yağlar kullanarak selülitlerini tamamen gidermektedir.

 Selülit İçin Evde Uygulanabilecek Öneriler Nelerdir?

 Selülit görünümü, bacağı portakal kabuğu görünüme sokmaktadır. Bu görünümden uzaklaşmak isteyen hanımlar çeşitli yöntemlere başvurarak bu görünümü yenmektedir. Bacaklara düzenli olarak taranma işleminin yapılması, kan dolaşımının hızlanmasına ve selülitlerin giderilmesi en çok yarayan uygulamalardan biridir. Kan dolaşımını hızlandırıcı bu yöntem evde at kılı fırçası ile bacakların aşağıdan yukarı taranması şeklinde yapılmaktadır. Ciltteki ölü deriyi de atmaya yardımcı olan bu yöntem bacakları kısa süre içerisinde pürüzsüz bir forma sokmaktadır.

 At kılı fırçasının kuru yapılması da kan dolaşımını hızlandıran uygulamalardan biridir. Her sabah ve akşam yapılan bu uygulama ardından nemlendirme işlemi ile faydalı olacaktır. Evde selülitlerin giderilmesi için yapılabilecek uygulamalardan bir diğeri ise şeker kahve peelingidir. Şeker ve kahvenin bir miktar su ya da limon ile karıştırılması sonucunda elde edilen karışım, bacakların ön ve arka bölümlerine sürülmektedir. Cildi pürüzsüzleştiren bu uygulama haftada bir mutlaka yapılması gerekmektedir.

 Selülit Oluşumuna Neden Olan Etkenler Nelerdir?

 Selülit oluşumunu, deri altında düzensiz biriken yağlardır. Düzensiz olarak yağların belli bölgelerde durması sonucunda bacakta portakal kabuğu görünümü oluşmaktadır. Kalçadan diz kısmına kadar oluşan bu yağ birikimlerinin oluşumunda belirli etkenler bulunmaktadır. Düzensiz beslenme ve hızlı kilo artışları, selülit oluşumuna neden olan temel etkenler arasındadır.

 Spordan uzak ve hareketsiz bir yaşam süren kişilerde kan dolaşımı hızının yavaş olması da bacaklarda düzensiz yağ birikimini sağlamaktadır. Selülit görünümü psikolojik sorunlar nedeni ile beslenme düzeninin bozulmasından da kaynaklanabilmektedir. Özellikle şeker içerikli yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi kalça ve bacaklarda yağ birikimi sonucunda selülit oluşumuna zemin hazırlamaktadır.

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